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Hőkupola: vízkorlátozást vezettek be több Pest megyei településen
Gazdaság

Hőkupola: vízkorlátozást vezettek be több Pest megyei településen

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Első fokú vízkorlátozást vezetett be több Pest megyei település a rendkívüli hőség és a megugró vízfogyasztás miatt. A Telex beszámolója szerint Erdőkertesen, Őrbottyánban, Szadán és Veresegyházon a csapadékhiány, valamint a hőkupola okozta extrém meleg indokolta az intézkedéseket, amelyek egyes helyeken csak ajánlások, máshol azonban kötelező korlátozások formájában léptek életbe.

Első fokú vízkorlátozást vezetett be több Pest megyei település a rendkívüli hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt – írja a Telex.

A lap szerint Erdőkertes, Őrbottyán, Szada és Veresegyház önkormányzata is takarékos vízhasználatra kérte a lakosságot.

A korlátozások ugyanakkor nem mindenhol egyformák: Veresegyházon és Szadán egyelőre ajánlásként kérik a felesleges vízhasználat mellőzését, míg Erdőkertesen és Őrbottyánban kötelező intézkedéseket vezettek be.

Utóbbi két településen reggel 6 és este 23 óra között tilos az ivóvízhálózatról tömlővel locsolni, járdát és utat mosni, automata öntözőrendszert működtetni, gépjárművet tömlővel mosni, valamint úszómedencét feltölteni.

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A Telex szerint a korlátozások hátterében a hőkupola okozta tartós, csapadékmentes időjárás és az emiatt jelentősen megnövekedett vízigény áll. A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy a hétvégén országszerte rendkívüli hőség várható: szombaton 36–39 Celsius-fok közötti maximumokra, vasárnap pedig helyenként akár 40 fokra is számítani lehet.

A hőkupola nemcsak Magyarországot érinti: Nyugat-Európában is rekordközeli hőmérsékleteket mérnek. A Telex emlékeztet, hogy Franciaországban és Hollandiában több szabadtéri rendezvényt elhalasztottak a hőség miatt, Londonban már 38 fokot mértek, miközben Berlinben, Varsóban és Prágában is 40 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet.

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Címlapkép forrása: Hesham Elsherif/Anadolu via Getty Images

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