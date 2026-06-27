Reagált a MÁV a hőségre: korlátozzák a vonatok maximális sebességét, késésekre kell számítani

Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a hétvégétől kezdődően több napra előre jelzett harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra.
Az elmúlt öt nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 Celsius-fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte,
ami csütörtök óta már több mérési helyen meghaladta azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb, délelőttől az esti órákig tartó időszakra
- írták.
Ezért a társaság a utasok biztonsága érdekében több vasútvonal számos szakaszán az előírásoknak megfelelően - jellemzően óránkénti 20 kilométerre - korlátozta a megengedett maximális sebességet; a vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon.
A jelenlegi sebességkorlátozásokban
- a Budapest-Győr-Hegyeshalom,
- a Budapest-Esztergom,
- a Kaposvár-Fonyód,
- a Budapest-Pécs,
- a Vác-Balassagyarmat,
- az Aszód-Vácrátót,
- a Galgamácsa-Balassagyarmat,
- a Budapest-Hatvan-Sátoraljaújhely,
- a Vámosgyörk-Gyöngyös,
- a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony,
- a Debrecen-Mátészalka,
- a Nyíregyháza-Nyírbátor-Mátészalka-Zajta és
- a Mátészalka-Tiborszállás vasútvonalak érintettek.
A tájékoztatás szerint a budapesti HÉV-hálózat esetében is életbe kellett léptetni sebességkorlátozásokat, azonban a járművek többsége tartja a menetrendjét, pár perces késések fordulhatnak elő.
A közlekedési társaság hangsúlyozta: a MÁV pálya- és felsővezeték-hálózatát karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy kijavítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat. Egyben felhívták a figyelmet, hogy a sínben a hőség hatására kialakuló hibák, maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali, hűvösebb órákban lehetséges.
A MÁV arra kéri az utazást tervezőket, hogy indulás előtt feltétlenül tájékozódjanak a csoport weboldalán, a MÁVPlusz applikációban és a MÁVINFORM közösségi oldalán az aktuális forgalmi helyzetről és a bevezetett korlátozásokról.
Címlapkép forrása: Portfolio
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