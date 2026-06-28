Eltűnt a kínálatból a flottás kedvenc: át tudja venni a Kia K4 a Ceed helyét?

Amikor kiderült, hogy a Kia globális stratégiája kivezeti a Ceed-et a kínálatból, a hazai importőrnél valószínűleg nem bontottak pezsgőt. A kombi Ceed évekig az a típus volt, amit gondolkodás nélkül fel lehetett írni az Skoda Octavia – Toyota Corolla mellé a céges autós shortlistre. Aztán jött a hír: dízel nincs, Ceed nincs, a flottapiac viszont továbbra is várja az alsóközépkategóriás kombikat. A pánikgomb azonban végül a fiókban maradhatott, mert megérkezett a K4 kombi – nagyobb, modernebb, látványosabb, és hamarosan full hibridként is beszállhat a cégautós versenybe. Kipróbáltuk, tényleg képes-e betölteni a Ceed után maradt űrt.

A Kia globális stratégiája arról határozott, hogy 2025 végén kivezetik a Ceed-et a modellpalettáról, a zsolnai gyárat, ahol eddig a modell készült pedig átállítják az elektromos autók gyártására. Ez rendkívül érzékenyen érintette a hazai importőrt, hiszen a Ceed – főként kombi kivitelben – a flottaszegmens egyik legnépszerűbb modelljévé vált az elmúlt években, a Skoda Octavia és Toyota Corolla mellett gyakorlatilag ez adta az alsóközépkategóriás kínálat jelentős részét.

A modell szerepe számokban is tetten érhető: ez jelentette a márka eladásaink közel 40%-át.

A modell kivezetése az első 4 hónapos eladási statisztikán is jól látszik: míg a hazai piac erősen cégautó túlsúlyos – a vásárlások közel 70%-a jogi személyhez köthető – addig a KIA alig adott el több céges autót, mint ahány magánszemély vásárolt. Bár a modellkínálatban továbbra is elérhető a népszerű Sportage és Sorento, illetve a szegmensben népszerű elektromos EV3, mégis jól láthatóan az összeladásra is igen kedvezőtlenül hatott a globális stratégia irányváltása.

Igaz, hogy az európai piac felét már az SUV-ok teszik ki, ugyanakkor a kelet-közép európai régióban (és más kontinenseken) továbbra is keresettek az alsóközépkategóriás kombik, ezért a márka úgy döntött, hogy K4 néven új modellel váltja le a Ceedet, aminek hallatán az importőr joggal törölhette meg a homlokát. Igaz, az új modellben már sok márkához hasonlóan nem lesz elérhető a dízelmeghajtás, benzines, mild hibrid és később full hibrid modell is várható.

Melyik lesz a flottapiac új sztárja?

A belépőmodell 1 literes, 3 henger turbóbenzines motort kap 6 sebességes manuális váltóval, 115 lóerővel és 200 Nm nyomatékkal. Bár ár alapján, papíron ez a konfiguráció passzol(na) a flottákba leginkább, azonban ez a teljesítmény az 1400 kg-os saját tömeghez elég karcsúnak tűnik, a kéziváltó pedig kezd végérvényesen kikopni a hazai felhasználásból is. Plakátokon azonban biztos találkozni fogunk vele, mivel a belépőmodell éppen befér a lélektani 10 millió forintos vételár alá.

A következő felszereltségi lépcsőben ugyanez a motor 48V-os mild hibrid rendszerrel és 7 sebességes duplakuplungos váltóval egészül ki. Erőben ez sem ad többet, az automataváltó és a vélhetően alacsonyabb fogyasztás talán népszerűbbé teheti a flottamenedzserek körében, bár a vételár ebben az esetben 10,75 millió forintra kúszik.

A harmadik lépcső jelentheti ár-érték arányban jelenleg a legkedvezőbb konstrukciót a négyhengeres 1.6-os, 150 lóerős turbó-benzines motorral, 7 sebességes duplakuplungos váltóval. A 11,3 milliós belépőárával nem tűnik rossz vételnek, kérdés, hogy TCO-ba a vélhetően magasabb fogyasztás mekkora súllyal lép be.

