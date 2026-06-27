Tisza-kormány: zajlik a kormányülés, Magyar Peter máris jelentkezett

A Magyar Közlönyben megjelent határozatok alapján átfogó vezetői átalakítást hajtott végre a kormány a minisztériumokban: összesen 83 személyi változásról döntöttek helyettes államtitkári szinten. A személycserék gyakorlatilag valamennyi tárcát érintik, több korábbi vezetőt felmentettek vagy távozott a posztjáról, helyükre pedig új helyettes államtitkárok kerültek. A legnagyobb átalakítás az Élő Környezetért Felelős Minisztériumban, a Gazdasági és Energetikai Minisztériumban, valamint a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumban történt, de jelentős változások voltak a Közlekedési és Beruházási, az Oktatási és Gyermekügyi, a Szociális és Családügyi, az Egészségügyi, az Igazságügyi és a Belügyminisztériumban is. Személyi döntések születtek emellett a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban, a Pénzügyminisztériumban, a Miniszterelnökségen és a Külügyminisztériumban is. Részletes cikkünk itt olvasható.