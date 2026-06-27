Tisza-kormány: zajlik a kormányülés, Magyar Peter máris jelentkezett

Újabb szinten történt meg a sorcsere a kormányzatban
A Magyar Közlönyben megjelent határozatok alapján átfogó vezetői átalakítást hajtott végre a kormány a minisztériumokban: összesen 83 személyi változásról döntöttek helyettes államtitkári szinten. A személycserék gyakorlatilag valamennyi tárcát érintik, több korábbi vezetőt felmentettek vagy távozott a posztjáról, helyükre pedig új helyettes államtitkárok kerültek. A legnagyobb átalakítás az Élő Környezetért Felelős Minisztériumban, a Gazdasági és Energetikai Minisztériumban, valamint a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumban történt, de jelentős változások voltak a Közlekedési és Beruházási, az Oktatási és Gyermekügyi, a Szociális és Családügyi, az Egészségügyi, az Igazságügyi és a Belügyminisztériumban is. Személyi döntések születtek emellett a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban, a Pénzügyminisztériumban, a Miniszterelnökségen és a Külügyminisztériumban is. Részletes cikkünk itt olvasható.
Pénteki hírfolyamunkból
- Török Gábor hét pontban zárta le az alkotmánymódosításról szóló vitát, szerinte a legfontosabb kérdés nem a politikai cél, hanem az alkotmányos precedens, amelyet a módosítás teremthet.
- Az Európai Bizottság új elemzése szerint Magyarország más tagállamok RRF-forrásaiból is profitálhat, mivel a digitális beruházások jelentős átszivárgó gazdasági hatást fejtenek ki az egységes piacon.
- Új etikai iránymutatást kaptak az orvosok a közösségi média használatáról, amely egyelőre szakmai ajánlásként szolgál, de később az Orvosetikai Kódex részévé válhat.
- Orbán Anita külügyminiszter 37 nagykövet lecserélését jelentette be, a külügyben szélesebb körű szakmai átalakítás és új kiválasztási rendszer indul.
- A Fővárosi Közgyűlésben letették esküjüket az új Tisza- és Fidesz-képviselők, így ismét teljes létszámmal működik a testület.
- Magyar Péter és Kármán András az Eurogroup elnökével egyeztetett, a tárgyalások középpontjában az euró bevezetésének lehetősége állt.
- Magyar Péter szerint az euró számos előnyt kínálna, ugyanakkor szűkítené a mindenkori kormány gazdaságpolitikai mozgásterét.
- Őrizetbe vették Fonyód volt polgármesterét, a nyomozás különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik.
- Kármán András bejelentette, hogy augusztus végéig átdolgozott 2026-os költségvetést nyújt be a kormány, a 2027-es büdzsét pedig már ősszel, reálisabb makrogazdasági feltételezések alapján készítik el.
- Magyar Péter rekordközeli hőségre figyelmeztetett, és országos összefogást sürgetett a várható extrém meleg miatt.
- Kapitány István Luxemburgban tárgyalt uniós és V4-es partnerekkel, ahol energiaellátási és megújulóenergia-kérdések kerültek napirendre.
- A Független Benzinkutak Szövetsége kompenzációt és törvénymódosítást követel, mivel szerintük a hatósági üzemanyagárak jelentős veszteségeket okoztak a kisebb kutaknak.
- A Külügyminisztérium nemzetközi háttérből érkező HR-vezetőt igazolt, miközben kiszivárogtak az első nevek a hazarendelt misszióvezetők közül.
- Magyar Péter hét új főispánt nevezett ki, akik hétfőtől veszik át a vármegyei kormányhivatalok vezetését.
- Sulyok Tamás aláírta az uniós források felszabadítását célzó törvényt, amely megszünteti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat és szigorítja a vagyonnyilatkozati szabályokat. A jogszabály célja, hogy megnyíljon az út a 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás előtt.
- Megszűnik a közmédia jelenlegi vezetőinek megbízatása, az átmeneti működést miniszteri biztos felügyeli az új vezetők kinevezéséig.
- A Magyar Közlönyben 83 személyi változást hirdettek ki a minisztériumokban, szinte valamennyi tárcánál átalakult a helyettes államtitkári vezetői kör.
- Augusztustól és szeptembertől két korábban megszüntetett vasútvonalon is újraindul a személyszállítás, jelentette be Vitézy Dávid.
- Ruszin-Szendi Romulusz ismét csatlakozott a honvédség tartalékos állományához, a honvédelmi miniszter közlése szerint a szolgálatáért nem vesz fel juttatást.
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