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Tisza-kormány: zajlik a kormányülés, Magyar Peter máris jelentkezett
Gazdaság

Tisza-kormány: zajlik a kormányülés, Magyar Peter máris jelentkezett

Portfolio
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Újabb szakaszába lépett a Tisza-kormány államigazgatási átalakítása: a Magyar Közlönyben egyszerre 83 személyi változást hirdettek ki a minisztériumok helyettes államtitkári szintjén, miközben hét új főispán is kinevezést kapott, és nagyköveti, valamint közmédiai vezetői cserék is körvonalazódtak. A pénteki napot emellett az uniós források felszabadítását célzó törvény aláírása, gazdasági bejelentések, költségvetési tervek és több jelentős politikai döntés is meghatározta.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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Újabb szinten történt meg a sorcsere a kormányzatban

A Magyar Közlönyben megjelent határozatok alapján átfogó vezetői átalakítást hajtott végre a kormány a minisztériumokban: összesen 83 személyi változásról döntöttek helyettes államtitkári szinten. A személycserék gyakorlatilag valamennyi tárcát érintik, több korábbi vezetőt felmentettek vagy távozott a posztjáról, helyükre pedig új helyettes államtitkárok kerültek. A legnagyobb átalakítás az Élő Környezetért Felelős Minisztériumban, a Gazdasági és Energetikai Minisztériumban, valamint a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumban történt, de jelentős változások voltak a Közlekedési és Beruházási, az Oktatási és Gyermekügyi, a Szociális és Családügyi, az Egészségügyi, az Igazságügyi és a Belügyminisztériumban is. Személyi döntések születtek emellett a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban, a Pénzügyminisztériumban, a Miniszterelnökségen és a Külügyminisztériumban is. Részletes cikkünk itt olvasható.

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Pénteki hírfolyamunkból

  • Török Gábor hét pontban zárta le az alkotmánymódosításról szóló vitát, szerinte a legfontosabb kérdés nem a politikai cél, hanem az alkotmányos precedens, amelyet a módosítás teremthet.
  • Az Európai Bizottság új elemzése szerint Magyarország más tagállamok RRF-forrásaiból is profitálhat, mivel a digitális beruházások jelentős átszivárgó gazdasági hatást fejtenek ki az egységes piacon.
  • Új etikai iránymutatást kaptak az orvosok a közösségi média használatáról, amely egyelőre szakmai ajánlásként szolgál, de később az Orvosetikai Kódex részévé válhat.
  • Orbán Anita külügyminiszter 37 nagykövet lecserélését jelentette be, a külügyben szélesebb körű szakmai átalakítás és új kiválasztási rendszer indul.
  • A Fővárosi Közgyűlésben letették esküjüket az új Tisza- és Fidesz-képviselők, így ismét teljes létszámmal működik a testület.
  • Magyar Péter és Kármán András az Eurogroup elnökével egyeztetett, a tárgyalások középpontjában az euró bevezetésének lehetősége állt.
  • Magyar Péter szerint az euró számos előnyt kínálna, ugyanakkor szűkítené a mindenkori kormány gazdaságpolitikai mozgásterét.
  • Őrizetbe vették Fonyód volt polgármesterét, a nyomozás különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik.
  • Kármán András bejelentette, hogy augusztus végéig átdolgozott 2026-os költségvetést nyújt be a kormány, a 2027-es büdzsét pedig már ősszel, reálisabb makrogazdasági feltételezések alapján készítik el.
  • Magyar Péter rekordközeli hőségre figyelmeztetett, és országos összefogást sürgetett a várható extrém meleg miatt.
  • Kapitány István Luxemburgban tárgyalt uniós és V4-es partnerekkel, ahol energiaellátási és megújulóenergia-kérdések kerültek napirendre.
  • A Független Benzinkutak Szövetsége kompenzációt és törvénymódosítást követel, mivel szerintük a hatósági üzemanyagárak jelentős veszteségeket okoztak a kisebb kutaknak.
  • A Külügyminisztérium nemzetközi háttérből érkező HR-vezetőt igazolt, miközben kiszivárogtak az első nevek a hazarendelt misszióvezetők közül.
  • Magyar Péter hét új főispánt nevezett ki, akik hétfőtől veszik át a vármegyei kormányhivatalok vezetését.
  • Sulyok Tamás aláírta az uniós források felszabadítását célzó törvényt, amely megszünteti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat és szigorítja a vagyonnyilatkozati szabályokat. A jogszabály célja, hogy megnyíljon az út a 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás előtt.
  • Megszűnik a közmédia jelenlegi vezetőinek megbízatása, az átmeneti működést miniszteri biztos felügyeli az új vezetők kinevezéséig.
  • A Magyar Közlönyben 83 személyi változást hirdettek ki a minisztériumokban, szinte valamennyi tárcánál átalakult a helyettes államtitkári vezetői kör.
  • Augusztustól és szeptembertől két korábban megszüntetett vasútvonalon is újraindul a személyszállítás, jelentette be Vitézy Dávid.
  • Ruszin-Szendi Romulusz ismét csatlakozott a honvédség tartalékos állományához, a honvédelmi miniszter közlése szerint a szolgálatáért nem vesz fel juttatást.

Címlapkép forrása: Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images

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