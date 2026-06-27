Alan Greenspan halálára

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az idén 113 éves Fed élén jelenleg a 17. elnök szolgál. Az elnökök sorában a héten elhunyt Alan Greenspan a 13. volt. Az amerikai jegybankot 1987-től 2006-ig vezette, s ezzel a második leghosszabb szolgálati idő az övé.

Sokáig őt tartották a mindent jól csináló jegybankárnak. Bob Woodward a 2000-ben megjelent életrajzát „Maestro” címmel adta ki. De amikor a 2007-es pénzügyi válság – egy évvel Greenspan visszavonulása után – csődbe sodorta a Lehman Brothers-t, és számos más nagybank pedig csak az állami mentőcsomagoknak köszönhetően maradhatott fenn, nemcsak egy hatalmas pénzügyi buborék pukkadt ki, hanem Greenspan addigi fényes reputációja is csorbát szenvedett.

Kritikusai szerint az alacsony kamatlábak politikája sodorta a világot az 1930-as évek óta a legsúlyosabb pénzügyi válságba. Állításuk szerint az alacsony kamatlábak olcsóvá tették a hitelfelvételt, amit sokan arra használtak, hogy a kölcsönből a lehetőségeiken túl vásároljanak ingatlanokat vagy fektessenek be a tőzsdén. Ennek következménye lett az egész világot megrengető ingatlan- és pénzügyi buborék.

Ez a kontrasztos értékelés igazságtalanul teszi felelőssé Greenspant.

Ő ugyanis tisztában volt azzal, hogy buborékok keletkeztek a pénzpiacokon, de nem hitt abban, hogy lehetséges hatásos intézkedéseket tenni a kipukkadásuk megakadályozására – írta életrajzírója, Sebastian Mallaby, egy interjúban. Greenspan ugyanis felismerte, hogy a piaci szereplők mindig találnak módot a szabályozás megkerülésére. Ráadásul a szabályozás többnyire csak megkésve fejti ki a hatását.

Így például a Fed már 2001-ben, hat évvel a válság kitörése előtt megpróbált fellépni a másodlagos jelzáloghitelek ellen. A bürokratikus kötöttségek és a Kongresszus ellenállása azonban a szabályozások megkésett bevezetéséhez és lassú végrehajtásához vezetett.

Ayn Rand írónő és filozófus volt a múzsája

Greenspan nem volt a szabályozás ellenzője. 2002-ben, röviddel az Enron-botrány kitörése után, a számviteli szabványok szigorítását szorgalmazta. Életrajzírója szerint egy megbeszélésen öklével az asztalra csapott, és kijelentette:

Addig játszanak a rendszerrel, amíg csődbe nem viszik!

Meglepő ilyen kijelentést hallani Ayn Rand egyik követőjétől. A filozófusnő ugyanis úgy vélte, hogy a következetes laissez-faire kapitalizmus az egyetlen legitim gazdasági rendszer. Szerinte az államnak a közbiztonság és a közrend fenntartásával, valamint a magántulajdon védelmével szabadna csak foglalkoznia.

Greenspan Ayn Randdal a 1982-ben bekövetkezett haláláig szoros kapcsolatban maradt. „Amíg nem találkoztam vele, intellektuálisan korlátolt voltam” – írta Greenspan az emlékirataiban. Megismerkedésükig csak számok elemzésével foglalkozott, de Rand megtanította őt arra, hogy figyeljen az emberekre és az értékekre.

A jazz-zenészből lett közgazdász

Gyermekkorában a zene és a baseball voltak Greenspan számára a legfontosabbak. Észak-Manhattanben, a Washington Heights városnegyedben nőtt fel. Apja tőzsdeügynökként dolgozott. Szülei korai válása után édesanyjával együtt élt az Oroszországból bevándorolt anyai nagyszülők otthonában.

Mielőtt közgazdasági diplomát szerzett a New York-i Egyetem Stern Üzleti Iskolájában, Greenspan klarinétozni tanult és egy jazz-zenekarban játszott. A kezdetben elemzőként dolgozott a National Industrial Conference Boardnál, egy New York-i agytrösztnél, majd önálló gazdasági tanácsadóként egy általa alapított elemző cégnél, amelyet csak 1987-ben számolt fel, amikor a Federal Reserve elnöke lett.

