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Bajban a galériák, nincs elég új gyűjtő – Mit mutattak az Art Basel számai?

Bázelben az Art Basel kicsit más, mint a többi nagy helyszín, így Párizs vagy Miami Beach hasonló nevű művészeti vásárai. Eltekintve attól, hogy Bázelben csobbanni lehet a Rajnában, amit a mostani hőségben sokan meg is tettek, itt nincs nagyon más szórakozás, mint vásárolni. Amúgy maga a rendezvény igazi svájci, ahol mind a rendezők, mind a kitömött tárcával odalátogatók gondosan számolják a pénzt. És persze a kiállítók is, akik a vaskos négyzetméterárakat mérlegelve megpróbálnak minél szűkebb térben berendezkedni. Ez persze nem könnyíti meg a zeg-zugokban a rutintalanul tájékozódó dolgát, de ide sokan nem csak úgy véletlenül jönnek.

Kilencvenezer látogatót számoltak össze a múlt hétvégén záró Art Basel-en, persze ennek csak a töredéke vásárolt, a kiválasztottak már a nyitás előtti VIP-napon kimazsolázhatták a portéka javát. Így az igazán említésre méltó üzleteket már a széles publikum megjelenése előtt megkötötték.

Negyvenhárom országból 290 galéria hozta el a portékáját, mintegy 4000 művész alkotását a svájci városban immár 55. alkalommal megrendezett művészeti vásárra.

A szervezők egy új fegyvert is bevetettek, a Basel Exclusive keretében meglepetésművek vártak a vevőkre. Ez azt jelentette, hogy a galériák mintegy kétharmada titoktartást vállalva nem hirdette meg előre az árukészlet egy-egy kivételes darabját, a nyitónapon derült csak fény rájuk.

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