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Vitézy Dávid: két vasútvonalon is újraindítja a személyi közlekedést a Tisza-kormány
Gazdaság

Vitézy Dávid: két vasútvonalon is újraindítja a személyi közlekedést a Tisza-kormány

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Komló és Dombóvár között augusztus 1-jétől, Miskolc és Tiszaújváros között szeptember 1-jétől indul újra a vasúti személyközlekedés – jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.

A Vitézy Dávid Facebook-oldalán közzétett videó szerint korrigálja a kormány a Lázár János nevéhez köthető „vasútrombolást”, aki bár néhány éve azt mondta, hogy „most a vidék jön”, leállította a vidéki vasútfejlesztéseket, és három éve bezárt több vasútvonalat is.

Ahol a pályaállapotok megengedik, és ahol egyébként a pályát eddig is fenn kellett tartani,

megteszi az új kormány a korrekciót,

ennek jegyében

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  • Komló és Dombóvár között augusztus 1-jétől újraindulnak a személyvonatok, így némi pályajavítás után legalább 60 km/órás sebességgel a pécsi Intercityhez kétóránként lesz újra Komlón vasúti közlekedés. Szégyen, hogy egy 22 ezres városban leállították a vasúti közlekedést – fogalmazott a miniszter;
  • Miskolc és Tiszaújváros között szeptember 1-jével szintén újraindul a vasúti közlekedés egész napra, itt egy villamosított elővárosi vonalat zárt be korábban Lázár János.
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