Reagált a MÁV a hőségre: korlátozzák a vonatok maximális sebességét, késésekre kell számítani

Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől tizenhárom vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon - közölte a MÁV-csoport az MTI-vel.

Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a hétvégétől kezdődően több napra előre jelzett harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra.

Az elmúlt öt nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 Celsius-fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte,

ami csütörtök óta már több mérési helyen meghaladta azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb, délelőttől az esti órákig tartó időszakra

- írták.

Ezért a társaság a utasok biztonsága érdekében több vasútvonal számos szakaszán az előírásoknak megfelelően - jellemzően óránkénti 20 kilométerre - korlátozta a megengedett maximális sebességet; a vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon.

A jelenlegi sebességkorlátozásokban

a Budapest-Győr-Hegyeshalom,

a Budapest-Esztergom,

a Kaposvár-Fonyód,

a Budapest-Pécs,

a Vác-Balassagyarmat,

az Aszód-Vácrátót,

a Galgamácsa-Balassagyarmat,

a Budapest-Hatvan-Sátoraljaújhely,

a Vámosgyörk-Gyöngyös,

a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony,

a Debrecen-Mátészalka,

a Nyíregyháza-Nyírbátor-Mátészalka-Zajta és

a Mátészalka-Tiborszállás vasútvonalak érintettek.

A tájékoztatás szerint a budapesti HÉV-hálózat esetében is életbe kellett léptetni sebességkorlátozásokat, azonban a járművek többsége tartja a menetrendjét, pár perces késések fordulhatnak elő.

A közlekedési társaság hangsúlyozta: a MÁV pálya- és felsővezeték-hálózatát karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy kijavítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat. Egyben felhívták a figyelmet, hogy a sínben a hőség hatására kialakuló hibák, maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali, hűvösebb órákban lehetséges.

A MÁV arra kéri az utazást tervezőket, hogy indulás előtt feltétlenül tájékozódjanak a csoport weboldalán, a MÁVPlusz applikációban és a MÁVINFORM közösségi oldalán az aktuális forgalmi helyzetről és a bevezetett korlátozásokról.

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