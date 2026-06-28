Európai aukciós rekordot hozott az egykori Tottenham-tulaj gyűjteményének árverése

Európában egyetlen este soha nem számoltak össze akkora bevételt árverésen, mint most a Sotheby’s. Az aukciósház a napokban a Lewis-gyűjteményt, valamint egy modern és kortárs válogatást kalapált el, záráskor 520 millió dollárt, több mint 160 milliárd forintot jelzett a mérleg.

Kishitűek voltak az előzetes becslések, amelyek a brit milliárdos, a Tottenham Hotspur futballklub egykori tulajdonosa, Joe Lewis és lánya, Vivienne kivételes szemmel összeválogatott festményeinek értékét 300 millió dollár alá tették. A napokban ugyanis

közel 400 millió dollárt adtak a gyűjteményért a Sotheby’s londoni aukcióján. Egyetlen kollekció még soha nem fialt ennyit az öreg kontinensen.

Modigliani hajdan botrányt kiváltó aktját is rosszul becsülték fel, a remélt 60 millió dollárra rátettek további 4 milliót a licitálók. Elemzők az eredmény értékét növelendő, külön hangsúlyozták, hogy a tételek mögött nem állt az utóbbi időben szinte általánossá vált garancia. Az árverést az aukciósház európai igazgatója, Oliver Barker vezette. Ötven millió dollárról indította a licitálást a szemérmetlen, nyakláncot viselő tökéletes alakú meztelen nőre.