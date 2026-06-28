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MÁV: egy lerobbant vonat miatt késnek a járatok a Balaton északi partján
Gazdaság

MÁV: egy lerobbant vonat miatt késnek a járatok a Balaton északi partján

MTI
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Egy meghibásodott vonat miatt késésekre kell számítani az észak-balatoni vonalon - ezt a honlapján tette közzé a MÁV-csoport vasárnap.

A Tapolcáról 11.38-kor a Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity (19705)

Balatonfüred után meghibásodott, és elzárja a pályát.

A vonatot visszahúzzák Balatonfüredre, onnan egy másik mozdonnyal folytatja útját, várhatóan jelentős késéssel - tették hozzá.

A MÁV közölte azt is, hogy a Déli pályaudvarról 11.30-kor Balatonfüredre elindult Vízipók InterRégió (19714) Alsóörsön várakozni kényszerül, utasait mentesítő busz szállítja Balatonfüredre.

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Címlapkép forrása: MTI

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