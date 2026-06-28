Kánikula: újabb agglomerációs település kényszerült lépni, korlátozást rendeltek el

A Pest megyei Pátyon is korlátozást kell bevezetni az elmúlt napok megugró fogyasztását követően – írja az MTI.

A község a közösségi médiában jelentette be, hogy elsőfokú vízkorlátozást léptetnek életbe. A döntés azt követően született, hogy június 27-én rekordot döntött a vízfogyasztás a települése, egyetlen nap alatt 2500 köbméternél is több víz fogyott. A szennyvíztelep adati szerint ebből mindössze 900 köbméter érkezett be, vagyis ez azt jelenti, hogy a teljes elhasznált mennyiség közel kétharmada locsolásra és más, nem feltétlenül szükséges célokra ment el. A fejlemény azért is aggasztó, mivel a ÉDV (Északdunántúli Vízmű Zrt.) csökkentette a településre érkező vízmennyiséget a régiós vízhiány miatt. A Daköv Kft. (Dabas és Környéke Vízügyi Kft.) javaslatára

Pátyon elsőfokú vízkorlátozás lép életbe.

A nappali locsolási tilalom időtartama alatt, reggel hat és este tíz óra között, víziközműből vételezett ivóvízzel tilos a magán- és közterületi kertek, parkok öntözése, locsolása. Továbbá az úttest locsolása, tisztítása, a gépjárművek mosása, a medencék feltöltése is, illetve a kerti zuhanyok, teraszpárásítók, párafüggöny, párakapuk és egyéb kültéri ködhűtők használata is tiltott - sorolták. A Daköv Kft. tájékoztatása alapján azokon a településrészeken, ahol ma először korlátozták a vízellátást, ott újraindul, így hat óránál tovább sehol sem lehet vízhiány - tájékoztattak.

Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a rászorulók segítséget kapnak, ehhez a telefonszámukat kell hívni.

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