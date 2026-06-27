NZL
Új-Zéland 1 5 Belgium
BEL
 Vége
G csoport
EGY
Egyiptom 1 1 Irán
IRN
 Vége
G csoport
PAN
Panama Anglia
ENG
 Ma 23:00
L csoport
CRO
Horvátország Ghána
GHA
 Ma 23:00
L csoport
  • Megjelenítés
Új korszak jöhet a közmédiában, azonnal távoznak a jelenlegi vezetők
Gazdaság

Új korszak jöhet a közmédiában, azonnal távoznak a jelenlegi vezetők

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A közmédia vezetésének átalakításáról számolt be Facebook-oldalán Tarr Zoltán. A kulturális miniszter közlése szerint a hatályba lépett médiatörvény értelmében az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató jelenlegi vezérigazgatóinak megbízatása azonnali hatállyal megszűnt, az intézményeket pedig az új vezetők kiválasztásáig ideiglenes vezetés irányítja.

A hatályba lépett médiatörvény nyomán azonnali hatállyal megszűnt az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatóinak megbízatása – jelentette be Facebook-oldalán Tarr Zoltán.

A kulturális miniszter közölte, hogy az Országgyűlés Kulturális Bizottsága várhatóan a jövő hét közepén dönt az ideiglenes vezetők kinevezéséről. Addig az intézmények irányítását a jelenlegi helyettes vezérigazgatók látják el, az újonnan kinevezett ideiglenes vezetők megbízatása pedig addig tart, amíg nyilvános pályázaton ki nem választják a végleges vezérigazgatókat.

Tarr Zoltán szerint az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetések is kezdődnek arról, milyen közmédiát szeretnének a magyar emberek. Úgy fogalmazott, hogy a közmédia a társadalomé, nem pedig a mindenkori kormányé vagy a politikusoké.

A miniszter azt is bejelentette, hogy a Médiatanács jelenlegi tagjainak megbízatása szintén megszűnik. Az új tagokat az Országgyűlés jelöli majd, az elnököt pedig nyilvános pályázati eljárás keretében választják ki.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: zajlik a kormányülés, több kormánytag is megszólalt a hőség miatt

Hőhullám: a meleg Duna miatt visszafogják Paks teljesítményét

Magyarország csatlakozott az uniós energiatárolási megállapodáshoz

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: zajlik a kormányülés, több kormánytag is megszólalt a hőség miatt
Oroszország újabb Grad-csapásról számolt be - Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Újabb szinten történt meg a sorcsere a kormányzatban: 83 személyi változást hirdettek ki a Magyar Közlönyben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility