Telex: Csányi Sándor, Világi Oszkár és Váradi József is távozott egyetemi kuratóriumaiból

Folytatódnak a személyi változások az egyetemi alapítványok élén: a Telex értesülései szerint Hernádi Zsolt után Csányi Sándor, Világi Oszkár és Váradi József is lemondott kuratóriumi tisztségeiről.
Csányi Sándor távozott a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány, valamint a Soproni Egyetemért Alapítvány kuratóriumából is.
Az alapítványok a Telexnek azt írták, hogy a döntés hátterében az áll, hogy a várható jogszabályi változások jelentősen szűkítik a kuratóriumok mozgásterét, miközben a tisztség továbbra is jelentős időráfordítást igényel.
Mindkét szervezet új kuratóriumi elnököt választott: a MATE alapítványát Éder Tamás, a Soproni Egyetemét pedig Csóka Péter vezeti a jövőben.
A Mol megerősítette a lapnak, hogy Világi Oszkár is lemondott a Miskolci Egyetemet fenntartó Universitas Miskolcinensis Alapítvány kuratóriumi tagságáról. A Telex szerint emellett már korábban távozott a Színház- és Filmművészeti Egyetemet működtető alapítvány kuratóriumából is.
Változás történt a Budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítványnál is: Hernádi Zsolt után Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója is lemondott kuratóriumi tagságáról. A Corvinus tájékoztatása szerint új kuratóriumi tagokat egyelőre nem neveztek ki, az elnöki feladatokat Bacsa György vette át, a megüresedett helyek betöltéséről pedig már az új alapítói joggyakorló dönt majd.
A lemondások azt követően gyorsultak fel, hogy a Tisza-kormány bejelentette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének átalakítását. A jogszabály értelmében az egyetemeket fenntartó alapítványok jelenlegi formájukban legkésőbb 2027. augusztus 1-jéig működhetnek tovább, miközben a kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagság feltételei is jelentősen szigorodnak. A változtatások célja az Európai Unió által kifogásolt szabályok rendezése, amely a befagyasztott uniós források felszabadításának egyik feltétele.
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