Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe Magyarországon, 109 településen van vízkorlátozás

Szombattól harmadfokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén. Az országos tisztifőorvos döntését a tartós hőhullám indokolta, amely különösen az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra, a krónikus betegekre és a szabadban dolgozókra jelent fokozott egészségügyi kockázatot.
A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton 34 és 39 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklet várható, miközben a legtöbb helyen már reggel 9 órára elérte a hőmérséklet a 30 fokot. Éjszaka is rendkívül meleg marad az idő, vasárnap hajnalban 22–30 fok közé hűl le a levegő. A hatóságok arra is figyelmeztetnek, hogy a nagyon erős UV-sugárzás rövid idő alatt súlyos leégést okozhat.
A rendkívüli meleg a közlekedésre is hatással van. A MÁV és a GYSEV fokozottan ellenőrzi a vasúti pályák állapotát, az extrém sínhőmérséklet miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a H5-ös, H6-os és H8/H9-es HÉV-vonalakon sebességkorlátozásokat vezettek be. A forgalmasabb vasútállomásokon palackozott ivóvizet osztanak, míg a Magyar Közút szükség esetén az autópályákon feltorlódott járművek utasainak biztosít ivóvizet.
A vízellátás több térségben is nehézségekbe ütközik. A Nemzeti Vízművek tájékoztatása szerint 109 településen van érvényben valamilyen vízkorlátozás. Orfű magasabban fekvő részein időszakos nyomáscsökkenés és vízhiány is előfordul, ezért a szolgáltató mobil víztartályokkal biztosítja az ivóvízellátást. A Honvédség összesen 12 ezer tasakos ivóvizet juttat el az orfűi, tiszaújvárosi és zalacsányi rendezvényekre.
A hőség a természetben is fokozott kockázatot jelent. A katasztrófavédelem az elmúlt 24 órában 47 alkalommal avatkozott be erdő- és vegetációtüzek miatt, miközben továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban.
A Területi Védelmi Bizottságok pénteken 472 helyszínen osztottak ivóvizet, emellett 743 párakaput működtettek országszerte. A hétvégére előzetesen 15 olyan rendezvényt jelentettek be, amelyeken legalább ötezer résztvevőre számítanak. A szervezőket arra kérték, hogy biztosítsanak elegendő ivóvizet, árnyékos pihenőhelyeket, valamint fokozott egészségügyi készenlétet a résztvevők számára.
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