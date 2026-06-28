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Már csak pár napig lesz pokoli a hőség: érkezik a felfrissülés Magyarországra, videón az üdítő változás
Gazdaság

Már csak pár napig lesz pokoli a hőség: érkezik a felfrissülés Magyarországra, videón az üdítő változás

Portfolio
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Nem kell már sokáig várni, hogy a hőkupola végre elvonuljon hazánk fölül, ez pedig felfrissülést hozhat – írja az Időkép.

Június végén az abszolút hőségrekord is megdőlhet Magyarországon, hétfőn és kedden több helyen is 40 fok fölé kúszhat a hőmérő higanyszála, a 42 Celsius-fok sem kizárható. A forróságot szerdától egy hidegfront véget vet a kánikulának. A várva várt lehűlés július első napján még nem vet véget teljesen a hőségnek, de néhány fokkal az ország minden részén csökken a levegő hőmérséklete. Az első gomolyfelhők

már kedden délután megjelennek keleten, amelyekből elszórtan záporok és zivatarok hozhatnak felfrissülést.

Szerdán aztán nyugat-északnyugat felől érezhetően elkezd hűlni a levegő, de ekkor még az ország jelentős részén továbbra is 32-38 fokos napi maximumokat mérhetünk majd. Ekkor többfelé kell számítani csapadékra, amely bizonyos területeken felhőszakadás formájában érkezhet. Erről a videó a linkre kattintva érhető el.

Az igazi változást a csütörtök hozza el, ekkorra jelentős változás lesz már érezhető az ország minden táján, két nap alatt nem ritkán akár 10 fokot is eshet a napi maximum. Ezen a napon az ország nagy részén 30 fokra sem kell számítani. A jelenleginél jóval hűvösebb időjárás néhány napon keresztül velünk marad, de a hosszú távú előrejelzés szerint már a következő hőhullámra kell felkészülni, de a modellek szerint egyelőre több hűvösebb nap után.

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