Új korszak jöhet a közmédiában, azonnal távoznak a jelenlegi vezetők

A közmédia vezetésének átalakításáról számolt be Facebook-oldalán Tarr Zoltán. A kulturális miniszter közlése szerint a hatályba lépett médiatörvény értelmében az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató jelenlegi vezérigazgatóinak megbízatása azonnali hatállyal megszűnt, az intézményeket pedig az új vezetők kiválasztásáig ideiglenes vezetés irányítja.

A hatályba lépett médiatörvény nyomán azonnali hatállyal megszűnt az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatóinak megbízatása – jelentette be Facebook-oldalán Tarr Zoltán.

A kulturális miniszter közölte, hogy az Országgyűlés Kulturális Bizottsága várhatóan a jövő hét közepén dönt az ideiglenes vezetők kinevezéséről. Addig az intézmények irányítását a jelenlegi helyettes vezérigazgatók látják el, az újonnan kinevezett ideiglenes vezetők megbízatása pedig addig tart, amíg nyilvános pályázaton ki nem választják a végleges vezérigazgatókat.

Tarr Zoltán szerint az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetések is kezdődnek arról, milyen közmédiát szeretnének a magyar emberek. Úgy fogalmazott, hogy a közmédia a társadalomé, nem pedig a mindenkori kormányé vagy a politikusoké.

A miniszter azt is bejelentette, hogy a Médiatanács jelenlegi tagjainak megbízatása szintén megszűnik. Az új tagokat az Országgyűlés jelöli majd, az elnököt pedig nyilvános pályázati eljárás keretében választják ki.

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