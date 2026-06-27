A Tisza-kormány kezdeményezte a Budapest–Belgrád beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását

A miniszter tájékoztatása szerint a kormányzati döntést követően már megkezdték a projekt dokumentációjának nyilvánossá tételét, ehhez azonban elengedhetetlen a kínai fél hivatalos jóváhagyása is.

Maga a beruházás már majdnem elkészült, amelyet jól mutat, hogy a pályán a tehervonatok már közlekednek.

Ugyanakkor a vonatbefolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt áll.

Vitézy Dávid és a kínai nagykövet egyetértett abban, a legfontosabb közös cél, hogy a lehető leghamarabb elindulhasson a személyszállítás a vonalon a hazai és európai előírások szerinti biztonsági garanciák mellett, és a vonatbefolyásoló rendszer alapos tesztelése után.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Vitézy Dávid már jelezte, a Budapest-Belgrád vasútvonal projektjét felül kell vizsgálni. A miniszter akkor úgy fogalamzott, torzót nem szabad hagyni, a már elindult beruházásokat be kell fejezni.

A 150-es vasútvonal felújítása az elmúlt évek legnagyobb vasúti beruházás volt Magyarországon, a Ferencvárostól a kelebiai magyar-szerb határállomásig vezető 160 km-es régi, rossz minőségű, egyvágányos vasútvonal helyén egy végig kétvágányú, 160 km/h sebességgel járható vasútvonal épült.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt