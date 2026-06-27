Ürge-Vorsatz Diána a hőhullámról: ez az, ami tényleg hűti a településeinket

Ürge-Vorsatz Diána Facebook-oldalán azt írta, hogy a települések hűtésében a nagy lombkoronájú fák töltik be a legfontosabb szerepet. A klímakutató szerint a párologtatás ugyanazon az elven működik, mint amikor a vízből kilépve a bőrünk száradása hőt von el a testtől: a fák a talajból felvett vizet párologtatják el, ezzel hűtik a környezetüket.
Bejegyzésében kiemelte, hogy az idősebb fák különösen értékesek, mert gyökérzetük mélyebbre nyúlik, így olyan vízkészleteket is elérnek, amelyek a fiatalabb növények számára nem hozzáférhetők. Emellett a kiterjedt lombkorona árnyékot ad az épületeknek, járdáknak és közterületeknek, ami tovább mérsékli a nyári hőterhelést. Hozzátette: minél nagyobb egy fa lombfelülete, annál nagyobb a hűtőhatása is.
A klímakutató példaként egy, a Copernicus program Sentinel–3 műholdjának adataira épülő mérést említett, amely szerint egy brüsszeli városi erdőben a felszíni hőmérséklet 24 Celsius-fok volt, miközben a környező beépített területeken helyenként 47 fokot mértek. Ürge-Vorsatz Diána szerint ez jól mutatja, milyen jelentős szerepet játszanak a városi zöldfelületek az egyre gyakoribb és intenzívebb hőhullámok hatásainak mérséklésében.
A szakember arra kérte az önkormányzatokat és a lakosságot, hogy lehetőség szerint ne csonkítsák meg a fákat, hagyják azokat minél nagyobb lombkoronát nevelni, és ahol csak lehet, őrizzék meg az idős példányokat. Véleménye szerint a klímaváltozás miatt várható, egyre szélsőségesebb nyári hőhullámok idején ezek a fák a városi környezet egyik legfontosabb természetes védelmi vonalát jelentik.
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