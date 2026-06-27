Lépésről lépésre fojtja meg a hőség Európát: egymás után dőlnek össze a védelmi vonalak

A tudósok szerint Európa nem egyetlen hirtelen éghajlati összeomlás felé tart, hanem egyszerre lépi át a kritikus határértékek egész sorát. Ilyen például az a hőmérsékleti szint, amelynél bezárnak az iskolák, túlterheltté válnak a kórházak, akadozik az áramellátás, kiszárad a termőföld, a folyók vize pedig túlságosan felmelegszik az atomreaktorok hűtéséhez.
Európa a leggyorsabban melegedő kontinens,
ahol az elmúlt harminc évben évtizedenként átlagosan 0,56 Celsius-fokkal emelkedett a hőmérséklet, ami több mint kétszerese a globális átlagnak. Emiatt a korábban megszokott időjárási jelenségek, például egy lassan mozgó, magas nyomású gerinc is gyilkos hőkupolává alakulhat, és a kutatók szerint a jelenlegi lehet a valaha mért legsúlyosabb ilyen képződmény.
Bár a világ más, akár rendkívül fejlett régiói is melegebb éghajlatúak, Európa nagyrészt évszázadokkal ezelőtt kiépített infrastruktúráját nem a mai extrém hőségre tervezték. A héten sokfelé elviselhetetlenné vált az alvás, a vasúti közlekedés, a gyári munka vagy akár a koncertek látogatása, egyes tevékenységeket pedig korlátozni vagy teljesen betiltani kényszerültek a hatóságok.
Most kezd körvonalazódni, hogy mekkora összeget emészt fel a mindennapi élet átalakítása.
London polgármesteri hivatalának új jelentése alapján a 2022-es hőhullámok – amikor a brit fővárosban először mértek 40 Celsius-fokot – 1,5 milliárd font veszteséget okoztak a metropolisznak. A túlmelegedésnek kitett, mintegy egymillió lakás korszerűsítése pedig 9 és 45 milliárd font közötti összeget igényelne, aminek előteremtéséhez magántőke bevonására is szükség lenne.
Az Électricité de France 2040-ig 8,7 milliárd eurót fordít 57 atomreaktorának, valamint gátjainak korszerűsítésére, hogy felkészüljön a hőhullámokra, aszályokra, árvizekre és viharokra. A beruházások részeként új hűtőtornyokat építenek azoknál a reaktoroknál, amelyeknél eddig vissza kellett fogni a termelést, amikor a hűtésre használt folyóvíz túlságosan felmelegedett.
A szakértők rámutatnak, hogy a mostani hőség a korábbi évtizedekhez képest párásabb idővel párosul, az éjszakák pedig kevésbé hoznak enyhülést.
Mivel Nagy-Britanniában és Franciaországban a lakások többségében nincs légkondicionálás, a hőség a négy fal közé is beszökik, így állandó egészségügyi kockázatot jelent. Ed Hawkins, a Readingi Egyetem klímakutatója szerint az alkalmazkodás egyre inkább az aktív hűtési rendszerek kiépítését jelenti majd az otthonokban, a munkahelyeken, az iskolákban és a kórházakban.
Ez a folyamat azonban újabb feszültségeket szülhet a megnövekedett költségek és energiaigény, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek miatt,
hiszen a legmagasabb kockázatnak továbbra is a rosszul szigetelt lakásokban élők vannak kitéve.
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