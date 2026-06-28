Bécs vagy London példáját kellene követnie Budapestnek a fővárosi önkormányzat és a kerületek viszonyában?

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A főváros kétszintű önkormányzatisága miatt Budapest ma 24 irányba húz, azonban ezen rendszer reformja politikailag érzékeny kérdés, hiszen 24 választott önkormányzat jogköreit, forrásait és érdekeit érinti. A napi konfliktusok mögött azonban világos várospolitikai tét áll: a feladatokat, a forrásokat és a felelősségeket úgy kell újrarendezni, hogy a helyi képviselet és a városrészek identitása megmaradjon, miközben a főváros visszakapja az egységes városi működéshez szükséges stratégiai és koordinációs eszközeit.

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A Budapest előtt álló rendszerszintű intézményi, gazdasági, infrastrukturális és ingatlanfejlesztési kihívásokat, valamint a lehetséges kitörési pontokat bemutató cikksorozatom előző részében megvizsgáltam a kétszintű önkormányzatiság alapvető problémáit: a fővárosi szint kiüresedését, a feladatok és a források szétcsúszását, a 24 párhuzamos felelősségi rendszert és a városi léptékű ügyekre adott kerületi válaszok problémáit. Ebben a részben azt mutatom be, milyen intézményi, szabályozási és pénzügyi reformokkal lehetne Budapestet egységesebben működő várossá tenni. Ehhez először megvizsgálom, hogy működnek más európai fővárosok.

Kétszintű önkormányzati modellek Európában

A kontinens nagyvárosai között erősen központosított és jelentős kerületi autonómiára épülő rendszereket egyaránt találunk.

Bécs Budapesthez hasonlóan 23 kerületből áll, választott testületekkel. Ezek azonban nem önálló települési önkormányzatok, hanem a fővárosi-tartományi rendszer decentralizált egységei. A stratégiai városfejlesztési döntések ezért központi szinten születnek, a kerületek pedig elsősorban helyi végrehajtási, véleményezési és konzultációs feladatokat látnak el. Önálló adóztatási jog helyett a fővárostól kapott keretből működtetik a helyi intézményeket és közterületeket, míg a nagy infrastrukturális hálózatokat integrált városi vállalatok fogják össze.

Budapesthez hasonlóan 23 kerületből áll, választott testületekkel. Ezek azonban nem önálló települési önkormányzatok, hanem a fővárosi-tartományi rendszer decentralizált egységei. A stratégiai városfejlesztési döntések ezért központi szinten születnek, a kerületek pedig elsősorban helyi végrehajtási, véleményezési és konzultációs feladatokat látnak el. Önálló adóztatási jog helyett a fővárostól kapott keretből működtetik a helyi intézményeket és közterületeket, míg a nagy infrastrukturális hálózatokat integrált városi vállalatok fogják össze. Prága hasonló, de tagoltabb rendszerben működik. Az 57 városrész választott testülettel és polgármesterrel rendelkezik, jogilag és pénzügyileg azonban a fővárosi önkormányzati rendszer részét képezik. Átruházott helyi feladatokat látnak el, az ehhez szükséges forrásokat pedig a fővárostól kapják. A stratégiai tervezés, a fő infrastruktúrák és az érdemi pénzügyi döntések Prága városánál maradnak.

hasonló, de tagoltabb rendszerben működik. Az 57 városrész választott testülettel és polgármesterrel rendelkezik, jogilag és pénzügyileg azonban a fővárosi önkormányzati rendszer részét képezik. Átruházott helyi feladatokat látnak el, az ehhez szükséges forrásokat pedig a fővárostól kapják. A stratégiai tervezés, a fő infrastruktúrák és az érdemi pénzügyi döntések Prága városánál maradnak. Róma 15 municipióval, vagyis kerülettel, azok élén választott elnökkel és testülettel rendelkezik, de ezek nem önálló önkormányzatok, hanem a Roma Capitale, azaz a fővárosi önkormányzat decentralizált egységei. Feladathoz kötött forrásokat kapnak a költségvetésből a helyi intézmények, szolgáltatások és közterületek működtetésére. A bevételek, a stratégiai fejlesztések és a nagy városi infrastruktúrák mind központi szinten maradnak. A centralizáció azonban itt maga is a probléma része: a fővárosi intézményrendszer nehézkesen működik, miközben a municipióknak nincs elegendő eszközük saját területük problémáinak kezelésére.

15 municipióval, vagyis kerülettel, azok élén választott elnökkel és testülettel rendelkezik, de ezek nem önálló önkormányzatok, hanem a Roma Capitale, azaz a fővárosi önkormányzat decentralizált egységei. Feladathoz kötött forrásokat kapnak a költségvetésből a helyi intézmények, szolgáltatások és közterületek működtetésére. A bevételek, a stratégiai fejlesztések és a nagy városi infrastruktúrák mind központi szinten maradnak. A centralizáció azonban itt maga is a probléma része: a fővárosi intézményrendszer nehézkesen működik, miközben a municipióknak nincs elegendő eszközük saját területük problémáinak kezelésére. London a decentralizáció modelljét mutatja. Erős kerületi szintet, világosan kijelölt fővárosi hatáskörökkel. A borough-k látják el a helyi közszolgáltatások jelentős részét, köztük a helyi várostervezést, a szociális ellátást, az oktatást, az önkormányzati bérlakások kezelését és a hulladékgazdálkodást, ehhez pedig saját bevételekkel is rendelkeznek. A London Plan ugyanakkor kötelező stratégiai keretet ad a kerületi döntésekhez, a nagy közlekedési rendszereket pedig a polgármester irányítása alatt álló Transport for London működteti. A modell nem konfliktusmentes, de a stratégiai és a helyi felelősségek világosan elkülönülnek.

a decentralizáció modelljét mutatja. Erős kerületi szintet, világosan kijelölt fővárosi hatáskörökkel. A borough-k látják el a helyi közszolgáltatások jelentős részét, köztük a helyi várostervezést, a szociális ellátást, az oktatást, az önkormányzati bérlakások kezelését és a hulladékgazdálkodást, ehhez pedig saját bevételekkel is rendelkeznek. A London Plan ugyanakkor kötelező stratégiai keretet ad a kerületi döntésekhez, a nagy közlekedési rendszereket pedig a polgármester irányítása alatt álló Transport for London működteti. A modell nem konfliktusmentes, de a stratégiai és a helyi felelősségek világosan elkülönülnek. Pozsony is a széttagoltabb pólushoz áll közelebb. A 17 városrész saját polgármesterrel, választott testülettel, rendeletalkotási joggal és költségvetéssel rendelkezik. A legfontosabb bevételek azonban nem közvetlenül náluk keletkeznek: a központilag beszedett jövedelemadóból és a fővárosi ingatlanadó bevételeiből részesednek. A politikai autonómia és a pénzügyi függés kettőssége Budapesthez hasonló problémát okoz: a források és a fejlesztési érdekek széttöredeznek, a fővárosi szint pedig nem elég erős az egységes irány érvényesítéséhez.

is a széttagoltabb pólushoz áll közelebb. A 17 városrész saját polgármesterrel, választott testülettel, rendeletalkotási joggal és költségvetéssel rendelkezik. A legfontosabb bevételek azonban nem közvetlenül náluk keletkeznek: a központilag beszedett jövedelemadóból és a fővárosi ingatlanadó bevételeiből részesednek. A politikai autonómia és a pénzügyi függés kettőssége Budapesthez hasonló problémát okoz: a források és a fejlesztési érdekek széttöredeznek, a fővárosi szint pedig nem elég erős az egységes irány érvényesítéséhez. Bukarestben a főváros mellett 6, közvetlenül választott polgármesterrel és saját költségvetéssel működő, szektor elnevezésű helyi közigazgatási egység működik. Ezek jelentős helyi feladatokat és intézményeket tartanak fenn, míg a stratégiai tervezés és a nagy rendszerek elvben a fővárosnál maradnak. A szektorok politikai, intézményi és pénzügyi ereje miatt azonban a két szint könnyen blokkolja egymást, a fejlesztéspolitika pedig emiatt töredezett.

A példákból látszik, hogy

nem az a valódi kérdés, jó-e a centralizáció, vagy rossz-e a decentralizáció.

