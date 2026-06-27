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A hőség már a tavakat is kiszárítja: egy nap alatt nagyot apadt a Balaton és a Velencei-tó
Gazdaság

A hőség már a tavakat is kiszárítja: egy nap alatt nagyot apadt a Balaton és a Velencei-tó

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Tovább apadnak a magyar tavak a rendkívüli hőségben: miközben szombaton Budakalászon 40 Celsius-fokkal új napi melegrekord született, a Balaton vízszintje egyetlen nap alatt egy centiméterrel, a Velencei-tóé pedig két centiméterrel csökkent, tudósított az RTL. A következő napokban tovább fokozódhat a párolgás, miközben a Velencei-tó vízállása már a héten történelmi mélypontra süllyedt.

Szombaton Budakalászon 40 Celsius-fokot mértek, amivel megdőlt az országos napi melegrekord, ráadásul az előrejelzések szerint a jövő hét elején akár a magyarországi abszolút melegrekord is veszélybe kerülhet. Az országos tisztifőorvos szombattól harmadfokú hőségriasztást rendelt el, a forróságot pedig az úgynevezett hőkupola-jelenség okozza, amely várhatóan kedden tetőzik.

A tartós hőség már most látványosan hat a hazai tavak vízszintjére. A Balatonnál ugyan megteltek a strandok, Siófoknál a víz hőmérséklete már elérte a 28 Celsius-fokot, közben azonban a tó vízszintje egyetlen nap alatt egy centiméterrel csökkent. Még gyorsabb az apadás a sekélyebb Velencei-tónál, ahol ugyanezen idő alatt két centiméterrel lett alacsonyabb a vízállás.

Ez különösen érzékeny időszakban történik, hiszen a Velencei-tó vízszintje néhány nappal ezelőtt történelmi mélypontra süllyedt: az agárdi vízmércén hivatalosan 52 centimétert mértek, ami alacsonyabb a 2022-es negatív rekordnál is. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a jelenlegi rekord várhatóan nem marad sokáig érvényben, mert a következő hetekben a párolgás miatt tovább csökkenhet a vízszint.

Az ismétlődő hőhullámok egyre nagyobb nyomást helyeznek a hazai vízkészletekre. A sekély tavak különösen sérülékenyek, mivel vízháztartásuk rendkívül gyorsan reagál a magas hőmérsékletre és az intenzív párolgásra. A mostani hőkupola miatt a szakemberek arra számítanak, hogy a következő napokban tovább gyorsulhat a vízveszteség, miközben érdemi csapadék továbbra sem látszik az előrejelzésekben.

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Címlapkép forrása: Romeo Reidl via Getty Images

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