Az EU papíron búcsút mond az orosz gáznak – a számok mást mutatnak

2026 első negyedévében az EU kőolajimportja stabil maradt a 2025-ös havi átlaghoz képest. Egészen pontosan az import értéke enyhén emelkedett (+0,8%), miközben a volumene kismértékben visszaesett (-0,6%).
Ezzel szemben a cseppfolyósított földgáz (LNG) behozatala értékben 8,0%-kal csökkent, volumenében viszont 2,9%-kal nőtt.
Ugyanebben az időszakban a gázhalmazállapotú földgáz importja is csökkent, mind érték (-12,7%), mind volumen (-4,0%) tekintetében.
Továbbra is az Egyesült Államok és Norvégia a legfőbb energiahordozó-szállítók 2026 első negyedévében
2026 első negyedévében az EU legfőbb kőolajszállítói az Egyesült Államok (17,8%), Norvégia (16,6%) és Kazahsztán (9,6%) voltak.
A cseppfolyósított földgáz (LNG) túlnyomó többsége az Egyesült Államokból származott (57,4%). További 17,3% Oroszországból, míg 6,6% Katarból érkezett.
A gázhalmazállapotú földgáz első számú beszállítója Norvégia volt (54,4%), amelyet Algéria (18,5%) és Oroszország (9,8%) követett.
Betárazás a tilalom előtt – nem földrengés a piacon
A negyedéves adatok a 2025-ös éves átlaghoz mérve is figyelemre méltó elmozdulásokat takarnak. A legnagyobb változás az LNG-piacon történt:
Oroszország részesedése a 2025-ös évi 13,9%-ról 17,3%-ra, 3,4 százalékponttal nőtt
– ez a legnagyobb elmozdulás a teljes adatsorban. Ezzel párhuzamosan Katar részesedése 8,9%-ról 6,6%-ra esett vissza.
Fontos hangsúlyozni, mi nem áll a növekedés mögött: az EU teljes LNG-importjának volumene a vizsgált időszakban csak enyhén, 2,9%-kal nőtt a 2025-ös havi átlaghoz képest – tehát nem egy hirtelen megugró összimport, hanem a beszállítók közötti arányeltolódás magyarázza az orosz részesedés emelkedését.
A háttérben valószínűleg a 2026. április 25-től életbe lépő uniós tilalom áll, amely betiltotta az orosz LNG rövid távú szerződés keretében történő importját. A bne IntelliNews által idézett, Kpler hajókövetési adatokra épülő elemzés szerint az európai energiakereskedők már a tilalom életbe lépése előtt elkezdték felhalmozni az orosz LNG-készleteket, hogy a jogszabályi korlátozás előtt biztosítsák a hozzáférést a Jamal-projekt szállításaihoz. A negyedév során
az EU vette át a Jamal-projekt teljes globális kibocsátásának 97 százalékát, összesen 69 szállítmányt, amiért mintegy 2,88 milliárd eurót fizetett Oroszországnak.
Érdemes lesz figyelni a második negyedéves adatokat is: 2026. március 4-én Irán lezárta a Hormuzi-szorost, amely jelentősen megemelte a globális gázárakat, és egy márciusi rakétatámadás a Ras Laffan LNG-komplexum ellen – az IEEFA energiapiaci elemzése és Katar energiaügyi minisztere szerint egyaránt – az ország éves exportkapacitásának 17 százalékát vette ki a forgalomból, akár ötéves időtartamra is. Mivel egy LNG-szállítmány megrendelése, lefoglalása és tényleges leszállítása több hetet vehet igénybe, ennek hatása az európai importstatisztikákban inkább a második negyedévben válhat láthatóvá – ezt a Q1-es adatok még nem tükrözik.
A kőolajpiacon a legnagyobb elmozdulás Kazahsztán részesedésének visszaesése (12,7%-ról 9,6%-ra, -3,1 százalékpont), miközben az Egyesült Államok (+2,7 százalékpont) és Norvégia (+2,2 százalékpont) tovább erősített.
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