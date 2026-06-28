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Életbe lépett a vörös jelzés Magyarországon, 41 fokos rekordhőség jöhet, extrém erős UV-sugárzás lesz
Gazdaság

Életbe lépett a vörös jelzés Magyarországon, 41 fokos rekordhőség jöhet, extrém erős UV-sugárzás lesz

Portfolio
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A rendkívüli forróság miatt harmadfokú hőségriadó és több régióban piros figyelmeztetés van érvényben, a mai csúcshőmérséklet pedig akár a 41 fokot is elérheti, amivel egy közel kilencvenéves napi melegrekord dőlhet meg - írta meg az Időkép.

Az ország jelentős részén trópusi éjszaka volt, a hőmérséklet ugyanis sehol sem csökkent 20 fok alá. Helyenként a leghidegebb órákban is 22–23 fokot mértek, így a hajnali szellőztetés is egyre kevésbé nyújtott felfrissülést.

A napi középhőmérséklet országszerte meghaladja a 27 Celsius-fokot, egy széles, északnyugat-délkeleti sávban pedig 29 fok felett alakul. A tartós forróság miatt a HungaroMet a legmagasabb fokú figyelmeztetést léptette életbe, a harmadfokú hőségriadó pedig már szombat éjfél óta érvényben van.

A legmelegebb órákban 36 és 41 fok közötti forróságra kell számítani, így

komoly esély van arra, hogy megdől az 1935-ben, Szerepen mért 39,9 fokos eddigi napi csúcsérték.

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A déli órákban extrém UV-sugárzás várható, ami miatt akár percek alatt le lehet égni. A szabadban tartózkodóknak kiemelten fontos a fényvédő krémek használata, a fejfedő viselése, az árnyékos helyek keresése, valamint a bőséges folyadékpótlás.

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