Energiáért felelős helyettes államtitkár lett Zsoldos István

Facebook-oldalán jelentette be Zsoldos István, hogy Magyar Péter miniszterelnök energiastratégiáért felelős helyettes államtitkárrá nevezte ki a Gazdasági és Energetikai Minisztériumba.
Bejegyzésében köszönetet mondott a kinevezésért Magyar Péter miniszterelnöknek, Kapitány István energiaügyi miniszternek és Tóth András államtitkárnak. Úgy fogalmazott, a közszolgálat egyszerre jelent számára nagy felelősséget és komoly lehetőséget, és azon lesz, hogy munkájával Magyarország még jobb hely legyen.
Az új helyettes államtitkár szerint az energiapolitika egyik legnagyobb kihívása, hogy egyszerre kell biztosítani a megfizethető, a tiszta és a biztonságos energiaellátást. Elismerte, hogy ezek a célok rövid távon időnként ellentmondhatnak egymásnak, ugyanakkor meggyőződése, hogy megfelelő szakmai döntésekkel és hosszú távú szemlélettel nem egymás rovására, hanem egymást erősítve is megvalósíthatók.
Zsoldos István hozzátette, hogy új pozíciójában ezt a szemléletet kívánja képviselni, és az intelligens, tényeken alapuló energiastratégiai döntések meghozatalát tekinti egyik legfontosabb feladatának.
Címlapkép forrása: Paul Panayiotou via Getty Images
A nyári táborokat és az iskolákat is érinti a hőségriadó, megszólalt a miniszter
Rendkívüli intézkedéseket vezet be az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.
Izraeli dróntámadás érte Libanon déli részét
Egy fenyegetést jelentő személy ellen irányult.
Új korszak jöhet a közmédiában, azonnal távoznak a jelenlegi vezetők
Társadalmi párbeszéd indul a közmédia jövőjéről.
Hőhullám: a meleg Duna miatt visszafogják Paks teljesítményét
A hőség ellenére is biztosított Magyarország villamosenergia-ellátása.
Magyarország csatlakozott az uniós energiatárolási megállapodáshoz
700 MW új kapacitás épülhet
Európa nem engedhet meg magának, még egy elvesztegetett évet
A dán kereskedelmi és iparkamara vezérigazgatójának írása.
Ez a legdurvább hőhullám, ami Európát éri, térdre kényszeríti a kontinenst a történelmi hőség
Összeomlás fenyegeti a mindennapi infrastruktúrát.
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Érdemes kivárni a kamatcsökkenés miatt a lakásvásárlással?
A jegybank június 24-től 6,00 százalékra mérsékelte az alapkamatot és további csökkentéseket helyezett kilátásba. A hosszú bankközi hozamok pedig már ezen lépés előtt is érdemben mérsé
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Miért menekült meg a világ az olajválságtól?
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?
Összeesküvés-elméletek az időjárás mögött.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.