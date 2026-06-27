Tisza-kormány: zajlik a kormányülés, több kormánytag is megszólalt a hőség miatt

Megszüntették Karácsony Gergely ellen a Pride miatti büntetőeljárást
Budapest főpolgármestere ellen a tavalyi Pride miatt egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétségével indult büntetőeljárás, ezt azonban most a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) hivatalosan is megszüntette.
A hírről a főpolgármester számolt be a közösségi médiában.
Megkezdődött a Pride felvonulás
Az Operaház elé meghirdetett gyülekező után elindult a 31. Budapest Pride Közösségi Fesztivál keretében rendezett felvonulás a fővárosban szombat délután.
Az előzetesen meghirdetett program szerint a demonstrálók a Operától a Bajcsy-Zsilinszky út-Deák Ferenc tér-Astoria-Kossuth Lajos utca útvonalon, az Erzsébet hídon keresztül, a Döbrentei tér és az Attila út érintésével vonulnak a Vérmezőre, ahol a műsor a Nagy réten felállított színpadon veszi kezdetét.
A menetet számos mentőautó kíséri a hőség miatt, illetve az útvonalon elsősegélynyújtási helyeket is felállítottak. A program szerint a rendezvényen beszédet mond Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is.
(Forrás: MTI)
Megszólalt Gajdos László miniszter: idén nyáron rendkívüli és hosszú hőhullámokra kell felkészülnünk
A globális El Niño jelenség miatt idén nyáron rendkívüli, akár a 40 Celsius-fokot is elérő hőhullámokra kell felkészülnünk. A szélsőséges időjárás komoly próbára teszi az emberi szervezetet és a környezetet egyaránt, így a hatóságok megfeszített munkája mellett a lakosság felelősségteljes magatartása is elengedhetetlen - írta Gajdos László, a Tisza-kormány Élő környezetért felelős minisztere a Facebook-oldalán.
Tarr Zoltán: azonnal megszűnik az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatóinak megbízatása
A ma hatályba lépő médiatörvény értelmében azonnal megszűnik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), valamint a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatóinak megbízatása - írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán szombaton.
Tarr Zoltán posztjában kijelentette, hogy az Országgyűlés művelődési bizottsága várhatóan szerdán ül össze, hogy kinevezze az ideiglenes vezetést. Addig az intézmények mindenkori helyettes vezérigazgatói látják el az irányítási feladatokat, a kinevezendő ideiglenes vezetők megbízatása pedig addig tart, amíg nyilvános pályázat útján nem választanak állandó vezérigazgatókat.
A tárcavezető közölte, az ideiglenes időszak alatt társadalmi és szakmai párbeszédet fognak folytatni arról, hogy milyen közmédiát akarnak a magyar emberek.
Hiszen a közmédia az övék, nem a kormányoké és nem a politikusoké
- írta.
Tarr Zoltán ezután arra is rámutatott, hogy a Médiatanács tagjainak megbízatása is megszűnik szombaton, az új tagokat az Országgyűlés jelöli majd, az elnököt pedig nyilvános pályázati eljárás keretében választják ki.
Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója június 5-én munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél. A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása.
(MTI)
A Tisza-kormány kezdeményezte a Budapest–Belgrád beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását
A magyar kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest–Belgrád vasútberuházással kapcsolatos titkosítás feloldását, melyhez a kínai fél belegyezésére is szükség van - írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-oldalán, miután Gong Taóval, Kína budapesti nagykövetével egyeztetett.
Uniós forrásból újul meg a pesti rakpart újabb két szakasza
Karácsony Gergely Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy uniós forrásból folytatódhat a pesti alsó rakpart megújítása. A főpolgármester közlése szerint a három ütemből álló beruházásból most két újabb szakasz – az Országház és a Lánchíd, valamint az Erzsébet híd alatti rakpart – felújításához vált elérhetővé a támogatás. A tervek szerint a korábban megkezdett átalakításokhoz hasonlóan ezeken a szakaszokon is szélesebb járdák, fasorok, pihenőhelyek, új gyalogos- és kerékpáros kapcsolatok létesülnek, miközben csökken az autóforgalomnak átadott terület. Karácsony szerint a fejlesztés hozzájárul Budapest egyik legfontosabb közterének zöldebb, élhetőbb és a Duna-partot jobban kihasználó megújításához, az Erzsébet híd alatti terület pedig ismét gyalogos közösségi térré alakulhat.
Helyettes államtitkár lett István Bart a Gazdasági és Energetikai Minisztériumban
Facebook-bejegyzésben jelentette be István Bart, hogy a miniszterelnök helyettes államtitkárrá nevezte ki a Gazdasági és Energetikai Minisztériumba. Mint írta, a rekordközeli hőhullám közepén veszi át új feladatait, amelyek elsősorban a villamosítás, a dekarbonizáció és az ország energiafüggetlenségének erősítése köré épülnek. Bejegyzése szerint célja, hogy mérsékelje az egyre gyakoribb hőhullámok hatásait, miközben hozzájárul ahhoz, hogy az energia megfizethető maradjon. Bart azt írta, a feladat nem lesz könnyű, de minden tudását ennek szolgálatába állítja, és köszönetet mondott Magyar Péter miniszterelnöknek, valamint Kapitány István energiaügyi miniszternek és Tóth Andrásnak a bizalomért.
Magyar Péter vezeti az összehangolt védekezést
Magyar Péter Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében közölte, hogy miniszterelnökként ő irányítja a rekordközeli hőség miatt elrendelt összehangolt védekezést. Arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban kiemelt figyelmet fordítsanak a legveszélyeztetettebb csoportokra, különösen a gyermekekre, az idősekre és az utcán élőkre. A felhívás egy olyan rendkívüli hőhullám idején érkezett, amelyet egy Nyugat-Európából a Kárpát-medencébe húzódó úgynevezett hőkupola okoz. A meteorológiai előrejelzések szerint a hétvégén országszerte 34–39 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklet várható, helyenként pedig a 40 fokot is megközelítheti a hőség, ezért az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el.
Hadja Lahbib uniós biztossal tárgyalt a kormány az esélyegyenlőség erősítéséről
Dr. Kátai-Németh Vilmos pénteken Orbán Anita külügyminiszterrel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel együtt fogadta Hadja Lahbibot, az Európai Bizottság egyenlőségért, felkészültségért és válságkezelésért felelős biztosát. A megbeszélés középpontjában a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének javítása állt. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményét szem előtt tartva nem pusztán ígéretekkel, hanem konkrét intézkedésekkel kívánja elősegíteni a teljes élet lehetőségét számukra. Emellett arról is beszámolt, hogy tárcája aktívan dolgozik a hátrányos helyzetű emberek és családok társadalmi felzárkóztatásán, valamint az esélyegyenlőség erősítésén. Hadja Lahbib a találkozón ismertette az Európai Unió e területet érintő legfrissebb fejleményeit is.
Magyar Péter: minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel
Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel - mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén szombaton Budapesten.
Magyar Péter a Ludovika előtti téren tartott ünnepségen beszédében azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. "Nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja és betartatja.
Annak kell félnie, aki visszaél a helyzetével. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké" - fogalmazott a kormányfő. Hozzátette: Magyarország számít a most végzett hallgatókra, és "minden erőnkkel azon dolgozunk majd, hogy önök is számíthassanak a hazájukra". (MTI)
Belső vizsgálatot kezdeményezett Ruszin-Szendi Romulusz a kiképzési baleset ügyében
Belső vizsgálat lefolytatását kezdeményezte a vezérkari főnöknél Ruszin-Szendi Romulusz a közelmúltban történt kiképzési baleset ügyében, amelyben egy fiatal nő mindkét kezét elveszítette.
A volt vezérkari főnök Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, ugyanakkor szerinte a büntetőjogi felelősség kérdése mellett a vezetői és szakmai felelősséget is tisztázni kell.
„Egy fiatal nő egy kiképzésen elveszítette mindkét kezét. Egy ember élete örökre megváltozott. Erre nem lehet azt mondani, hogy nincs felelős, majd csendben továbblépni” – fogalmazott.
Közlése szerint azt kérte, hogy vizsgáljanak meg minden döntést, utasítást és esetleges vezetői mulasztást annak érdekében, hogy kiderüljön, történt-e emberi vagy rendszerszintű hiba. Hangsúlyozta, hogy nem bűnbakot keresnek, hanem az igazság feltárása a cél.
Ruszin-Szendi Romulusz azt is jelezte: amennyiben a vizsgálat vezetői felelősséget állapít meg, annak következménye lesz, rendszerszintű hiányosságok esetén pedig intézkedéseket tesznek azok kijavítására.
Bejegyzésében azt ígérte, hogy a vizsgálat eredményeit nyilvánosságra hozzák, és a szükséges személyi, illetve szakmai döntéseket is meghozzák. Úgy fogalmazott, hogy a tragédia után nem maradhat az a benyomás a közvéleményben, hogy senki sem felelős a történtekért.
Hőségriadó a hétvégére: az egészségügyi miniszter óvatosságra intette a szabadtéri rendezvények résztvevőit
A hétvégére várható rendkívüli hőség miatt a szabadtéri tömegrendezvények résztvevőinek körültekintését kérte az egészségügyi miniszter. Dr. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán arra figyelmeztetett, hogy a nagy meleg nem csupán kellemetlenséget jelent, hanem komoly egészségügyi kockázatot is, ezért különösen a veszélyeztetett csoportoknak érdemes megfontolniuk, részt vesznek-e a szabadtéri eseményeken.
