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Megállíthatatlan a hanyatlás? Tízezrek veszíthetik el a munkájukat Európában a sikeres keleti riválisok miatt
Gazdaság

Megállíthatatlan a hanyatlás? Tízezrek veszíthetik el a munkájukat Európában a sikeres keleti riválisok miatt

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Történetük legnagyobb horderejű átalakítására kényszerülnek a német autógyártók, hogy megállítsák a kínai versenytársak előretörése miatti piacvesztést. Elemzők szerint a folyamat tartósan visszavetheti Európa legnagyobb gazdaságának egyik legfontosabb húzóágazatát, miközben a Volkswagen, a BMW és a Mercedes-Benz egyszerre kényszerül drasztikus nadrágszíjmeghúzásra - közölte a Financial Times.

Úgy tűnik, a Volkswagen újabb leépítési hullámra készül - kezdődik a Financial Times elemzése. A már korábban bejelentett 50 ezer németországi álláshely felszámolása mellett a következő években akár további 50 ezer munkahely is veszélybe kerülhet, ráadásul a vállalat négy hazai gyárában is leállíthatja a termelést.

A mintegy 625 ezer fős globális állományból távozó 100 ezer munkavállaló a cég történetének egyik legnagyobb létszámleépítését jelentené.

Egyes elemzők szerint azonban még ezekkel a lépésekkel is kérdéses, hogy a gyártónak sikerül-e helyreállítania a nyereségességét, vagy mindez csupán a hanyatlás ütemének lassítására lesz elegendő.

A BMW eközben nemrégiben közzétett figyelmeztetése alapján akár egymilliárd eurót is átszervezésekre fordíthat. Szakértők szerint ez csaknem tízezer munkahely megszüntetésével és az európai gyártókapacitás 15 százalékos leépítésével járhat. A müncheni központú vállalat a kínai kereslet visszaesésére és az iráni konfliktus következményeire hivatkozva jelentősen rontotta eredményvárakozásait, aminek hatására a részvényárfolyam 13 százalékot zuhant. A UBS elemzője úgy fogalmazott, hogy

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a BMW-t eddig szinte mindenki a legstabilabb szereplőnek tartotta ebben a nehéz piaci környezetben, de ez a kiváltságos státusz mostanra elveszett.

A Mercedes-Benz már jelezte a németországi munkavállalóknak, hogy a takarékossági intézkedések szigorítása miatt nem fizeti ki a nyári prémiumokat. A jelenleg futó átalakítási programban eddig mintegy 5500 alkalmazott élt az önkéntes távozás lehetőségével. A vállalat vezetése szerint a magas hazai költségek rontják a versenyképességet. Számításaik szerint a termelékenység azonnal 15 százalékkal növekedne, ha a dolgozók a nagyrészt 1995 óta érvényben lévő 35 órás munkahét helyett visszatérnének a 40 órás munkaidőhöz.

A strukturális nehézségek hátterében elsősorban a kínai gyártók gyorsuló európai térnyerése áll.

Idén májusban a Volkswagen, a Mercedes-Benz, a Stellantis és a Renault egyaránt piacot vesztett, miközben az európai újautó-eladások összességében 4 százalékkal nőttek éves alapon. Ezzel párhuzamosan a BYD, a Chery és a többi kínai márka együttes piaci részesedése Európában története során először lépte át a 10 százalékos küszöböt az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) adatai szerint.

Az elemzők szerint a megoldás kizárólag a költségek lefaragása lehet, a legdrágább gyártókapacitások ugyanis egyértelműen Németországban koncentrálódnak. A helyzetet tovább nehezíti, hogy az európai konszernek Kínában is folyamatosan veszítenek pozícióikból, miközben az amerikai piacon a vámok állítanak gátat az értékesítésnek. Szakértők egyöntetű véleménye szerint

a német autóipar zsugorodása nem átmeneti visszaesés, hanem egy tartós és visszafordíthatatlan folyamat.

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