Bár Greenspan gazdasági elemzésekkel és tanácsadással keresett pénzt, életrajzírója szerint nem hitt a piacok hatékonyságában, ezért már az 1950-es évek végén kereskedői helyet szerzett a New York-i árutőzsdén. Állítólag meg volt győződve arról, hogy pontosan a nem hatékony piacok miatt tud sikeresen kereskedni.

Négy elnök alatt szolgált

1968-ban Greenspan Richard Nixon republikánus elnökjelölt mellett kampányolt, amit azzal indokolt, hogy

régóta eldöntöttem, hogy aktívan részt veszek a szabadpiac és a kapitalizmus bennfenteseként, ahelyett, hogy csak elemző cikkeket írnék.

1974 és 1977 között Gerald Ford alatt a Gazdasági Tanácsadók Tanácsának elnöke volt. 1987-ben pedig Ronald Reagan republikánus elnök kinevezte a legendás Paul Volcker utódjaként a Federal Reserve élére.

Greenspan hírnevét a válságkezelési képessége alapozta meg. Alig lépett hivatalba, amikor a tőzsde 1987-ben összeomlott. Később pedig Greenspannek rendszeresen kellett a további válságokra reagálnia: a fontválságra (1992), az ázsiai pénzügyi válságra (1997/98), a dotcom lufi kipukkadására (2000) és a szeptember 11-i terrortámadások utáni bizonytalanságra (2001).

A Fed irányadó kamatának alakulása

1. Hivatalba lépés időpontja: 1987. augusztus 11.

2. Az USA megtámadja Irakot, 1991. januárja

3. A Netscape tőzsdei bevezetése, a dot-com lufi kezdete, 1995. augusztus 9.

4. A dotcom lufi kipukkadása, 2000. márciusa

5. Támadás a Világkereskedelmi Központ ellen, 2001. szeptember 11.

6. Leköszönés: 2006. január 31.

7. A globális pénzügyi válság kitörése, 2007. augusztusa

Az iraki háború kitörésének követése a fürdőkádból

Amikor az Egyesült Államok és szövetségesei 1991-ben megtámadták Irakot Kuvait felszabadítására, és mindenki a CNN hírműsorát nézte, Greenspan állítólag magát a fürdőkádban áztatva követte az olajár, az aranyár és más mutatók alakulását, hogy felmérje a háború kitörésének következményeit.

Greenspan megpróbálta megakadályozni az inflációt anélkül, hogy a kamatlábak fokozatos emelésével a gazdaságot recesszióba taszítsa. A háború, a hitelválság és a háborúval összefüggő olajáremelkedés végül enyhe recesszióba torkollottak. Ez az idősebb Bush elnök újraválasztásába került. A demokrata Bill Clinton, akinek a kampánya a gazdaságra összpontosított („A gazdaság a lényeg, te hülye”), kiállt a Fed republikánus elnöke mellett – ahogy később az ifjabb George W. Bush is. Greenspan fürdőkádja pedig egyéniségének és függetlenségének jelképévé vált, mivel állítólag ott születtek a legjobb ötletei.

A dotcom lufi és az irracionalitás

Greenspan önéletrajzában a dotcom-korszak kezdetét 1995. augusztus 9-re tette. Ezen a napon vezették be a böngészőt kifejlesztő Netscape részvényeit a New York-i tőzsdére. A részvények ára az első kereskedési napon 28 dollárról 71 dollárra szökött fel. A fellendülés majdnem 5 évig tartott. 2000 márciusában azonban kipukkadt a spekulációs buborék, miután világossá vált, hogy a legtöbb ígéretesnek tartott vállalat a belátható időn belül nem tudja teljesíteni a profitvárakozásokat, sőt, néhányuknak csődöt kell jelenteniük.

Ennek fényében Greenspan egy televíziós beszédében figyelmeztetett a buborékok veszélyeire:

„Miként ismerhetjük fel, hogy az irracionális fellendülés (irrational exuberance, néha lelkesedésnek vagy túláradásnak is szokták fordítani) túlzottan megemelte az eszközök árát, ami aztán váratlan és elhúzódó visszaeséseknek van kitéve, ahogyan az az elmúlt évtizedben Japánban is történt? És miként építsük be ezt a feltételezést a monetáris politikába?”

