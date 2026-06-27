Most, hogy erős a forint, nem is kérdés, hogy az Adria a jobb választás a Balatonnal szemben?

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A balatoni és a horvátországi nyaralás közötti árverseny kérdése minden nyáron felmerül, különösen most, hogy az erősebb forint miatt sokan az adriai pihenést tartják jobb választásnak. Az Adria és a Balaton közötti árverseny kérdése mellett a foglalási, utazási trendekről is kérdeztük a két vezető hazai szállodalánc, a Danubius Hotels és a Hunguest vezérigazgatóját.

A balatoni és a horvátországi szállásárak összehasonlítása évről évre visszatérő téma, amely kapcsán a Pannon Egyetem közelmúltban végzett kutatásából az derült ki, hogy azonos kategóriájú és szolgáltatáscsomagú hoteleket nézve Magyarország továbbra is jóval olcsóbb. Eszerint egy ötéjszakás, négyfős, félpanziós szállodai családi nyaralás a horvát tengerparton akár 60 százalékkal is többe kerülhet, mint a Balatonnál.

A Danubius Hotels és a Hunguest vezérigazgatója is úgy véli, hogy

a kép összetettebb annál, mint hogy kizárólag a forint/euró árfolyam alapján döntsenek a Balaton és a horvát tengerpart között a magyarok.

Kétségtelen, hogy a forint erősödése kedvezőbbé tette a külföldi utazásokat, mert ugyanannyi euróért ma több szolgáltatást lehet igénybe venni, mint egy évvel ezelőtt. Egy családi nyaralás teljes költségét ugyanakkor nemcsak a szállás ára határozza meg. Az utazási költségek, az étkezés, a helyi szolgáltatások és az utazással járó időráfordítás egyaránt fontos szempont.

Az opatijai Hotel Miramar révén Horvátországban is szállodát üzemeltető Hunguest vezérigazgatója, Détári-Szabó Ádám szerint

a horvát tengerpart és a Balaton nem egymás ellenségei, hanem a magyar családok nyaralási naptárának két különböző, akár egymást kiegészítő elemei.

Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója szerint a Balaton versenyképességét ma már nem elsősorban a földrajzi közelség határozza meg, hanem az, hogy milyen élményt és szolgáltatási színvonalat tud nyújtani a vendégeknek. „A magyar családok ma ugyanazokat az elvárásokat fogalmazzák meg egy balatoni nyaralással kapcsolatban, mint bármely külföldi desztináció esetében: modern infrastruktúrát, minőségi gasztronómiát, családbarát szolgáltatásokat és megbízható ár-érték arányt keresnek” – mondta Kovács Balázs.

Felfuthatnak az autós utazások

A Hunguest vezérigazgatója az európai turizmusban idén egyértelműen arra számít, hogy felfutnak az autós utazások. „A repülős utakat övező bizonytalanságok – a nemzetközi fegyveres konfliktusok, az esetleges kerozinhiányról szóló hírek, a légiközlekedési anomáliák és a reptereken való rekedéstől való félelem – a megbízhatóbb, saját szervezésű közlekedés felé terelik az utazókat” – mondta Détári-Szabó Ádám.

Last minute foglalások

A foglalásokkal kapcsolatban Détári-Szabó Ádám kiemelte: az idei nyárra is jellemző lesz, hogy az utolsó pillanatos foglalások dominálnak, de a közhiedelemmel ellentétben ez nem kifejezetten az időjárásfüggőségből fakad. Tapasztalatai szerint a vendégek jelentős része egyáltalán nem tervez hónapokra előre. Sokan az utazás hetében, az aktuális szabad kapacitások és a számukra leginkább megfelelő ajánlatok alapján választják ki a célpontot. A foglalási ablak tehát lerövidült.

A Danubius Hotels vezérigazgatója is megerősítette, hogy a belföldi turizmusban továbbra is jelentős az utolsó pillanatos foglalások aránya, különösen a rövidebb tartózkodások esetében. A Danubius foglalási mutatóira kitérve elmondta: balatoni szállodáikban június közepén a júliusi kapacitások mintegy 60, az augusztusiak pedig körülbelül 50 százalékban vannak lekötve. Tapasztalataik szerint a szezon végére ugyanakkor mindkét hónap rendszerint 90 százalék feletti foglaltsággal zár.

A szállodák árazási gyakorlatával kapcsolatban pedig Kovács Balázs kiemelte: a szállodák többsége dinamikus árazást alkalmaz, ezért az árakat elsősorban a kereslet és a foglalás időpontja határozza meg.

Júniusban egy négytagú család számára egy egyhetes, félpanziós, négycsillagos balatoni vagy wellness-szállodai pihenés, nagyjából 700 ezer forintba kerülhet. A július–augusztusi főszezonban ugyanez akár 40-70 százalékkal magasabb költséget is jelenthet

– emelte ki Kovács Balázs.

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