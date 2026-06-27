A nyári táborokat és az iskolákat is érinti a hőségriadó, megszólalt a miniszter

Az oktatási intézmények és a nyári táborok is felkészültek a szombattól életbe lépett harmadfokú hőségriadóra – közölte Facebook-oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető szerint az intézmények a helyi adottságokhoz igazodva szervezik át a programokat, miközben kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek és a pedagógusok biztonságára.

Lannert Judit Facebook-bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy a szombattól kedd éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriadó miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium is megtette a szükséges intézkedéseket.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy bár az általános és középiskolákban már véget ért a tanév, országszerte továbbra is zajlanak szakmai gyakorlatok, tanulmányi foglalkozások, felsőoktatási vizsgák és nyári táborok. Közlése szerint a pedagógusok számára a következő két munkanapon a munkáltatók lehetőséget biztosíthatnak az otthoni munkavégzésre, amennyiben ezt a feladatok jellege lehetővé teszi.

Lannert Judit azt írta, hogy az intézményekkel folyamatos kapcsolatban állnak, és a visszajelzések alapján a nyári működést a helyi körülményekhez igazítják. A gyermektáborokban lehetőség szerint a szabadtéri programokat fedett vagy klimatizált helyszínekre szervezik át, szükség esetén módosítják a napi programot, és több pihenőidőt iktatnak be. A felsőoktatási intézmények szintén fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy a vizsgák megfelelő körülmények között zajljanak.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a hőség nemcsak az intézményeket, hanem a nyári szakmai gyakorlatokon, diákmunkában, sport- és szabadidős programokon részt vevő fiatalokat is érinti. Ezért mindenkit arra kért, hogy ügyeljen a megfelelő folyadékbevitelre, használjon napvédelmet, és lehetőség szerint a legmelegebb órákban kerülje a közvetlen napsütést. Bejegyzését azzal zárta, hogy a rendkívüli hőség idején különösen fontos az egymásra való odafigyelés.

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