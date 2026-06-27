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Magyarország csatlakozott az uniós energiatárolási megállapodáshoz
Gazdaság

Magyarország csatlakozott az uniós energiatárolási megállapodáshoz

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Magyarország csatlakozott ahhoz a háromoldalú európai megállapodáshoz, amelynek célja az energiatárolási kapacitások gyors bővítése az Európai Unióban. Kapitány István energiaügyi miniszter Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a 22 tagállam részvételével létrejött kezdeményezés keretében Magyarország 2028-ig 700 megawatt új energiatárolói kapacitás kiépítését vállalta.

Magyarország is részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amelyet 22 uniós tagállam, több európai uniós intézmény és az iparág szereplői kötöttek az energiatárolási kapacitások európai bővítésének felgyorsítása érdekében – jelentette be Facebook-oldalán Kapitány István energiaügyi miniszter.

A miniszter szerint az energiatárolás kulcsszerepet játszik a jövő energiaellátásában, mivel lehetővé teszi a megújuló energiaforrások hatékonyabb integrálását a villamosenergia-rendszerbe, növeli a hálózat rugalmasságát és ellátásbiztonságát, valamint hosszabb távon hozzájárulhat az energiaárak mérsékléséhez.

A megállapodás értelmében a részt vevő 22 tagállam 2026 és 2028 között összesen 45 gigawatt új energiatárolói kapacitás kiépítését vállalta. Ebből Magyarország 700 megawatt új tárolói kapacitás létrehozását vállalja. Kapitány István szerint ez erősíti az ország energiaszuverenitását és jól kiegészíti a korábban bejelentett villamosenergia-hálózati fejlesztéseket, valamint a szélenergia-kapacitások bővítését.

A miniszter úgy fogalmazott, hogy az együttműködés újabb fontos lépést jelent az európai energiapiaci integrációban, amely a magyar lakosság, a vállalkozások és az ipar versenyképességét egyaránt szolgálhatja.

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Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

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