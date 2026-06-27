Bevándorlás nélkül drámai módon csökkenne a lakosságszám számos EU-tagállamban

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A kiadvány a 2020-2025-ös időszakot fogja át, a legfrissebb éves adatok 2024-esek (kiegészítve a 2025. január 1-jei teljes népesség adataival). A hivatkozott összefoglalóban bemutatott adatokat, változásokat – az Eurostat kapcsolódó adatbázisa alapján – elemzésemben összetevőire bontom, a következők szerint:

A teljes népességváltozás (a továbbiakban: TNV) meg kell, hogy egyezzen a január 1-jén mért népességadatok különbségével, és az esetek többségében ez így is van. Előfordul azonban (a vizsgált öt évben is), hogy adott országban egy-egy évben a TNV eltér attól, ami a január 1-jei adatból következne, így erre ki is fogok majd térni.

Ahogy azt a Portfolio-s összefoglaló is kiemelte, Kelet-Közép-Európa legtöbb országában – így Magyarországon is – csökkent a népesség a vizsgált öt évben, miközben az EU lakossága 3,72 millió fővel gyarapodott. (A TNV szerint 3,98 millióval.) A legnagyobb arányú növekedést olyan kis országokban mérték, mint Málta, Ciprus és Luxemburg, de jelentős volt a gyarapodás Írországban, Spanyolországban, Hollandiában és Portugáliában is. Ha az abszolút létszámot nézzük, akkor a legnagyobb bővülés Spanyolországban volt (1,81 millió fő, ami közel fele az EU teljes nettó növekedésének), majd Franciaország, Hollandia és Írország következik. A sort mindkét esetben Lengyelország zárja, brutális demográfiai zuhanással – a csökkenés 1,48 millió fő, a 2020 elején mért népesség közel 4 százaléka.

Nézzünk be most a számok mögé! Az alábbi ábrán egyszerre ábrázoltam a természetes népességváltozást, a nettó migrációt és a teljes népességváltozást.

Bár a kisebb országok TNV-mutatójának felbontása ezen a képen nem érzékelhető, a nagyobb országok esetében jól látható a mintázatok különbsége.

Lengyelországot egyszerre, nagyjából hasonló mértékben sújtotta az alacsony születésszám és az erőteljes kivándorlás. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a lengyel adat kirívó értékének egyik oka az, hogy 2020-ban extrémen nagy volt a TNV zuhanása – a közel 900 ezres csökkenés még a Covid19-járvánnyal együtt is nehezen magyarázható. Mivel a nettó migrációs ráta volt az, amely meredeken ugrott ki a trendből (a lezárások dacára), a legvalószínűbb az, hogy már régóta külföldön élő lengyelek százezreit regisztrálták utólag kivándorlóként. Erre utal az is, hogy az utolsó három év átlagos éves népességcsökkenése már csak 130 ezer fő körül mozgott.

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a lengyel adat kirívó értékének egyik oka az, hogy 2020-ban extrémen nagy volt a TNV zuhanása – a közel 900 ezres csökkenés még a Covid19-járvánnyal együtt is nehezen magyarázható. Mivel a nettó migrációs ráta volt az, amely meredeken ugrott ki a trendből (a lezárások dacára), a legvalószínűbb az, hogy már régóta külföldön élő lengyelek százezreit regisztrálták utólag kivándorlóként. Erre utal az is, hogy az utolsó három év átlagos éves népességcsökkenése már csak 130 ezer fő körül mozgott. Olaszországban a természetes népességfogyás drámai mértékű volt: a születések száma több mint 1,5 millióval maradt el a halálozásoktól, így ezt a fogyást a több mint 800 ezres nettó migráció sem tudta ellensúlyozni.

a születések száma több mint 1,5 millióval maradt el a halálozásoktól, így ezt a fogyást a több mint 800 ezres nettó migráció sem tudta ellensúlyozni. Németországban az 1,4 milliós természetes fogyást viszont meghaladta a kivándorlást 1,8 millióval felülmúló bevándorlás , így a teljes népesség nőni tudott.

, így a teljes népesség nőni tudott. Enyhén negatív természetes változás mellett jelentős bevándorlást láthatunk Csehországban, Portugáliában, Belgiumban és Ausztriában is .

. Írország, Franciaország és Svédország ugyanakkor a természetes népességváltozásban is pozitív mérleget mutatott, amihez jelentős nettó migráció társult.

amihez jelentős nettó migráció társult. Franciaországban úgy nőtt a népesség 1,41 millióval , hogy a természetes növekedés 256 ezer, a nettó bevándorlás pedig ennek négy és félszerese, 1,16 millió fő volt.

, hogy a természetes növekedés 256 ezer, a nettó bevándorlás pedig ennek négy és félszerese, 1,16 millió fő volt. Írországban a 430 ezres bővülésből szinte annak alig negyede, 100 ezer volt a természetes növekedés, a többit a migráció adta hozzá.

szinte annak alig negyede, 100 ezer volt a természetes növekedés, a többit a migráció adta hozzá. Hollandia és Dánia természetes népességváltozása nulla közeli volt , a növekményt gyakorlatilag a nettó bevándorlás jelentette.

, a növekményt gyakorlatilag a nettó bevándorlás jelentette. Egészen extrém példa Spanyolország, ahol a 2012 után gyorsan növekvő, majd a Covid19-járványt követően még nagyobb lendülettel folytatódó bevándorlásnak köszönhetően, úgy nőtt a teljes népesség 1,81 millió fővel, hogy a természetes népességfogyás 630 ezer fő volt, amivel szemben 2,44 millió fős nettó migráció állt. Mivel jelentős kivándorlás is volt ugyanezen időszakban, ez öt év alatt 5,2 millió bevándorlót jelent, ami több mint háromszorosan haladja meg az 1,6 milliós születésszámot.

Hasonló képet mutat, de a kisebb országokat is láthatóvá teszi az alábbi ábra, amelyen a fenti mutatókat ezer főre vetíti (pl. az ezer főre eső természetes népességváltozást, annak ún. nyers rátájaként), kiküszöbölve ilyen módon az eltérő népességszámból fakadó különbségeket.

Bevándorlás nélkül csak hat országban nőtt volna a népesség

A nagyobb országok hasonló képet mutatnak, mint amilyet az előbb láthattunk. A legnagyobb arányban növekvő népességű három kis ország esetében látható, a fő tényező itt is a migráció volt. Cipruson és Luxemburgban – Írországhoz hasonlóan – pozitív természetes népességváltozáshoz adódott hozzá a nettó migráció nyers rátája, míg Máltán szinte csak ez utóbbiból fakadt a növekmény.

A TNV nyers rátája csupán hat országban volt pozitív (az élen Írországgal, amelyet Ciprus és Luxemburg követ, megelőzve Svédországot, Franciaországot, Máltát és Dániát), vagyis

migráció nélkül csak féltucat országban növekedett volna a népesség.

Az EU átlagos csökkenése 1,3 százalék volt, közel a 15. helyen lévő spanyol értékhez. Magyarország a 20. helyen volt a természetes népességváltozásban, 2,5 százalékos csökkenéssel. Mögöttünk Olaszország, Görögország, Románia, Horvátország, Litvánia, Lettország és Bulgária zárta a sort.

Természetes népességfogyás régi EU-tagországokban is

A nettó migráció nyers rátája Máltán, Luxemburgban, Cipruson, Litvániában és Írországban volt a legnagyobb, akiket Portugália, Spanyolország és Csehország követ. A ráta Horvátország, Románia, Lettország, Görögország, Szlovákia és Lengyelország esetében volt a legalacsonyabb.

Miért fontos mindezt kiemelni? Ha csak a teljes népesség változását néznénk, azt gondolhatnánk, hogy a régi tagországok sikeresebbek a demográfiai folyamatok kezelésében, a rendszerváltott közép-kelet-európai országok pedig jelentős elmaradásban vannak e téren. Holott, mint látjuk, a kép ennél árnyaltabb.

Az északi országokban – Finnországot leszámítva, de hozzá értve az EU-n kívüli Norvégiát és Izlandot is – valóban kedvezőbb a természetes népességváltozás, ahogy Franciaországban vagy Írországban is, bár csökkenő trenddel.

Migráció nélkül számolva ugyanakkor a mezőny első felében találjuk Szlovákiát, Csehországot és Szlovéniát is (enyhe csökkenéssel), amelyek nem csak a nagy déli országokat (Spanyolország, Portugália, Olaszország és Görögország) előzik meg, hanem Finnországot és Németországot is. És bár a természetes népességváltozást tekintve a rangsort valóban öt térségbeli ország zárja, de Olaszországot és Görögországot Észtország, Lengyelország és Magyarország is előzi.

A TNV-ben, illetve annak nyers rátájában Spanyolország és Málta extrém mértékben köszönheti első helyét a migrációnak, de Hollandia, Portugália, Belgium, Ausztria, Finnország és Németország is csak a masszív bevándorlásnak köszönheti, hogy nem a fogyatkozó népességű országok között vannak.

Az EU egészét tekintve a közel 4 milliós népességnövekedést 6 milliós természetes fogyás és 10 milliós nettó migráció eredményezte a vizsgált öt évben.

A csökkenő születésszámból fakadó természetes népességfogyás tehát nem speciálisan közép-kelet-európai jelenség, hanem az EU döntő többségét – előrejelzések szerint rövidesen egészét – érintő kihívás.

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