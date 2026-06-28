Megelégelték a turistákat a szomszédban: teljesen lezárták az utat a dühös tüntetők, újabb akciók jöhetnek

Ausztriában a turisztikai forgalom elleni tiltakozásul tüntetők szombaton lezárták Fern-hágóhoz vezető utat, egy hónappal azután, hogy ugyanezt tették az alpesi Brenner-hágónál.

A helyzetet figyelemmel kísérő Osztrák Autóklub (ÖAMTC) szerint sikerült elkerülni a nagyobb káoszt a B179-es úton. A hatóságok korábban azt tanácsolták az autósoknak, hogy a 10 és 12 óra közötti útlezárás ideje alatt válasszanak alternatív útvonalakat.

A blokád egybeesett a nyári szünet kezdetével több német tartományban, ami általában nagy forgalmat eredményez dél felé, Ausztriába és azon túlra.

Az ÖAMTC szerint csak a tiroli B177-es úton jelentettek mintegy 30 perces késéseket a Fern-hágó lezárásával összefüggésben. A helyi hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a következő napokban nagyobb forgalomra lehet számítani.

Az útvonal a bajor határon csatlakozik a német A7-es autópályához. A tiroli tartomány adatai szerint tavaly naponta átlagosan mintegy 16 300 jármű haladt az úton, köztük mintegy 1200 teherautó.

Egy helyi polgári kezdeményezés két tüntetést szervezett a Fern-hágó mindkét oldalán, tiltakozásul a nagy mértékű turisztikai közúti forgalom ellen. Az Osztrák Sajtóügynökség a rendőrségre hivatkozva arról számolt be, hogy mintegy 700 ember vett részt a megmozdulásokon.

A lakosok emellett a tiroli tartományi kormány által a területre tervezett forgalomirányítási csomag ellen is tiltakoznak. Ez magában foglalja az alagútépítési projekteket és az útdíj bevezetését. A lakosok attól tartanak, hogy a tervezett bővítések és alagútépítések nem a forgalom csökkenését, hanem éppen ellenkezőleg, annak növekedését fogják eredményezni az útvonalon. A szervezők szerint az útdíj bevezetése szintén pénzügyi terhet róna a helyi lakosságra. Az útépítési projektek helyett azt követelik, hogy a tranzitforgalmat a vasútra tereljék át.

A helyiek augusztus elsejére újabb tüntetést hirdettek, bár a regionális hatóságok egyelőre nem jelezték, hogy engedélyezik-e az útvonal újabb lezárását.

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