Bécs és London eltérő erősségű kerületi szint mellett is képes egységes városi irányításra, mert a stratégiai hatáskörök, a finanszírozás és a végrehajtási felelősség világosan illeszkednek egymáshoz. Pozsonyban és Bukarestben a párhuzamos intézményi és pénzügyi érdekek könnyen széttörik a városi döntéshozatalt, Róma pedig azt mutatja, hogy a végrehajtási képesség hiánya centralizált rendszerben is súlyos működési zavarokhoz vezethet.

Budapest ma inkább a széttagolt pólushoz áll közelebb. A kérdés az, hogyan lehetne a feladatokat, a forrásokat és a felelősségeket ismét egymáshoz illeszteni.

Így válhat Budapest egységes várossá

A kerületi autonómia megtartása mellett a Fővárosi Önkormányzat stratégiai és koordinációs képességét kell helyreállítani. Ennek első lépése a meglévő feladat- és hatáskörök, valamint a tulajdonosi, kezelői és fenntartói viszonyok rendezése a közterületek kezelésében.

Tisztázni kell, ki miért felel

Tételesen fel kell tárni, hogy az egyes közterületeken ki gyakorolja a tulajdonosi jogokat, ki felel a fenntartásért, és ki ellenőrzi a jogszerű használatot.

Azt is meg kell határozni, hol indokolt a jelenlegi rendszer átalakítása a felelősségi szürkezónák felszámolása érdekében.

Ehhez felül kell vizsgálni az évtizedek során felhalmozódott egyedi közterület-üzemeltetési megállapodásokat, a különböző tulajdonjog-átruházásokat, valamint a konfliktusos területek fenntartási viszonyait.

Egy közterület, egy felelős: ennek az alapelvnek kell meghatároznia az utcák, terek fenntartását. Minden olyan helyszínen, ahol ma több szereplő osztozik a feladatokon, egyértelműen rögzíteni kell, hogy az egyes feladatokért ki felel, melyik szint és hogyan koordinálja a szereplők munkáját. Így nem fordulhatna elő, hogy egy kiégett lámpa vagy egy balesetveszélyes lépcső ügye hónapokig álljon a felelősségi bizonytalanság miatt.

A rendezett felelősségi viszonyokat egységes, nyilvános és naprakész, térinformatikai alapú nyilvántartásban indokolt rögzíteni, amelyben így minden közterület kezelője visszakereshető. A rendszer a hibabejelentéseket automatikusan az illetékes szervezethez irányíthatja, ezzel a teljesítés nyomon követhetővé és ellenőrizhetővé válik.

Integráció, mint alapelv

A párhuzamos szervezeti rendszerek működtetése ma sokszor drága, széttagolt és nem hatékony. Ahol a különálló működés nem teremt valódi helyi hozzáadott értéket, ott szervezeti integrációra; más területeken egységes irányelvekre és közös eljárásokra van szükség.

Ilyen terület mindenekelőtt a közterület-felügyelet. A FÖRI és a kerületi felügyeletek helyett egységes fővárosi közterület-rendészeti szervezetre lenne szükség, kerületi operatív egységekkel. A lokális beágyazottság így megmaradna, miközben az irányítás, az eljárásrend, a képzés, az informatikai háttér és a nagy csomópontok kezelése egységessé válna.

Az ingatlangazdálkodásban is szorosabb koordináció indokolt. Ezzel a fővárosi jelentőségű tengelyek és terek megújítását, valamint a városnegyedek kereskedelmi fejlesztését közös hasznosítási irányelvek és összehangolt pályáztatási rendszer foghatná össze.

Az átlátható felelősségi rendszer és az összehangoltabb működés lehetőséget teremtene egységes, fővárosi szintű szolgáltatási követelmények és érdemi teljesítménymutatók bevezetésére is, amivel az egész városban kiszámíthatóbb és egységesebb üzemeltetési színvonal jöhetne létre.

Egységes tervezés

A fővárosi szintnek érdemi stratégiai, szabályozási és döntéshozatali eszközökkel kell rendelkeznie a város egészét meghatározó fejlesztési kérdésekben.

