Ez a legdurvább hőhullám, ami Európát éri, térdre kényszeríti a kontinenst a történelmi hőség

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Közel 200 millió embert sújt minden idők legdurvább európai hőhulláma

Európa-szerte több mint 193 millió embert sújt a szombati nap folyamán több mint 35, egyes területeken pedig 40 Celsius-fokos hőség, miután a keleti irányba elmozduló meleg légtömeg már a közép-európai térséget is elárasztotta Lengyelországtól Romániáig - közölte legfrissebb számításai alapján az AFP francia hírügynökség.

A szombati szélsőséges hőmérsékletek által leginkább sújtott területek közé tartozik Németország, ahol mintegy 82 millió ember tapasztalhat meg 30, köztük 75 millió pedig 35 Celsius-fok feletti hőmérsékletet. A német meteorológiai szolgálat (DWD) ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az ország egyes területein akár 42 Celsius-fokos hőség sem zárható ki.

Franciaországban a pénteki állapothoz képest kevesebb, mintegy 26 millió ember számíthat a 35 Celsius-fokot meghaladó hőségre. A francia egészségügyi miniszter attól tart, hogy a magas hőmérséklet következtében megnövekedhet az otthonukban elhalálozó idős emberek száma.

Franciaországban és Németországban is számos szabadtéri sport-, kulturális és zenei program megtartását mondták le a szervezők, köztük több nagyvárosi tömegrendezvényt.

The most severe and widespread June heatwave to hit Europe was made more brutal by the hot night-time temperatures and humidity, scientists said, and would have been virtually impossible without climate change. https://t.co/hAJEahS7o8 pic.twitter.com/LsKASuiCKi https://t.co/hAJEahS7o8 — Financial Times (@FT) June 26, 2026

Az AFP számításai szerint

a kontinens nagy részén, Görögországtól és Olaszországtól északra Dániáig, illetve Svédország déli részéig terjedő területen is 30 Celsius-fok feletti hőmérsékletek várhatóak szombaton.

Ez alól csak London, Portugália jelentős része, illetve Spanyolország egyes területei kivételek.

Romániában vörös riasztás kiadására készülnek a hatóságok hétfőtől, ami az ország szinte teljes területét érintheti július 1-jéig, a szomszédos Moldovában pedig már vasárnaptól korlátozni fogják a 12 tonnánál nehezebb teherautók nappali forgalmát.

Az AFP hírügynökség számításai elkészítéséhez egy osztrák meteorológiai civilszervezetnek, a Klimadashboardnak az eljárásához hasonló módszert alkalmazott, amely az ő mérési adataikon kívül az Európai Bizottság keretében működő Közös Kutatóközpont (Joint Research Centre - JRC) és a DWD adatait, valamint az európai népsűrűséget is beszámító éghajlati modelljét használta fel.

Nem ilyen hőségre lett tervezve az európai infrastruktúra, óriási kihívásokkal küzd az egészségügy, az energiaellátás és a városok is

A Bloomberg és a Reuters által idézett kutatások és szakemberek szakemberek hangsúlyozzák, hogy Európa nem egyetlen éghajlati billenőpont felé közelít, hanem egyszerre lép át számos kisebb kritikus küszöböt.

Ilyen extrém hőségben bezárnak az iskolák, túlterheltté válnak a kórházak, akadozik az áramellátás, kiszáradnak a termőföldek, a folyók pedig annyira felmelegednek, hogy már nem képesek hatékonyan hűteni az atomerőművek reaktorait.

A kontinens ráadásul a Föld leggyorsabban melegedő területe, ahol az elmúlt harminc évben évtizedenként mintegy 0,56 Celsius-fokkal emelkedett a hőmérséklet, ami több mint kétszerese a globális átlagnak.

Különösen veszélyesnek számítanak a magas éjszakai hőmérsékletek és a párás levegő. Franciaország egyes részein a hőmérséklet több mint egy hete éjszaka sem süllyedt 20 Celsius-fok alá. Ezt a jelenséget nevezik "trópusi éjszakának", amely gátolja a szervezet éjszakai regenerációját. A vizsgált 854 európai város 45 százalékában dőltek meg a hőstresszrekordok. Párizsban egyetlen nap alatt 55-en vesztették életüket a sürgősségi ellátásban, miközben a napi átlagos esetszám általában mindössze három-négy körül alakul.

A kontinens nagyrészt évszázadokkal ezelőtt kiépült infrastruktúrája nincs felkészülve a mostani hőségre.

Németországban felpúposodott az A2-es autópálya burkolata, Svédországban a sínek eldeformálódása miatt siklott ki egy tehervonat, Nagy-Britanniában pedig a hőség a kórházi MRI-berendezések és a daganatkezelő készülékek működésében is fennakadásokat okozott. Az észak-európai országok lakóingatlanait eredetileg a meleg bent tartására tervezték, a légkondicionált lakások aránya pedig egész Európában továbbra is rendkívül alacsony, mindössze 20 százalék körül mozog.

Drága lesz a klímaalkalmazkodás

A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás költségei most válnak igazán kézzelfoghatóvá.

London polgármesteri hivatalának friss jelentése szerint a 2022-es hőhullámok 1,5 milliárd font kárt okoztak a brit fővárosnak, a túlmelegedésnek leginkább kitett, mintegy egymillió lakás korszerűsítése pedig további 9-45 milliárd fontba kerülne.

A francia EDF energetikai vállalat 2040-ig 8,7 milliárd eurót fordít 57 atomerőművi telephelye és gátjai megerősítésére, beleértve az új hűtőtornyok építését azoknál a reaktoroknál, amelyek a folyóvizek túlmelegedése miatt kénytelenek visszafogni a termelésüket.

A hőhullám a hétvégén kelet felé vonul tovább, elérve Németországot, Lengyelországot, Ausztriát és Csehországot, miközben Frankfurtban és Berlinben a csúcshőmérséklet a 41 fokot is meghaladhatja.

Magyarországon Kapitány István energiaügyi miniszter arra kérte a háztartásokat, hogy este 6 és 9 óra között kapcsolják ki a klímaberendezéseket, az elektromos autók töltését pedig halasszák későbbre a hálózat tehermentesítése érdekében.

Kérését a miniszter azzal indokolta, hogy a hőség miatt az áramhálózatok több országban is túlterheltek.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a jelenség nem az El Niño számlájára írható, hanem közvetlenül a felmelegedés következménye. Bár a technológiai megoldások már léteznek, a bevezetésük egyelőre túl lassan halad.

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