Az azóta klasszikusnak számító kifejezés köztudatba dobása azonnali esést okozott a tokiói tőzsdén, mivel a piaci szereplők kamatemelésre számítottak. A piacok világszerte követték a példát, de délutánra az amerikai részvények árfolyama már korrigálta a veszteséget. Több mint 20 százalékos nyereséggel zárták az évet. Greenspan 2008-as önéletrajzában azt írta, hogy az "irracionális túláradás" fordulat, - amit néha tőzsdemámorként is szoktak magyarra fordítani - is akkor jutott eszébe, amikor a fürdőkádban meditált..

Túlzott optimizmus a nagy pénzügyi válság kitörése előtt

A második világháború vége óta a legnagyobb pénzügyi válság csak 2007-ben, Greenspan visszavonulása után tört ki, mégis sokan őt tartották felelősnek érte.

Hosszú ideig az olcsó pénzzel, vagyis alacsony kamatokkal akarta elejét venni a válságok eszkalálódásának. Ez azonban a tőke rossz allokációjához és hatalmas adósságok kialakulásához vezetett. 2004-ben Greenspan a monetáris politika enyhe szigorításába fogott és fokozatosan emelte a kamatlábakat. Ez azonban már megkésett intézkedés volt, és nem tudta megakadályozni a pénzügyi válság kitörését.

Röviddel a pénzügyi válság kitörése

előtt annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az olyan pénzügyi újítások, mint a jelzáloghitelek értékpapírosítása, segítik a kockázat szétterítését és elporlasztását.

Úgy vélte, hogy nem kell aggódni az ingatlanárak robbanásszerű emelkedése miatt. Indoklása szerint az ingatlanbefektetések – amelyek hagyományosan illikvid eszközöknek számítanak – ezeknek az újításoknak köszönhetően jóval likvidebbé váltak. A válság azonban rávilágított arra, hogy ezeknek a pénzügyi újításoknak némelyike rendkívül mérgező hatású.

Amikor az ingatlanbuborék és ennek következtében a pénzügyi buborék kipukkadt, utódjának, Ben Bernanke-nek, és Barack Obama amerikai elnök kormányzatának kellett kezelnie a válság következményeit.

Az aktatáska

Mivel a Fed jövőbeli monetáris politikájával kapcsolatban hiányoztak az információk, a média Greenspan aktatáskája vastagságából próbálta kikövetkeztetni, mire lehet számítani. A vastag dosszié arra utalt, hogy Greenspannek rengeteg dokumentumot kellett tanulmányoznia, és ezért küszöbön áll egy kamatdöntés. Egy vékony irattartó viszont azt sejtette, hogy kamatdöntés nem várható. Greenspan kihasználta a média spekulációját, s ezért mindig megmutatta aktatáskáját a televízióállomásoknak.

Tévedései ellenére meghatározó személyiség volt

Greenspan az utóbbi éekben már kevésbé számított közszereplőnek. Amikor azonban szükségesnek vélte, mindig megszólalt – ahogyan azt idén januárban is tette. Amikor Donald Trump támadásai a Fed függetlensége ellen felerősödtek és nyilvánosságra került a Jerome Powell, a Federal Reserve akkori elnöke ellen indított nyomozás híre, Greenspan egy nyílt tiltakozó levelet is aláírt. Ebben más korábbi Fed-elnökökkel és volt pénzügyminiszterekkel együtt bírálta Trump politikáját.

Amikor arról faggatták, hogy mit tekint a hagyatékának, Greenspan 2020-ban a Bloombergnek azt nyilatkozta: „Fontos eszközzé tettem a gazdasági elemzést”, és hozzáfűzte: „Büszke vagyok arra, amit elértem, de tisztában vagyok azzal is, hogy hibáztam.”

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 22. Meghalt Alan Greenspan

Címlapkép forrása: Bettmann via Getty Images. Alan Greenspan, a Gazdasági Tanácsadó Testület volt elnökeként nyilatkozik az újságíróknak a Fehér Házban 1987. júniusában, miután Ronald Reagan elnök bejelentette, hogy a lemondott Paul Volckert ő váltja a Fed elnöki posztján.