Ennek alapja az egységes stratégiai tervezés. A fővárosi stratégiáknak ma is ki kell jelölniük Budapest hosszú távú városszerkezeti és szakpolitikai céljait, ezek azonban gyakran a fiókban maradnak, végrehajtásuk hiányos. Ezért a fővárosi céloknak a kerületi fejlesztéspolitikában is kötelezően érvényesülniük kell. Ehhez a már meglévő stratégiai terveket végrehajtható programokká kell alakítani, világos felelősségi körökkel és számonkérhető vállalásokkal a főváros és a kerületek számára egyaránt. A fejlesztéseket és a pályázati forrásokat is ezekhez a célokhoz kell igazítani.

Ugyanakkor ma a Fővárosi Önkormányzatnak számos kiemelt területen nincsenek átfogó céljai és stratégiai dokumentumai, ezért ezeket indokolt pótolni.

A turizmusban, a gazdaságfejlesztésben és a rozsdaövezeti akcióterületek fejlesztésében egész Budapestre kiterjedő irányokra van szükség, amelyek végrehajtásában a főváros és a kerületek egyaránt operatív szerepet vállalhatnak.

A stratégiai célokat a területrendezési és építési szabályozásban is érvényesíteni kell. Ma a kerületi építési szabályzatoknak ugyan összhangban kell állniuk a fővárosi rendezési tervekkel, de azok előírásai gyakran túl általánosak ahhoz, hogy a legfontosabb városszerkezeti célokat valóban érvényesítsék. A kiemelt fejlesztési tengelyeken és akcióterületeken ezért erősebb, közvetlenül érvényesülő fővárosi előírásokra van szükség.

Városi minimumok, helyi karakter

A hatáskörök rendezésének a közútkezelésre és a közterületi fejlesztésekre is ki kell terjednie. Budapest egészére érvényes közterület-tervezési alapelvekre és minimum követelményekre van szükség, hogy a fővárosi és a kerületi beruházások egyaránt igazodjanak a közös fejlesztési célokhoz és az elvárt műszaki, használati, valamint városképi minőséghez.

Ma sem a kerületek, sem a főváros nem érvényesíti következetesen a stratégiai dokumentumokban rögzített elveket. A gyalogos- és kerékpáros infrastruktúra, valamint a zöldfelületek kialakításában ezért egységes, számonkérhető tervezési követelményekre van szükség. Ennek hiányában Budapest közterületi arculata széttöredezett:

ahány utca, annyiféle burkolat, utcabútor és kialakítás jelenik meg, sokszor még egyazon útszakaszon belül is.

Hasonló problémák láthatók a településkép alakításában is. A fővárosi arculati kézikönyv számonkérhető elemeit be kell építeni a fővárosi és a kerületi településképi szabályozásba. Olyan rendszerre van szükség, amelyben az egész városra érvényes minimumkövetelményeket a helyi karakterhez igazodó kerületi előírások egészítik ki. A több kerületet érintő fővárosi tengelyeken és csomópontokban pedig egységes utcaképi irányelveket kell alkalmazni, hogy a városképi minőség ne törjön meg a kerülethatároknál.

Ehhez a szabályok végrehajtását is egyértelműsíteni kell. Ma a településképi előírások alkalmazása és kikényszerítése nagyrészt kerületi hatáskör, az eljárásrend és a jogérvényesítés szigora azonban jelentősen eltér az egyes kerületek között. Ez közvetlenül megjelenik Budapest közterületeinek és épített környezetének minőségében.

A forrásmegosztás felülvizsgálata

A főváros és a kerületek között ma forrásmegosztási rendszer működik, amelyben a fővárosi szinten kivetett helyi iparűzési adó bevételét 54-46 százalékos arányban osztják meg a két önkormányzati szint között. A rendszer már korábban is finomhangolásra szorult, a szolidaritási hozzájárulás növekedése pedig tovább torzította azt. A finanszírozási rendszer átalakítása ezért lehetőséget teremt a forrásmegosztás újragondolására is.

A reform része lehet a jelenlegi megosztási képlet felülvizsgálata, az önkormányzati rendszerben maradó források, valamint a megosztott bevételek körének bővítése. Ennek része lehet az idegenforgalmi adó bevételeinek bevonása a forrásmegosztási rendszerbe, valamint a gépjárműadó önkormányzati rendszerbe történő visszahelyezése.

