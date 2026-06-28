Európai aukciós rekordot hozott az egykori Tottenham-tulaj gyűjteményének árverése

Kishitűek voltak az előzetes becslések, amelyek a brit milliárdos, a Tottenham Hotspur futballklub egykori tulajdonosa, Joe Lewis és lánya, Vivienne kivételes szemmel összeválogatott festményeinek értékét 300 millió dollár alá tették. A napokban ugyanis
közel 400 millió dollárt adtak a gyűjteményért a Sotheby’s londoni aukcióján. Egyetlen kollekció még soha nem fialt ennyit az öreg kontinensen.
Modigliani hajdan botrányt kiváltó aktját is rosszul becsülték fel, a remélt 60 millió dollárra rátettek további 4 milliót a licitálók. Elemzők az eredmény értékét növelendő, külön hangsúlyozták, hogy a tételek mögött nem állt az utóbbi időben szinte általánossá vált garancia. Az árverést az aukciósház európai igazgatója, Oliver Barker vezette. Ötven millió dollárról indította a licitálást a szemérmetlen, nyakláncot viselő tökéletes alakú meztelen nőre.
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