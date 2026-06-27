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Trump nekiment korábbi nemzetbiztonsági tanácsadójának a bűnös vallomás után
Gazdaság

Trump nekiment korábbi nemzetbiztonsági tanácsadójának a bűnös vallomás után

MTI
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Bűnösnek vallotta magát a bíróságon John Bolton, Donald Trump korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója a minősített nemzetvédelmi információk jogosulatlan kezelésével kapcsolatos ügyben. A 77 éves diplomata vádalkut kötött az ügyészséggel, amelynek értelmében több mint 2 millió dolláros bírságot fizet, és akár öt év börtönbüntetésre is számíthat. Donald Trump a vallomás után közölte: reméli, hogy korábbi tanácsadóját szigorúan megbüntetik.

Bűnösnek vallotta magát a washingtoni Greenbelt szövetségi bíróságán John Bolton, Donald Trump első elnöki ciklusának egykori nemzetbiztonsági tanácsadója a minősített nemzetvédelmi információk jogosulatlan kezelésével kapcsolatos ügyben.

A 77 éves diplomata vádalku keretében az ellene emelt 18 vádpont közül egyet ismert el. A megállapodás szerint 2,25 millió dollár bírságot fizet, az október 28-ra kitűzött ítélethirdetésen pedig legfeljebb öt év börtönbüntetést szabhat ki rá a bíróság, noha a törvény az adott bűncselekményért akár tízéves szabadságvesztést is lehetővé tesz.

Az ügyészség szerint Bolton nemzetbiztonsági tanácsadóként megszerzett minősített információkat osztott meg magán e-mailen és egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül két családtagjával. A vádirat szerint azt is elmulasztotta jelezni a hatóságoknak, hogy korábban minősített adatokat továbbított azon az e-mail-fiókon keresztül, amelyet később egy iráni hacker feltört.

Abbe Lowell, Bolton ügyvédje a tárgyaláson úgy fogalmazott, ügyfele felelősséget vállalt a hibájáért. Hayden O'Byrne, az igazságügyi minisztérium nemzetbiztonsági ügyekért felelős vezetője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ügy figyelmeztetés minden olyan köztisztviselő számára, aki minősített információk kezeléséért felel.

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Donald Trump a bűnös vallomást követően a Truth Social közösségi oldalon élesen bírálta korábbi tanácsadóját. Az amerikai elnök "ostobának, labilisnak és alkalmatlannak" nevezte Johns Boltont, aki szerinte "csak bajt akart és háborúkat szítani", majd úgy fogalmazott: reméli, hogy a bíróság kemény büntetést szab ki rá.

Bolton 2018 áprilisa és 2019 novembere között töltötte be a nemzetbiztonsági tanácsadói posztot a Trump-adminisztrációban. Távozása előtt komoly nézeteltérések alakultak ki közte és az elnök között, kapcsolatuk azóta is kifejezetten feszült. A nyomozás során 2025 nyarán házkutatást tartottak Bolton otthonában és irodájában, ahol a hatóságok több minősített dokumentumot foglaltak le, az ügyészség pedig még ugyanazon év őszén emelt vádat ellene.

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Címlapkép forrása: Brandon Bell/Getty Images

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