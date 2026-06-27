Egy város, 24 érdek: így bénítja meg Budapestet a kétszintű önkormányzatiság

Ha ma Budapesten tönkremegy egy pad vagy kátyús lesz egy út, a városlakó gyakran nem tudja, kihez kell fordulnia. A probléma ott kezdődik, hogy ezt sok esetben még maguk az üzemeltetők sem tudják egyértelműen megmondani. A fővárosban ugyanis kétszintű önkormányzati rendszer működik, amelyben a fővárosi és kerületi feladatok határai sok esetben elmosódnak. Fenntartói szürke zónák, torz felelősségi viszonyok és átfedő hatáskörök nehezítik az üzemeltetést, az átfogó fejlesztéseket pedig a széttagolt döntéshozatali rendszer lassítja. A végeredmény egy olyan intézményi struktúra, amely sokszor még a szereplők számára sem egyértelmű, és egyre nehezebben teszi kormányozhatóvá Budapestet. A Budapest előtt álló rendszerszintű intézményi, gazdasági, infrastrukturális és ingatlanfejlesztési kihívásokat, valamint a lehetséges kitörési pontokat bemutató cikksorozatom ezen cikkében a főváros és a kerületek viszonyát, vagyis a kétszintű önkormányzatiság máig rendezetlen szerkezetét vizsgálom meg.

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Huszonnégy felelős

A város mindennapi működését alapvetően meghatározza, hogy a főváros mellett mind a 23 kerület saját szervezeti és intézményi rendszerrel rendelkezik.

Egyetlen városon belül így gyakorlatilag 24 külön közterület-fenntartási, vagyongazdálkodási, parkolási és rendészeti rendszer működik egymás mellett, eltérő szabályokkal.

Azt hihetnénk, hogy ennyi szervezettel Budapest üzemeltetése szingapúri pontossággal működik. A gyakorlatban éppen az ellenkezője történik. A tulajdonosi, kezelői és fenntartói határok gyakran eltérnek egymástól, az együttműködés pedig többnyire eseti. A rendszer így rengeteg szürkezónát termel ki, ahol a városlakók akár évekig is várhatnak egy kiégett lámpa vagy egy balesetveszélyes lépcső kijavítására, amíg a szereplők eldöntik, kinek a feladata a beavatkozás.

A rendszert tovább bonyolítják a főváros és a kerületek közötti egyedi megállapodások, valamint az elmúlt években egyre gyakoribb feladat- és tulajdonjog-átadások. A főváros pénzügyi mozgásterének szűkülésével egyre több közterület fenntartását és üzemeltetését veszik át a kerületek. Ez rövid távon enyhítheti az egyes helyi problémákat, közben azonban tovább töredezi a felelősségi rendszert, gyengíti a városszintű koordináció lehetőségét, és tovább növeli az intézményi széttagoltságot. Mára számos helyszínen még az érintett szervezetek számára sem egyértelmű, hogy pontosan ki miért felel.

A fenntartói szürkezónákra tankönyvi példa a Kőbánya-Kispest közlekedési csomópont áldatlan állapota. A felelősségi viszonyok annyira összekuszálódtak, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2025-ben külön egyeztetést rendelt el, amelyen az érintett szereplőknek térképen kellett megjelölniük, ki mely területért felel. A helyzetet azonban azóta sem sikerült teljeskörűen rendezni.

Ugyanez a széttagoltság jelenik meg a rendészetben is. A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) mellett kerületi rendészetek és közterület-felügyeletek működnek, egymástól elkülönült szervezeti rendszerben. Az illetékességet nemcsak a kerülethatár, hanem a közterület fenntartója is meghatározza, így előfordulhat, hogy egy aluljáróban még a FÖRI munkatársa jogosult intézkedni, míg a felszínen már a kerületi rendészet válik illetékessé. Egy menekülő személy esetében ez könnyen abszurd helyzeteket eredményezhet.

