Már a déli órákban biztossá vált: ma is új melegrekord született Magyarországon

Már 13 órakor biztossá vált, hogy megdőlt a melegrekord Magyarországon. Az eddigi maximumot Budapest tartotta 38,4 Celsius-fokkal, ma azonban Budakalászon már a déli órákban elérte a hőmérséklet a 40,0 fokot.

Legmagasabb hőmérséklet alakulása Magyarországon, 2026. június 27-én. Forrás: HungaroMet Zrt.

A HungaroMet Zrt. friss időjárás-jelentése szerint hazánk időjárását jelenleg egy anticiklon alakítja, amely keletebbre húzódva utat nyit a térségünkbe áramló forró levegőnek. Az éjszaka folyamán a gomolyfelhők feloszlanak, így derült, száraz időre és gyenge légmozgásra lehet számítani. A vasárnap hajnali órákban a hőmérséklet 20 fok körül vagy kevéssel az alatt alakul.

Másnap folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő. Bár délután kevés gomolyfelhő képződhet, ezekből legfeljebb csak elvétve alakulhat ki frissítő zápor.

A csúcshőmérséklet 35 és 40 fok között várható, így komoly esély van a napi melegrekord megdőlésére.

A kánikula a jövő hét elején is kitart, a hőség várhatóan kedden éri el a csúcspontját,

amikor néhol ismét 40 fokos értékeket mérhetünk.

Változást egy Nyugat-Európa felől közeledő hidegfront hoz majd, amely szerdán éri el a térséget. A front hatására megnő a csapadékhajlam, így egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. A néhány fokos hőmérséklet-visszaesést azonban érdemben csak csütörtöktől lehet majd érezni.

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