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Annyira meleg lesz, hogy rendkívüli intézkedéseket hoztak Budapest egyik kerületében
Gazdaság

Annyira meleg lesz, hogy rendkívüli intézkedéseket hoztak Budapest egyik kerületében

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Holnap várhatóan még drámaibb lesz a hőhullám Magyarországon, ennek jegyében Buda északi kerülete rendkívüli intézkedéseket hoz.

Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere egy sor utasítást adott a hatalmas melegre való tekintettel:

  • A hétfői és a keddi napokon az óvodai hiányzást igazoltnak tekintik,
  • az óvodákban és a bölcsődékben megtiltották a gyermekek udvari tartózkodását 11 és 15 óra között.
  • Az önkormányzati cégek és intézmények vezetői és Jegyző Úr számára engedélyezett lesz a könnyített munkarend, valamint a home office – amennyiben erre van lehetőség.
  • A Polgármesteri hivatalban ügyeleti működés lesz.
  • A következő két napban az Óbudai Múzeum zárva fog tartani.
  • A konyhai dolgozók részére további könnyítéseket eszközölnek.
  • A 11 és 14 közötti szabadtéri munkavégzés kizárólag balesetveszély vagy azonnali kárelhárítás esetén végezhető. A városüzemeltetés fizikai dolgozói számára a vezetők könnyített munkarendet rendelhetnek el.
  • A közterület-felügyelet tagjai számára kötelező, klimatizált vagy hűvös helyiségben töltendő, rendszeres pihenőt rendel el.
  • A kerületi nyugdíjasházak és nyugdíjasklubok hűsölési lehetőségként minden érdeklődő előtt nyitva állnak.

A kerületi polgármester a lakosságot is arra kérte, hogy

legyenek különösen elővigyázatosak a hőségben.

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