Az igazi kérdés, hogy a full hibrid verzió mikor érkezik pontosan, és milyen árszintet lő be az importőr, mert TCO szempontból ez lehet majd a legjobb flottás alternatíva közvetlen konkurenciát állítva a Toyota Corollának.

A legerősebb 180 lóerős változat 13 millió forinttól indul, a csúcsverzió, GT-Line pedig 14 millióról, de ezt a felszereltséget vélhetően kevesebben választják majd – flottában mindenképp.

Összehasonlításképpen az utolsó modellévben, 2021-ben, amikor a dízelmotoros Kia Ceed Kombi 1.6 CRDI-t utoljára újonnan konfigurálni lehetett, 7,5 millió forintos akciós belépőáron hirdették (később már csak mild hibridként volt elérhető). Az elmúlt 5 évben bekövetkező, kb. 60%-os új autó áremelkedéssel számolva, ez mai áron (az adókörnyezet esetleges változásait nem számítva) 12 millió forintnak felelne meg. Így tehát kijelenthető, hogy az alapvetően nagyobb, több vezetéstámogató rendszerrel ellátott, korszerűbb, viszont vélhetően valamivel többet fogyasztó K4 1.6 benzin, automata indulóára reálértéken még mindig az 5 évvel korábbi belépő dízel, automata Ceed kombi ára alatt marad.

Számít egyáltalán hogy néz ki?

Bár flottás szempontból a külső formavilág kevésbé fontos hívószó, mégsem mehetünk el amellett, hogy a forma nagyon sokat frissült. Konzisztensen illeszkedik a már-már megszokott KIA formanyelvbe, éles függőleges és vízszintes vonalak, határozott sarkok uralják az összképet, látványos az első és hátsó fényszóró kialakítás is.

Bár a sajtóeseményen extra feature-ként emelték ki a C oszlopba rejtett hátsó kilincset, ezt azért már eljátszotta egy-két gyártó az elmúlt 30 évben. 16-17-18 collos felnivel érkezik, a magasabban felszerelt modellek a mai divathullámnak megfelelően kéttónusú alufelnit kapnak. A megjelenés összességében inkább egy shooting brake-re hasonlít, mintsem egy klasszikus kombihoz, persze ebben a műfajban mindig is erős volt a márka, elég csak a ProCeed-re gondolni.

A K4 bemutatóján kiderült, hogy a „modellcsere” egyben méretváltást is jelent,

a K4 90 mm-el hosszabb, 50 mm-el szélesebb és 30 mm-el alacsonyabb, mint elődje. Többek között ez adja a sportosabb fizimiskát. Hosszban a plusz centiméterek főként a tengelytávot növelik, ezért a hátsó lábtér a korábbinál is nagyobb lehet, amellett, hogy több mint 600 literes a csomagtér. A tesztelt 150 lóerős turbóbenzines változat tetőablakot is kapott. A mínusz 30 milliméter és a beépítőkeret vastagsága pont arra volt elég, hogy egy 190 cm-nél magasabb sofőr feje már beleérjen a tetőkárpitba, pedig a lábtér még ilyen testalkat mellett is bőséges.

A konfigurációban az autó már megkapta a 12,3 colos digitális műszeregységet, a 12,3 colos központi infotainment kijelzőt, a kettő között pedig az 5,3 colos klímakijelzőt. Ez utóbbi a két nagy képernyő közé ékelt dedikált érintőfelület, amelyen a légkondicionáló és a fűtés funkciói közvetlenül, menüben való keresgélés nélkül vezérelhetők. Ugyanakkor a fizikai gombok sem tűntek el teljesen, a kétzónás klíma hőfokát pl. így is lehet állítani. Ugyanakkor az eggyel szofisztikáltabb beállításokhoz (hová fújjon, milyen erősen stb.), már tapizni kell, ami elég kényelmetlen.

