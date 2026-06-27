Kivezette a kormány a védett árat, 600 forint alatt maradhat az üzemanyag

Szombattól megszűnt az üzemanyagok úgynevezett védett ára Magyarországon: a kormány kivezette azt a mechanizmust, amelynek célja az volt, hogy a hazai üzemanyagárak ne haladják meg a környező országok átlagát. Az intézkedés első napján ugyanakkor tovább csökkentek az árak, és a szakértők szerint jó esély van arra, hogy a benzin és a dízel ára tartósan 600 forint alatt maradjon, tudósított az RTL.

Szombattól megszűnt az üzemanyagok védett ára Magyarországon. A kormány tavaly vezette be azt a rendszert, amely szerint a hazai üzemanyagáraknak a szomszédos országok átlagos árszintjéhez kellett igazodniuk, és szükség esetén intézkedésekkel avatkozott be annak érdekében, hogy a benzin és a gázolaj ára ne emelkedjen tartósan e fölé.

Az intézkedés megszűnésének első napján azonban nem drágulás, hanem további árcsökkenés következett be. A kutakon a 95-ös benzin literenkénti átlagára az eddigi 595 forintról 580 forintra mérséklődött, míg a dízel átlagára 615 forintról 593 forintra csökkent.

A kormány ugyanakkor jelezte, hogy a védett ár megszüntetése nem jelenti azt, hogy teljesen kivonulna a piacról. A kabinet továbbra is figyelemmel követi az üzemanyagpiaci folyamatokat, és azt ígéri: amennyiben az árak ismét jelentősen elszakadnának a régiós szinttől vagy tartós emelkedés indulna, kész újra beavatkozni.

A kedvező árak fennmaradását a piaci folyamatok is támogatják. A Portfolio az elmúlt hetekben többször beszámolt arról, hogy az olajár csökkenése, valamint a forint stabilizálódása mérsékelte a hazai üzemanyagárakra nehezedő nyomást. Bár a közel-keleti konfliktus időszakosan felfelé hajtotta a Brent olaj árfolyamát, a piacok megnyugvásával az olaj ismét olcsóbb lett, ami a hazai kutakon is megjelent.

A holtankoljak.hu szakértője szerint a jelenlegi piaci környezet alapján reális esély van arra, hogy a benzin és a dízel ára a következő időszakban is 600 forint alatt maradjon, feltéve, hogy nem következik be újabb jelentős olajpiaci vagy árfolyamsokk.

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