Rossz kompromisszumok

A rendszer nem véletlenül működik nehézkesen. A rendszerváltást követően a kerületek nem a fővárosnak alárendelt igazgatási egységek, hanem saját választott vezetéssel, költségvetéssel és politikai mozgástérrel rendelkező önkormányzatok lettek. A jogállásuk mellérendelt logikára épült, miközben feladat- és hatásköreik eltérőek maradtak. A konfliktusos működés ezzel lényegében beépült a rendszerbe.

Ennek megvolt a maga történeti háttere. A tanácsrendszerből való kilépés után a demokratikus működés, az önkormányzati autonómia és a központi túlhatalmat korlátozó garanciák kapták a fő hangsúlyt, miközben a gazdaságossági és hatékonysági szempontok háttérbe szorultak. A kerületi önállóság akkor a rendszerváltás politikai garanciájaként, a központi túlhatalom egyik fékjeként volt értelmezhető.

Az elmúlt évtizedekben többször is felmerült a rendszer átalakítása és a főváros jogköreinek helyreállítása, érdemi átalakítás azonban nem történt. Ellenkezőleg,

a 2010 utáni centralizáció tovább csökkentette a fővárosi mozgásteret, a 2019 óta tartó forrásszűkülés pedig még élesebbé tette a két szint közötti aszimmetriát.

Finanszírozási aránytalanságok

A kétszintű rendszer nemcsak intézményi, hanem finanszírozási szempontból is aránytalan szerkezetet hozott létre. Papíron a forrásmegosztás a fővárosi szint többségét rögzíti: a megosztott helyi adóbevételekből – döntően az iparűzési adóból – a Fővárosi Önkormányzat 54 százalékban, a kerületek együttesen 46 százalékban részesednek.

Csakhogy ez az arány nem a tényleges pénzügyi mozgásteret mutatja. A fővárosi hányad jelentős része eleve kötött feladatokhoz kapcsolódik, mindenekelőtt a közösségi közlekedés működtetéséhez, amely kizárólagosan fővárosi feladat, és önmagában is több száz milliárdos tétel. Ezzel szemben a kerületeknek ilyen nagyságrendű ellátórendszert nem kell fenntartaniuk. A helyzetet tovább rontja, hogy a szolidaritási hozzájárulás meredek növekedése jóval súlyosabban érintette a Fővárosi Önkormányzatot.

Szintén problémát jelent, hogy számos városi léptékű infrastruktúrát és szolgáltatást a főváros tart fenn, miközben ezek bevételei nem feltétlenül fővárosi szinten jelennek meg. Az idegenforgalmi adó például főszabály szerint kerületi adó, miközben a turizmus városi léptékű szolgáltatásai – a fürdők, a közösségi közlekedés, a nagy csomópontok, a kiemelt közterületi tengelyek és a látogatói infrastruktúra fenntartása – jelentős részben fővárosi feladatokhoz kapcsolódnak.

A nagy városi ellátórendszerek tehát a fővárosnál maradtak, miközben a pénzügyi kapacitás egyre inkább kerületi szinten szóródik szét. Az Állami Számvevőszék 2024. III. negyedévi adatai szerint a 23 kerületi önkormányzat költségvetési bevételeinek teljesülése 483 milliárd forint volt, szemben a Fővárosi Önkormányzat 364,7 milliárd forintjával; a kerületek maradványállománya pedig jóval nagyobb pénzügyi tartalékot mutatott.

A kerületek ráadásul nagyon eltérő helyzetből indulnak. Különbözik a lakosságszámuk, az ingatlanvagyonuk, a gazdasági erejük és az intézményi hátterük. Ez a költségvetési főösszegekben is látszik: míg a II. kerület 2026-os bevételi főösszege 52,6 milliárd forint, addig a XIII. kerületé 107,8 milliárd forint. Egy erős fővárosi szintnek éppen ezeket az eltéréseket kellene kiegyenlítenie, ma azonban erre csak korlátozottan képes.

Városi szintű kérdések, kerületi szintű válaszok

A két szint közötti aszimmetria a várostervezésben és a stratégiai irányításban válik igazán súlyossá. Budapest legfontosabb kihívásai – mint a lakhatás, a turizmus, a szociális ellátás, valamint az infrastruktúra és az ingatlanállomány állapota – alapvetően városi, sőt sokszor várostérségi léptékű kérdések, a válaszok azonban gyakran kerületi szinten születnek meg.