Az infotainment rendszer gördülékenyen használható, a Carplay vezeték nélkül is könnyen csatlakozik. Mondhatni: ha Carplay van, minden van, meggyőződésem szerint, kis túlzással egy „üres screen” is elég lenne az autókba, hiszen a legtöbben a navigációt, médiatartalmat, miegymást ezen keresztül fogyasztják - használják.

A digitális óracsoport érdekessége, hogy kanyarodáskor automatán bekapcsol az érintett oldalon a tükrökben lévő kamera és kivetíti a képét a képernyőre, ezzel is óvva a sofőrt, nehogy balesetet okozzon. Az autóban HUD is helyet kapott, amelyre ráadásul a navigációt is ki lehet vetíteni.

Az aktuális felszereltségben hűtöttek-fűtöttek az ülések, a vezetőoldal elektromosan állítható minden irányba. A kormány bőrözött, jó fogású. A zongoralakkot szerencsére elengedték a tervezők, inkább matt műanyag felületekkel találkozni, amely szintén nem túl impresszív, de legalább tartósnak tűnik.

Érdekesség, hogy már előre ki van alakítva a tetőkárpiton a B oszlopnál 2 csatlakozási pont (és további kettő a hátsó üléseknél), ahová térelválasztó rácsot lehet rögzíteni, így – lehajtott ülésekkel – szinte furgonszerű „felhasználói élményt” is el lehet érni. A csomagtér egyébként is tartalmaz egy sínes szekciónáló megoldást, amelyre a gyártó nagyon büszke, az extraként kérhető mankókerékkel egyetemben.

És hogy milyen vezetni?

Ez a formavilágnál már jóval fontosabb szempont, hiszen ez a méretkategória inkább a hosszú utazásokról, autópályázásokról szól. Bár az importőr (oly sok márkához hasonlóan) a sportosságot hangsúlyozza, ennek nem sok jele van a valóságban. De ez nem is baj, sőt. Hiába ültünk nagyobb felszereltségű, peresebb gumival szerelt autóban, a 3-4 számjegyű vértesi utak sem jelentettek neki – ezáltal nekünk sem kihívást. A futómű inkább kényelemre hangolt, mindenesetre egyáltalán nem feszes.

A 150 lóerő és 250 Nm nyomaték kellemes autózást tesz lehetővé, sportost már kevésbé. De miért is kéne? Teljesítménye (és a meglepően lassan váltó duplakuplungos váltó) nem partner az erőfitogtatásban, autópályán, főúton azonban biztonságosan elég. Jobban is tesszük, ha betartunk minden szabályt és erősen markoljuk a kormányt, mert már egy apró szabályszegésért, figyelmetlenségért is gyorsan büntet: a különböző vezetéstámogató rendszerek (sávtartó, táblafelismerő, éberségfigyelő stb.) visszajelző hangjait minden elinduláskor újra ki kell kapcsolni. Vagy pedig megszokni.

A tesztelt példány gyakorlatilag új 0 kilométeres volt, beszálláskor ijesztő, 11,5 literes fogyasztás nézett vissza a digitális óracsoportról. Ezt, a kb. 100 kilométeres, többállomásos tesztút alatt 8,5 literre sikerült levinni, amihez hozzátartozik, hogy a sebességünk 70 és 90 km/h közötti sávban mozgott, tehát nem erőltettük meg különösebben az autót. Egy párezer kilométeres bejáratás után, óvatos vezetéssel, vagy tempomatos autópályázással ebből lehet, hogy még egy litert le lehet csípni, bár a területi képviselők, akik vélhetően a K4 célcsoportját képezik, aligha fognak kíméletesen bánni a gázpedállal a céges benzinkártyával a zsebükben.

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Mindent összevetve, kellemes, élhető, egy család számára is reális választásnak tűnő modell képe rajzolódik ki, ebben a kunfigurációban azonban még nem biztos, hogy egyenrangú versenytársa tud lenni a Skoda Octaviának és Toyota Corollának. Ha azonban megérkezik a full hibrid verzió, és az importőr attraktív árazással jelentkezik be, akkor a Kia újra meghatározó szereplő lehet a flottaszegmensben.

Címlapkép forrása: Portfolio