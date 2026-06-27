NZL
Új-Zéland 1 5 Belgium
BEL
 Vége
G csoport
EGY
Egyiptom 1 1 Irán
IRN
 Vége
G csoport
PAN
Panama Anglia
ENG
 Ma 23:00
L csoport
CRO
Horvátország Ghána
GHA
 Ma 23:00
L csoport
  • Megjelenítés
Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe Magyarországon, 109 településen van vízkorlátozás
Gazdaság

Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe Magyarországon, 109 településen van vízkorlátozás

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe szombattól Magyarország teljes területén. A kormány szombat délelőtti tájékoztatása szerint a tartós hőhullám miatt több mint száz településen vízkorlátozást vezettek be, vasúti sebességkorlátozások léptek életbe, országszerte vizet osztanak a lakosságnak, miközben a hatóságok a hétvégi tömegrendezvények szervezőit is fokozott óvatosságra figyelmeztették.

Szombattól harmadfokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén. Az országos tisztifőorvos döntését a tartós hőhullám indokolta, amely különösen az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra, a krónikus betegekre és a szabadban dolgozókra jelent fokozott egészségügyi kockázatot.

A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton 34 és 39 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklet várható, miközben a legtöbb helyen már reggel 9 órára elérte a hőmérséklet a 30 fokot. Éjszaka is rendkívül meleg marad az idő, vasárnap hajnalban 22–30 fok közé hűl le a levegő. A hatóságok arra is figyelmeztetnek, hogy a nagyon erős UV-sugárzás rövid idő alatt súlyos leégést okozhat.

A rendkívüli meleg a közlekedésre is hatással van. A MÁV és a GYSEV fokozottan ellenőrzi a vasúti pályák állapotát, az extrém sínhőmérséklet miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a H5-ös, H6-os és H8/H9-es HÉV-vonalakon sebességkorlátozásokat vezettek be. A forgalmasabb vasútállomásokon palackozott ivóvizet osztanak, míg a Magyar Közút szükség esetén az autópályákon feltorlódott járművek utasainak biztosít ivóvizet.

A vízellátás több térségben is nehézségekbe ütközik. A Nemzeti Vízművek tájékoztatása szerint 109 településen van érvényben valamilyen vízkorlátozás. Orfű magasabban fekvő részein időszakos nyomáscsökkenés és vízhiány is előfordul, ezért a szolgáltató mobil víztartályokkal biztosítja az ivóvízellátást. A Honvédség összesen 12 ezer tasakos ivóvizet juttat el az orfűi, tiszaújvárosi és zalacsányi rendezvényekre.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: zajlik a kormányülés, Magyar Peter máris jelentkezett

Bevándorlás nélkül drámai módon csökkenne a lakosságszám számos EU-tagállamban

Ürge-Vorsatz Diána a hőhullámról: ez az, ami tényleg hűti a településeinket

A hőség a természetben is fokozott kockázatot jelent. A katasztrófavédelem az elmúlt 24 órában 47 alkalommal avatkozott be erdő- és vegetációtüzek miatt, miközben továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban.

A Területi Védelmi Bizottságok pénteken 472 helyszínen osztottak ivóvizet, emellett 743 párakaput működtettek országszerte. A hétvégére előzetesen 15 olyan rendezvényt jelentettek be, amelyeken legalább ötezer résztvevőre számítanak. A szervezőket arra kérték, hogy biztosítsanak elegendő ivóvizet, árnyékos pihenőhelyeket, valamint fokozott egészségügyi készenlétet a résztvevők számára.

Kapcsolódó cikkünk

Ürge-Vorsatz Diána a hőhullámról: ez az, ami tényleg hűti a településeinket

Hőkupola: vízkorlátozást vezettek be több Pest megyei településen

Katolikus templomokat nyitnak meg a hőség elől menekülőknek Magyarországon

Szó szerint nagyon sokba kerül nekünk a kánikula: kimutatták, jövedelmünk mekkora részét veszíthetjük el a nagy meleg miatt

Megkongatták a vészharangot a tudósok: olyan extrém az időjárás felettünk, amire egyszerűen nem vagyunk felkészülve

A kánikula stressztesztjén az agyon szidott zöldátállás tartotta állva Európát

Címlapkép forrása: SimpleImages via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: zajlik a kormányülés, Magyar Peter máris jelentkezett
Oroszország újabb Grad-csapásról számolt be - Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Hegedűs Zsolt szigorú iránymutatást tett közzé az orvosoknak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility