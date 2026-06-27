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Megszólalt Gajdos László miniszter: idén nyáron rendkívüli és hosszú hőhullámokra kell felkészülnünk
Gazdaság

Megszólalt Gajdos László miniszter: idén nyáron rendkívüli és hosszú hőhullámokra kell felkészülnünk

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A globális El Niño jelenség miatt idén nyáron rendkívüli, akár a 40 Celsius-fokot is elérő hőhullámokra kell felkészülnünk. A szélsőséges időjárás komoly próbára teszi az emberi szervezetet és a környezetet egyaránt, így a hatóságok megfeszített munkája mellett a lakosság felelősségteljes magatartása is elengedhetetlen - írta Gajdos László, a Tisza-kormány Élő környezetért felelős minisztere a Facebook-oldalán.

A tartós hőség jelentős kihívást jelent erdeink, vizeink és a teljes élővilág számára - kezdte bejegyzését Gajdos László miniszter. Bár a vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészetek szakemberei a terepen mindent megtesznek a természeti értékek, valamint a kritikus infrastruktúra védelméért, a tárcavezető elmondása szerint a sikeres védekezés közös feladatunk. A Tisza-kormány minisztere ezután hangsúlyozta, hogy kiemelten fontos a vízkészletek tudatos használata és a tűzgyújtási tilalom szigorú betartása,

de már azzal is sokat tehetünk a környezetünkért, ha friss ivóvizet helyezünk ki a szomjazó állatoknak.

A rendkívüli forróságban fokozott odafigyelést igényelnek az egyedül élő idősek és a háziállatok is.

Gajdos László szerint fontos azt is észben tartani, hogy a felforrósodott aszfalt vagy egy zárt autó utastere percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet a kedvencek számára. Az egymásra való odafigyelés mellett komoly elismerés illeti a vízügy, a katasztrófavédelem és az egészségügy munkatársait is, akik ezekben a kritikus napokban is folyamatosan helytállnak.

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A hőség elleni védekezést Magyar Péter miniszterelnök személyesen vezeti, a hatóságok intézkedéseiről pedig a kormány a közösségi médiában számol be. A katasztrófavédelem egységei az elmúlt huszonnégy órában negyvenhét esetben vonultak erdőt és vegetációt érintő tűzesethez - közölte a kormány a Facebook-oldalán szombat délután, bejegyzésükben pedig kiemelték:

Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben.

A hőség elleni védekezésből a honvédség is kiveszi a részét: a katonák eddig összesen 12 ezer tasak vizet szállítottak ki azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak. A kormány Facebook-bejegyzésében jelezte, hogy Tiszaújvárosba 5 ezer, Zalacsányba 4 ezer, Orfűre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák.

A hőségriasztással kapcsolatos tájékoztatójukban közölték azt is, hogy Kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítása folyamatban van.

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