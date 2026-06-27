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Hőségriadó a hétvégére: az egészségügyi miniszter óvatosságra intette a szabadtéri rendezvények résztvevőit
Gazdaság

Hőségriadó a hétvégére: az egészségügyi miniszter óvatosságra intette a szabadtéri rendezvények résztvevőit

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A hétvégére várható rendkívüli hőség miatt a szabadtéri tömegrendezvények résztvevőinek körültekintését kérte az egészségügyi miniszter. Dr. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán arra figyelmeztetett, hogy a nagy meleg nem csupán kellemetlenséget jelent, hanem komoly egészségügyi kockázatot is, ezért különösen a veszélyeztetett csoportoknak érdemes megfontolniuk, részt vesznek-e a szabadtéri eseményeken.

A hétvégére várható rendkívüli hőség miatt a szabadtéri tömegrendezvények résztvevőinek körültekintését kérte az egészségügyi miniszter.

Dr. Hegedűs Zsolt Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagy meleg komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, ezért mindenkit arra kér, hogy még indulás előtt mérlegelje saját egészségi állapotát és hozzon felelős döntést.

A miniszter kiemelte, hogy az extrém hőség különösen veszélyes az idősekre, a várandósokra, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a szív- és érrendszeri problémákkal élőkre, valamint mindazokra, akik nehezen viselik a magas hőmérsékletet. Nekik azt javasolja, hogy lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényeken.

Akik mégis útnak indulnak, vigyenek magukkal elegendő ivóvizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek világos, szellős ruházatot, sapkát vagy kalapot, használjanak fényvédőt, és amikor csak lehet, húzódjanak árnyékba vagy hűvösebb helyre.

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A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy szédülés, gyengeség, fejfájás, hányinger, zavartság, mellkasi panaszok, légszomj vagy ájulásközeli állapot esetén az érintettek azonnal hagyják abba a tevékenységet, vonuljanak árnyékba, igyanak vizet és kérjenek segítséget.

Dr. Hegedűs Zsolt emellett arra kérte az embereket, hogy figyeljenek egymásra is: ha valakin rosszullét jeleit látják, értesítsék a rendezvény egészségügyi szolgálatát vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót.

A miniszter bejegyzését azzal zárta, hogy a közösségi események fontosak, ugyanakkor az egészség és az élet védelme minden másnál előrébb való. Szerinte az sem gyengeség, ha valaki az extrém hőség miatt végül inkább otthon marad, hanem felelős döntés.

Címlapkép forrása: Robert Nemeti/Anadolu via Getty Images

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