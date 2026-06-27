NZL
Új-Zéland 1 5 Belgium
BEL
 Vége
G csoport
EGY
Egyiptom 1 1 Irán
IRN
 Vége
G csoport
PAN
Panama Anglia
ENG
 Ma 23:00
L csoport
CRO
Horvátország Ghána
GHA
 Ma 23:00
L csoport
  • Megjelenítés
A nyári táborokat és az iskolákat is érinti a hőségriadó, megszólalt a miniszter
Gazdaság

A nyári táborokat és az iskolákat is érinti a hőségriadó, megszólalt a miniszter

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az oktatási intézmények és a nyári táborok is felkészültek a szombattól életbe lépett harmadfokú hőségriadóra – közölte Facebook-oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető szerint az intézmények a helyi adottságokhoz igazodva szervezik át a programokat, miközben kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek és a pedagógusok biztonságára.

Lannert Judit Facebook-bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy a szombattól kedd éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriadó miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium is megtette a szükséges intézkedéseket.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy bár az általános és középiskolákban már véget ért a tanév, országszerte továbbra is zajlanak szakmai gyakorlatok, tanulmányi foglalkozások, felsőoktatási vizsgák és nyári táborok. Közlése szerint a pedagógusok számára a következő két munkanapon a munkáltatók lehetőséget biztosíthatnak az otthoni munkavégzésre, amennyiben ezt a feladatok jellege lehetővé teszi.

Lannert Judit azt írta, hogy az intézményekkel folyamatos kapcsolatban állnak, és a visszajelzések alapján a nyári működést a helyi körülményekhez igazítják. A gyermektáborokban lehetőség szerint a szabadtéri programokat fedett vagy klimatizált helyszínekre szervezik át, szükség esetén módosítják a napi programot, és több pihenőidőt iktatnak be. A felsőoktatási intézmények szintén fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy a vizsgák megfelelő körülmények között zajljanak.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a hőség nemcsak az intézményeket, hanem a nyári szakmai gyakorlatokon, diákmunkában, sport- és szabadidős programokon részt vevő fiatalokat is érinti. Ezért mindenkit arra kért, hogy ügyeljen a megfelelő folyadékbevitelre, használjon napvédelmet, és lehetőség szerint a legmelegebb órákban kerülje a közvetlen napsütést. Bejegyzését azzal zárta, hogy a rendkívüli hőség idején különösen fontos az egymásra való odafigyelés.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: zajlik a kormányülés, több kormánytag is megszólalt a hőség miatt

Új korszak jöhet a közmédiában, azonnal távoznak a jelenlegi vezetők

Hőhullám: a meleg Duna miatt visszafogják Paks teljesítményét

Címlapkép forrása: Catherine Falls Commercial via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: zajlik a kormányülés, több kormánytag is megszólalt a hőség miatt
Oroszország újabb Grad-csapásról számolt be - Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Újabb szinten történt meg a sorcsere a kormányzatban: 83 személyi változást hirdettek ki a Magyar Közlönyben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility