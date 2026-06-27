Hőhullám Európában: rekordok dőltek meg Németországban, Dániában és Csehországban

Az európai hőhullám a hétvégén Németországban, Dániában és Csehországban is hőmérsékleti rekordokkal járt, zavarokat okozott a közlekedésben.

A Német Országos Meteorológiai Szolgálat közlése szerint a hőségrekord pénteken 41,3 Celsius-fokkal dőlt meg Saarbrücken közelében. Szombaton az extrém hőség miatt riasztást adtak ki az ország szinte egész területére, és a hatóságok víztakarékosságra kérték a lakosságot.

A Dán Meteorológiai Intézet eközben szombaton 37 Celsius-fokról számolt be Aarhustól északra, ami a mérések 1874-es kezdete óta a legmagasabb érték volt. Csehország mindenkori hőmérsékleti rekordja dőlt meg szombaton a Litomericei járásban lévő Doksany faluban, 40,8 fokkal a Cseh Hidrometeorológiai Intézet közösségi médiás közlése szerint, de ezt még utólag ellenőrizni kell.

Az olasz egészségügyi minisztérium vörös riasztást adott ki a hőhullám miatt 18 városra vonatkozóan szombatra és vasárnapra, köztük Milánóban, Rómában, Torinóban, Velencében, Genovában, Firenzében és Bolognában, mert ezeken a helyeken a hőmérséklet várhatóan eléri a 39 Celsius-fokot.

Az extrém hőség következtében felpúposodó vasúti sínek miatt néhány nagyobb vasúttársaság a forgalom korlátozását rendelte el.

A német szövetségi társaság, a Deutsche Bahn lehetővé tette az utasoknak, hogy a jövő hét elejéig díjmentesen visszaváltsák távolsági utazásaikat, hogy így enyhítsék a vasúthálózat terhelését.

A National Express észak-rajna-vesztfáliai regionális vasúti szolgáltató pedig óvintézkedésként bejelentette, hogy szombat délután felfüggeszti néhány járatát. Hamburg közelében, Németország egyik legforgalmasabb autópályáján a hőség okozta aszfaltszakadás miatt kellett részleges lezárást elrendelni - közölték a hatóságok. A hőhullám várhatóan a hétvégén kezd alábbhagyni, vasárnapra heves zivatarokat jeleznek előre.

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