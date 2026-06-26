ÉLŐ  
NOR
Norvégia 1 3 Franciaország
FRA
  gól: Ousmane Dembélé 32'
I csoport
ÉLŐ  45+9'
SEN
Szenegál 1 0 Irak
IRQ
  gól: Habib Diarra 4'
I csoport
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