Újabb szinten történt meg a sorcsere a kormányzatban
A Magyar Közlönyben megjelent határozatok alapján átfogó vezetői átalakítást hajtott végre a kormány a minisztériumokban: összesen 83 személyi változásról döntöttek helyettes államtitkári szinten. A személycserék gyakorlatilag valamennyi tárcát érintik, több korábbi vezetőt felmentettek vagy távozott a posztjáról, helyükre pedig új helyettes államtitkárok kerültek. A legnagyobb átalakítás az Élő Környezetért Felelős Minisztériumban, a Gazdasági és Energetikai Minisztériumban, valamint a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumban történt, de jelentős változások voltak a Közlekedési és Beruházási, az Oktatási és Gyermekügyi, a Szociális és Családügyi, az Egészségügyi, az Igazságügyi és a Belügyminisztériumban is. Személyi döntések születtek emellett a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban, a Pénzügyminisztériumban, a Miniszterelnökségen és a Külügyminisztériumban is. Részletes cikkünk itt olvasható.
Pénteki hírfolyamunkból
- Török Gábor hét pontban zárta le az alkotmánymódosításról szóló vitát, szerinte a legfontosabb kérdés nem a politikai cél, hanem az alkotmányos precedens, amelyet a módosítás teremthet.
- Az Európai Bizottság új elemzése szerint Magyarország más tagállamok RRF-forrásaiból is profitálhat, mivel a digitális beruházások jelentős átszivárgó gazdasági hatást fejtenek ki az egységes piacon.
- Új etikai iránymutatást kaptak az orvosok a közösségi média használatáról, amely egyelőre szakmai ajánlásként szolgál, de később az Orvosetikai Kódex részévé válhat.
- Orbán Anita külügyminiszter 37 nagykövet lecserélését jelentette be, a külügyben szélesebb körű szakmai átalakítás és új kiválasztási rendszer indul.
- A Fővárosi Közgyűlésben letették esküjüket az új Tisza- és Fidesz-képviselők, így ismét teljes létszámmal működik a testület.
- Magyar Péter és Kármán András az Eurogroup elnökével egyeztetett, a tárgyalások középpontjában az euró bevezetésének lehetősége állt.
- Magyar Péter szerint az euró számos előnyt kínálna, ugyanakkor szűkítené a mindenkori kormány gazdaságpolitikai mozgásterét.
- Őrizetbe vették Fonyód volt polgármesterét, a nyomozás különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik.
- Kármán András bejelentette, hogy augusztus végéig átdolgozott 2026-os költségvetést nyújt be a kormány, a 2027-es büdzsét pedig már ősszel, reálisabb makrogazdasági feltételezések alapján készítik el.
- Magyar Péter rekordközeli hőségre figyelmeztetett, és országos összefogást sürgetett a várható extrém meleg miatt.
- Kapitány István Luxemburgban tárgyalt uniós és V4-es partnerekkel, ahol energiaellátási és megújulóenergia-kérdések kerültek napirendre.
- A Független Benzinkutak Szövetsége kompenzációt és törvénymódosítást követel, mivel szerintük a hatósági üzemanyagárak jelentős veszteségeket okoztak a kisebb kutaknak.
- A Külügyminisztérium nemzetközi háttérből érkező HR-vezetőt igazolt, miközben kiszivárogtak az első nevek a hazarendelt misszióvezetők közül.
- Magyar Péter hét új főispánt nevezett ki, akik hétfőtől veszik át a vármegyei kormányhivatalok vezetését.
- Sulyok Tamás aláírta az uniós források felszabadítását célzó törvényt, amely megszünteti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat és szigorítja a vagyonnyilatkozati szabályokat. A jogszabály célja, hogy megnyíljon az út a 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás előtt.
- Megszűnik a közmédia jelenlegi vezetőinek megbízatása, az átmeneti működést miniszteri biztos felügyeli az új vezetők kinevezéséig.
- A Magyar Közlönyben 83 személyi változást hirdettek ki a minisztériumokban, szinte valamennyi tárcánál átalakult a helyettes államtitkári vezetői kör.
- Augusztustól és szeptembertől két korábban megszüntetett vasútvonalon is újraindul a személyszállítás, jelentette be Vitézy Dávid.
- Ruszin-Szendi Romulusz ismét csatlakozott a honvédség tartalékos állományához, a honvédelmi miniszter közlése szerint a szolgálatáért nem vesz fel juttatást.
Címlapkép forrása: Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images
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