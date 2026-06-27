Hőkupola: vízkorlátozást vezettek be több Pest megyei településen

Első fokú vízkorlátozást vezetett be több Pest megyei település a rendkívüli hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt – írja a Telex.

A lap szerint Erdőkertes, Őrbottyán, Szada és Veresegyház önkormányzata is takarékos vízhasználatra kérte a lakosságot.

A korlátozások ugyanakkor nem mindenhol egyformák: Veresegyházon és Szadán egyelőre ajánlásként kérik a felesleges vízhasználat mellőzését, míg Erdőkertesen és Őrbottyánban kötelező intézkedéseket vezettek be.

Utóbbi két településen reggel 6 és este 23 óra között tilos az ivóvízhálózatról tömlővel locsolni, járdát és utat mosni, automata öntözőrendszert működtetni, gépjárművet tömlővel mosni, valamint úszómedencét feltölteni.

A Telex szerint a korlátozások hátterében a hőkupola okozta tartós, csapadékmentes időjárás és az emiatt jelentősen megnövekedett vízigény áll. A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy a hétvégén országszerte rendkívüli hőség várható: szombaton 36–39 Celsius-fok közötti maximumokra, vasárnap pedig helyenként akár 40 fokra is számítani lehet.

A hőkupola nemcsak Magyarországot érinti: Nyugat-Európában is rekordközeli hőmérsékleteket mérnek. A Telex emlékeztet, hogy Franciaországban és Hollandiában több szabadtéri rendezvényt elhalasztottak a hőség miatt, Londonban már 38 fokot mértek, miközben Berlinben, Varsóban és Prágában is 40 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet.

Címlapkép forrása: Hesham Elsherif/Anadolu via Getty Images