Annyira meleg lesz, hogy rendkívüli intézkedéseket hoztak Budapest egyik kerületében

Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere egy sor utasítást adott a hatalmas melegre való tekintettel:
- A hétfői és a keddi napokon az óvodai hiányzást igazoltnak tekintik,
- az óvodákban és a bölcsődékben megtiltották a gyermekek udvari tartózkodását 11 és 15 óra között.
- Az önkormányzati cégek és intézmények vezetői és Jegyző Úr számára engedélyezett lesz a könnyített munkarend, valamint a home office – amennyiben erre van lehetőség.
- A Polgármesteri hivatalban ügyeleti működés lesz.
- A következő két napban az Óbudai Múzeum zárva fog tartani.
- A konyhai dolgozók részére további könnyítéseket eszközölnek.
- A 11 és 14 közötti szabadtéri munkavégzés kizárólag balesetveszély vagy azonnali kárelhárítás esetén végezhető. A városüzemeltetés fizikai dolgozói számára a vezetők könnyített munkarendet rendelhetnek el.
- A közterület-felügyelet tagjai számára kötelező, klimatizált vagy hűvös helyiségben töltendő, rendszeres pihenőt rendel el.
- A kerületi nyugdíjasházak és nyugdíjasklubok hűsölési lehetőségként minden érdeklődő előtt nyitva állnak.
A kerületi polgármester a lakosságot is arra kérte, hogy
legyenek különösen elővigyázatosak a hőségben.
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