Energiáért felelős helyettes államtitkár lett Zsoldos István

Energiastratégiáért felelős helyettes államtitkárrá nevezte ki Zsoldos Istvánt a Gazdasági és Energetikai Minisztériumba Magyar Péter miniszterelnök. Az új vezető Facebook-bejegyzésében azt írta, célja, hogy munkájával hozzájáruljon Magyarország versenyképesebb, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiaellátásához.

Facebook-oldalán jelentette be Zsoldos István, hogy Magyar Péter miniszterelnök energiastratégiáért felelős helyettes államtitkárrá nevezte ki a Gazdasági és Energetikai Minisztériumba.

Bejegyzésében köszönetet mondott a kinevezésért Magyar Péter miniszterelnöknek, Kapitány István energiaügyi miniszternek és Tóth András államtitkárnak. Úgy fogalmazott, a közszolgálat egyszerre jelent számára nagy felelősséget és komoly lehetőséget, és azon lesz, hogy munkájával Magyarország még jobb hely legyen.

Az új helyettes államtitkár szerint az energiapolitika egyik legnagyobb kihívása, hogy egyszerre kell biztosítani a megfizethető, a tiszta és a biztonságos energiaellátást. Elismerte, hogy ezek a célok rövid távon időnként ellentmondhatnak egymásnak, ugyanakkor meggyőződése, hogy megfelelő szakmai döntésekkel és hosszú távú szemlélettel nem egymás rovására, hanem egymást erősítve is megvalósíthatók.

Zsoldos István hozzátette, hogy új pozíciójában ezt a szemléletet kívánja képviselni, és az intelligens, tényeken alapuló energiastratégiai döntések meghozatalát tekinti egyik legfontosabb feladatának.

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