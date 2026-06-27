Hőhullám: a meleg Duna miatt visszafogják Paks teljesítményét

A Duna magas vízhőmérséklete miatt a jogszabályoknak megfelelően csökkenteni kell a paksi atomerőmű teljesítményét, ugyanakkor Magyarország villamosenergia-ellátása továbbra is biztonságos – közölte Facebook-oldalán Kapitány István energiaügyi miniszter. A tárcavezető szerint az intézkedés előre meghatározott szabályok alapján történik, és a lakosság közvetlenül nem érzékeli majd a változást.

A rendkívüli hőség miatt felmelegedett Duna következtében a jogszabályokban előírt módon csökkenteni kell a paksi atomerőmű teljesítményét – jelentette be Facebook-oldalán Kapitány István energiaügyi miniszter.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az intézkedés nem rendkívüli, hanem előre meghatározott, környezetvédelmi előírásokon alapuló eljárás. Amikor a folyó vízhőmérséklete eléri a jogszabályban rögzített határértéket, az atomerőmű a blokkok teljesítményének módosításával biztosítja, hogy működése továbbra is megfeleljen a környezetvédelmi követelményeknek.

Kapitány István szerint a lakosság ebből közvetlenül semmit sem fog érzékelni, mert Magyarország villamosenergia-ellátása továbbra is folyamatos és biztonságos. Hozzátette, hogy a Duna vízhőmérsékletét folyamatosan mérik, az üzemeltetéssel kapcsolatos döntések pedig minden esetben a mért adatok, valamint a hatályos jogszabályok és szakmai előírások alapján születnek meg.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a mostani hőhullám egész Európát érinti, ezért az egyéni felelősség is felértékelődik. A lakosságot arra kérte, hogy ahol lehet, mérsékeljék a felesleges energiafogyasztást, mert a tudatos energiahasználat hozzájárulhat a villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozott működéséhez a rendkívüli terhelést jelentő időszakban.

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