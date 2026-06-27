A Tisza-kormány kezdeményezte a Budapest–Belgrád beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását

A miniszter tájékoztatása szerint a kormányzati döntést követően már megkezdték a projekt dokumentációjának nyilvánossá tételét, ehhez azonban elengedhetetlen a kínai fél hivatalos jóváhagyása is.
Maga a beruházás már majdnem elkészült, amelyet jól mutat, hogy a pályán a tehervonatok már közlekednek.
Ugyanakkor a vonatbefolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt áll.
Vitézy Dávid és a kínai nagykövet egyetértett abban, a legfontosabb közös cél, hogy a lehető leghamarabb elindulhasson a személyszállítás a vonalon a hazai és európai előírások szerinti biztonsági garanciák mellett, és a vonatbefolyásoló rendszer alapos tesztelése után.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Vitézy Dávid már jelezte, a Budapest-Belgrád vasútvonal projektjét felül kell vizsgálni. A miniszter akkor úgy fogalamzott, torzót nem szabad hagyni, a már elindult beruházásokat be kell fejezni.
A 150-es vasútvonal felújítása az elmúlt évek legnagyobb vasúti beruházás volt Magyarországon, a Ferencvárostól a kelebiai magyar-szerb határállomásig vezető 160 km-es régi, rossz minőségű, egyvágányos vasútvonal helyén egy végig kétvágányú, 160 km/h sebességgel járható vasútvonal épült.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
Egy város, 24 érdek: így bénítja meg Budapestet a kétszintű önkormányzatiság
A fővárosi önkormányzat és 23 kerület feladatainak határai sok esetben elmosódnak.
Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe Magyarországon, 109 településen van vízkorlátozás
Vasúti lassítások jönnek.
Bevándorlás nélkül drámai módon csökkenne a lakosságszám számos EU-tagállamban
A természetes népességfogyás az EU tagjainak döntő többségét érintő kihívás.
Irán amerikai célpontokat támadott amerikai légicsapásokra válaszul
Folytatódik a konfliktus.
Ürge-Vorsatz Diána a hőhullámról: ez az, ami tényleg hűti a településeinket
Nem a klímaberendezések.
Kiderült, mikor kerül be a SpaceX a Nasdaq-ba
Indulhatnak a passzív tőkebeáramlások.
Azonnal betiltották az "AI-csúcsfegyvert", több súlyos ügy bukott ki, egyszerűen nem maradt más választás
Lakatot tettek a legfejlettebbnek kikiáltott modellekre.
Hőkupola: vízkorlátozást vezettek be több Pest megyei településen
Takarékoskodni kell a vízzel.
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Érdemes kivárni a kamatcsökkenés miatt a lakásvásárlással?
A jegybank június 24-től 6,00 százalékra mérsékelte az alapkamatot és további csökkentéseket helyezett kilátásba. A hosszú bankközi hozamok pedig már ezen lépés előtt is érdemben mérsé
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
A függőség ára: amikor egy csúcs AI-modellt Washington kapcsol le
Egy amerikai exportkontroll-döntés globálisan elérhetetlenné tett két csúcs AI-modellt, és megmutatta: az AI-hozzáférés már geopolitikai kockázat is. The post A függőség ára: amikor egy cs
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Miért menekült meg a világ az olajválságtól?
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?
Összeesküvés-elméletek az időjárás mögött.