A forrásmegosztás azonban nemcsak finanszírozási, hanem ösztönző eszköz is lehet. Az általános megosztási mechanizmust egy, az éves költségvetésben előre rögzített keretösszeggel működő ösztönző alap egészíthetné ki, amely többletforrást biztosítana azoknak a kerületeknek, amelyek a fővárosi célokkal összhangban valósítanak meg beruházásokat vagy vállalnak többletfeladatokat. Az új rendszer így egyszerre erősíthetné a főváros koordináló szerepét és a kerületek érdekeltségét a közös városfejlesztési célok megvalósításában.

Intézményesített főváros–kerület együttműködés

Az erősebb fővárosi jogkörök nem a kerületi szempontok kiszorítását jelentik. Éppen ellenkezőleg:

ma azért gyenge a városszintű koordináció, mert nincs állandó, intézményesített kerete a főváros és a kerületek közötti egyeztetésnek.

A nagyobb fejlesztési, üzemeltetési és fenntartási kérdések ezért többnyire eseti alkukban, külön megállapodásokban vagy konfliktusokban jelennek meg.

Ezen olyan, állandó egyeztető fórummal lehetne változtatni, amely rendszeresen napirendre tűzi a város egészét érintő fejlesztési és működtetési ügyeket. Ehhez kapcsolódhatna egy évente aktualizált közös fejlesztési terv is, amely egyben láthatóvá teszi a fővárosi és kerületi beruházásokat, az összekapcsolható beavatkozásokat, és elkerülhetővé teszi az egymást kioltó fejlesztési döntéseket.

A koordináció azonban csak akkor ér valamit, ha ösztönzők is kapcsolódnak hozzá. A fővárosi fejlesztési pályázatok rendszerét ezért meg kellene erősíteni, a TÉR-KÖZ vagy az Egészséges Utcák programhoz hasonló konstrukciókkal. Ezeken keresztül a fővárosi stratégiai célok, tervezési alapelvek és minimumkövetelmények a kerületi beruházásokban is következetesebben érvényesülhetnek.

Hogyan tovább?

Egy ilyen reform politikailag kényelmetlen. Nem véletlen, hogy az elmúlt évtizedekben több átalakítási kísérlet is elakadt, mivel a hatáskörök és a források újraosztása minden szereplőt érzékenyen érint.

Budapest működőképességéhez azonban változásra van szükség. A tét az, hogy a helyi döntések és a város egészének érdekei továbbra is egymással versenyeznek-e, vagy képesek lesznek egymást erősíteni.

A készülő Budapest-törvény történelmi lehetőséget kínál erre. Ahogy az előző részben bemutattam, az állam és a főváros, valamint a főváros és a kerületek viszonyát egyszerre, egymással összehangolva érdemes rendezni. A főváros csak akkor tud valódi koordináló szerepet betölteni a kerületek irányába, ha saját működése és az állammal való kapcsolata is kiszámítható alapokra kerül.

A kérdés végső soron az, hogy Budapest továbbra is 24 különálló önkormányzat laza szövetsége marad, vagy képes lesz egyetlen városként működni.

Az elemzés szakmai lektorálásáért köszönet illeti Petrovics Nándort, a Corvinus Egyetem oktatóját, az anyaggyűjtésben nyújtott segítségért pedig Gajdán Gergelyt, a HÉTFA munkatársát.

A Budapest előtt álló rendszerszintű intézményi, gazdasági, infrastrukturális és ingatlanfejlesztési kihívásokat, valamint a lehetséges kitörési pontokat bemutató cikksorozat

1. része itt olvasható. (A cikk arra világít rá, hogy Budapest pénzügyi válsága mögött mélyebb, intézményi probléma áll: a város nemcsak pénzt veszített, hanem fejlesztési érdekeltséget, végrehajtási kapacitást és kiszámítható állami partnerséget is.)

2. része itt olvasható. (A cikk a főváros előtti kihívások megoldásaira fókuszál: azokra a nemzetközi modellekre és adaptálható eszközökre, amelyekkel a főváros finanszírozása, intézményi működése és az állammal való viszonya újraszervezhető.)

3. része itt olvasható. (A cikk a kétszintű önkormányzatiság alapvető problémáit vizsgálta meg: a fővárosi szint kiüresedését, a feladatok és a források szétcsúszását, a 24 párhuzamos felelősségi rendszert és a városi léptékű ügyekre adott kerületi válaszok problémáit.)

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