Ugyan léteznek budapesti szintű fejlesztési koncepciók és településrendezési eszközök, ezekből ritkán lesznek összehangolt, a gyakorlatban is megvalósuló intézkedések.

Ezzel egyidejűleg a kerületek eltérő érdekek és motivációk mentén fejlesztik saját területeiket, valamint alakítják a szabályozási környezetüket. A fővárosi célok így kerületi szinten 23 különböző irányba feszülnek szét, ami különösen akkor válik súlyossá, amikor a szomszédos kerületek elképzelései egymással is ütköznek.

A kerületi érdekek által vezérelt városirányítás összfővárosi szakpolitikai kérdésekben is problémákat okoz. Ami egy kerület számára racionális döntésnek tűnik, Budapest egészében gyakran újabb feszültségeket termel.

Ha egy városrészben forgalomcsillapítást vezetnek be, a kiszoruló gépjárműforgalom könnyen a szomszédos területeken jelenhet meg. Hasonló a helyzet a hajléktalanellátással, amelynek intézményei néhány belső kerületben – mindenekelőtt Józsefvárosban – koncentrálódnak, miközben a feladat egész Budapestet érinti. A lakásépítésnél pedig a helyi ellenállás és az infrastruktúra túlterhelésétől való félelem kerületi szinten érthető szempont, városi szinten azonban tovább mélyítheti a lakhatási problémákat és az agglomerációba költözéssel járó feszültségeket.

A központi koordináció hiánya a városképben is megmutatkozik. Budapestnek ugyan van Településképi Arculati Kézikönyve és településkép-védelmi rendelete is, ezek azonban csak korlátozottan képesek egységes városi standardokat érvényesíteni. A homlokzatokra, kirakatokra, portálokra és számos közterületi elemre vonatkozó szabályok jelentős részben kerületi szinten dőlnek el. Hasonló a helyzet a közterületek kialakításánál is: nincs egységes városi standard arra, hogy milyen utcabútorok, padok, hulladékgyűjtők vagy burkolatok jelenjenek meg a köztereken. Ennek eredményeként a városban járva gyakran nemcsak kerületenként, hanem ugyanazon utcán belül is eltérő megoldásokkal találkozunk, miközben az egységes közterületi karakter egy nagyváros identitásának alapvető eleme.

A probléma különösen élesen jelenik meg a kerülethatárokon. A VI. és VII. kerület határán futó Király utcában például eltérő szabályok vonatkoznak a rövid távú lakáskiadásra, az üzletek nyitva tartására és a teraszok engedélyezésére, miközben az utca két oldalának üzemeltetését és takarítását is eltérő cégek végzik. Ez az egységes karbantartást és fejlesztést is megnehezíti.

Eszközök nélkül

A stratégiai irányítás gyengülése az elmúlt években tovább gyorsult. A bevételek csökkenésével a fővárosnak azok az eszközei is elfogytak, amelyekkel korábban pénzügyi ösztönzőkön keresztül saját várospolitikai céljaihoz igazíthatta a kerületi fejlesztéseket.

Ezek közül a legfontosabb a Városrehabilitációs Keret volt, amelyből a főváros közvetlenül támogathatott olyan összetett programokat, mint Középső-Ferencváros máig etalonnak számító megújítása. Erre a finanszírozási háttérre épültek a kerületek számára kiírt TÉR-KÖZ pályázatok is, amelyek elsősorban közterület-megújításokat segítettek.

Az ilyen pályázatok az utóbbi években rendre elmaradtak, a korábbi működés pedig részben megfordult: egyre több eredetileg fővárosi beruházást a kerületek vállalnak magukra. Ez gyakran szűkebb szemléletet és egyenetlen műszaki színvonalat eredményez. A kerületek saját területükre és helyi feladataikra koncentrálnak, miközben végrehajtási kapacitásuk, szakmai felkészültségük és pénzügyi mozgásterük jelentősen eltér.

Ennek tankönyvi példája a XVIII. kerületi Üllői út felújítása. Miután a Fővárosi Önkormányzat nem biztosította a szükséges forrást, a BKK által megtervezett integrált fejlesztés félbemaradt, a felújítást pedig a kerület vállalta magára. A komplex rekonstrukció helyett azonban lényegében kopórétegcsere valósult meg. A fővárosi fenntarthatósági és fejlesztéspolitikai célokat szolgáló elemek – a kerékpársáv, a villamospálya középre helyezése, a járdák felújítása, vagy a közművek rendezése – elmaradtak.

A kerületek ráadásul messze nem azonos felkészültséggel vágnak bele ezekbe a fejlesztésekbe. Miközben Józsefvárosban a RÉV8, vagy Ferencvárosban a FEV IX rendelkeznek a nagyobb léptékű beruházások lebonyolításához szükséges tapasztalattal, sok kerületben hiányzik az összetett fejlesztések előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges intézményi háttér.

A fővárosi koordináció gyengülésével így egyre inkább a kerületek pénzügyi és szakmai erejétől függ, hogy hol, milyen ütemben, milyen műszaki tartalommal és milyen várospolitikai célok mentén valósulnak meg fejlesztések. Ez tovább növeli a kerületek közötti különbségeket, rontja a projektek egymáshoz illeszkedését, és visszafogja a városi léptékű fejlesztéseket.

A több kerületet érintő ügyek pedig kerületi eszközökkel eleve nem kezelhetők. A nagy infrastruktúrák, a csomópontok, a fő közlekedési tengelyek és az olyan városi jelentőségű parkok, mint a Népliget, csak erős koordinációs és végrehajtási képességű fővárosi szint mellett újíthatók meg egységesen.

Egy rendszer, amelyben mindenki veszít

A jelenlegi kétszintű működés összességében senkinek sem jó. Veszít a főváros, mert felel a város egészének működéséért, de ehhez nincs elegendő forrása és hatásköre. A városi léptékű feladatok jelentős része nála maradt, az érvényesítésükhöz szükséges pénzügyi és intézményi eszközök azonban folyamatosan gyengültek.

Veszítenek a kerületek is, mivel maguk is elszenvedői az üzemeltetési zavaroknak, ezért egyre gyakrabban saját költségvetésükből pótolják a fővárosi szinten elmaradó feladatokat.

Veszítenek a budapestiek, akik a rendszer zavarait nap mint nap érzik a leromló közterületeken és a kerületenként eltérő színvonalú közszolgáltatásokban.

És veszítenek a befektetők is, akik számára gyakran nem egyértelmű, hogy egy fejlesztési ügyben melyik hatósággal, tulajdonossal vagy önkormányzati szereplővel és milyen feltételek mellett kell megállapodniuk.

Ez a kiszámíthatatlanság Budapest gazdasági versenyképességét és vonzerejét is gyengíti.

Mi a megoldás a felvetett problémákra? A cikksorozat következő részében megvizsgáljuk, hogyan lehetne újrarendezni a feladatok, források és felelősségek megosztását úgy, hogy Budapest egységesebben és kiszámíthatóbban működjön.

A Budapest előtt álló rendszerszintű intézményi, gazdasági, infrastrukturális és ingatlanfejlesztési kihívásokat, valamint a lehetséges kitörési pontokat bemutató cikksorozat

1. része itt olvasható. (Ez a cikk arra világít rá, hogy Budapest pénzügyi válsága mögött mélyebb, intézményi probléma áll: a város nemcsak pénzt veszített, hanem fejlesztési érdekeltséget, végrehajtási kapacitást és kiszámítható állami partnerséget is.)

2. része itt olvasható. (Ez a cikk a főváros előtti kihívások megoldásaira fókuszál: azokra a nemzetközi modellekre és adaptálható eszközökre, amelyekkel a főváros finanszírozása, intézményi működése és az állammal való viszonya újraszervezhető.)

Címlapkép forrása: barati istván