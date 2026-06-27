Bajban a galériák, nincs elég új gyűjtő – Mit mutattak az Art Basel számai?

Kilencvenezer látogatót számoltak össze a múlt hétvégén záró Art Basel-en, persze ennek csak a töredéke vásárolt, a kiválasztottak már a nyitás előtti VIP-napon kimazsolázhatták a portéka javát. Így az igazán említésre méltó üzleteket már a széles publikum megjelenése előtt megkötötték.
Negyvenhárom országból 290 galéria hozta el a portékáját, mintegy 4000 művész alkotását a svájci városban immár 55. alkalommal megrendezett művészeti vásárra.
A szervezők egy új fegyvert is bevetettek, a Basel Exclusive keretében meglepetésművek vártak a vevőkre. Ez azt jelentette, hogy a galériák mintegy kétharmada titoktartást vállalva nem hirdette meg előre az árukészlet egy-egy kivételes darabját, a nyitónapon derült csak fény rájuk.
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