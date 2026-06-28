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Napelemrekordok után jön a kijózanodás: ezért drága a magyar energia
Gazdaság

Napelemrekordok után jön a kijózanodás: ezért drága a magyar energia

Gyors összefoglaló
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Miközben a magyar háztartások Európa legalacsonyabb villamosenergia-árait fizetik – a budapesti 9,6 eurocentes kilowattóránkénti lakossági ár nagyjából harmada a 25,8 eurocentes uniós átlagnak –, a hazai ipari fogyasztók 2026 első félévében több mint 20 százalékkal drágábban jutottak áramhoz, mint uniós versenytársaik. A két jelenség nem független egymástól. A magyar villamosenergia-piacon az elmúlt években olyan keresztfinanszírozási és szabályozási mechanizmusok épültek ki, amelyek egyre nehezebben átláthatók, egyre kevésbé hatékonyak és összeegyeztethetők a versenyképességi, beruházási és energiapolitikai célokkal, így a változtatások elkerülhetetlenek lesznek.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

A magyar energiarendszer a lakossági és vállalati áramtarifa problémakörétől függetlenül az elmúlt évtized egyik legjelentősebb átalakulásán van túl. A beépített ipari és háztartási napelemes kapacitás a MAVIR adatai szerint 2026 tavaszára meghaladta a 8,6 gigawattot, ami globális összevetésben is kiemelkedő arányt eredményez a termelési mixben, az elektrifikáció előretörése pedig hosszú távon csökkentheti az ország fosszilisenergia-függőségét. A sikerek mögött azonban egyre több feszültség halmozódik fel.

Jelzésértékű, hogy 2026-ban, négy év után először 1 gigawatt alatt maradhat az éves napelemes bővülés. A legfontosabb kérdés ma már nem az, hogy szükség van-e további beruházásokra, hanem az, hogy a jelenlegi szabályozási környezet képes-e ezeket a rendszeregyensúly támogatása irányában ösztönözni.

A vita gyakran a rezsicsökkentés körül forog, pedig a kérdés ennél árnyaltabb. A lakossági energiaárak alacsonyan tartása – elsősorban az energiaszegénynek minősülő fogyasztók számára – önmagában legitim társadalompolitikai cél, amely a 2022-es energiaválság idején különösen fontos szerepet játszott a háztartások védelmében. A kérdés inkább az, hogy a támogatási rendszer jelenlegi formája mennyire hatékony, és milyen mellékhatásokkal jár.

Számításaink szerint 2022 és 2026 között a rezsipolitika éves költségvetési támogatási igénye 800 és 2400 milliárd forint között mozgott.

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Eközben a teljes vizsgált időszakban összesen mintegy 400 milliárd forint jutott állami energiahatékonysági célokra – kevesebb, mint a 2026-ra tervezett rezsitámogatás fele. A rendszer így ma inkább a fogyasztás finanszírozását segíti, mint annak tartós mérséklését, ráadásul a támogatás alanyi jogon, a rászorultságtól függetlenül jár.

A következmények nem csak a költségvetésben jelennek meg. Az energiaszektoron belüli keresztfinanszírozási mechanizmusok miatt a költségek egy része a vállalati fogyasztóknál csapódik le. Ennek egyik csatornája a megújuló támogatások (KÁT, METÁR) és a tárolói támogatások fedezetéül szolgáló pénzeszköz, amely 2026 áprilisában minden korábbinál magasabb, kilowattóránként mintegy 15 forintos szintre emelkedett.

Ez a teher teljes egészében a vállalati árakba épül be.

A magas energiaköltség különösen a kis- és középvállalkozások számára jelent versenyképességi hátrányt, hiszen náluk az energiaszámla sok esetben közvetlenül a nyereségességet érinti.

A torzulások a hálózati díjrendszerben is tetten érhetők. A rendszerhasználati díjak eredeti célja a hálózat fenntartásának és fejlesztésének finanszírozása, valamint a hatékony hálózathasználat ösztönzése lenne, a jelenlegi struktúra azonban eltávolodott ettől a logikától. Míg a nagyfeszültségű szinten a hálózati díj kilowattóránként 5 forint körül alakul, középfeszültségen átlagosan 12, kisfeszültségen – ahová a háztartások és a kkv-k többsége tartozik – már 25 forint.

A bemutatott díjstruktúra a következő problémákat okozza: az eltérések mértéke szakmailag nem indokolható, a magas lakossági díjakat mesterségesen alacsonyan tartott egyetemes szolgáltatási energiadíjjal szükséges kompenzálni, a KKV-szektor számára kiemelkedően magas terheket okoz, valamint a napelemes háztartások az okozott alacsony hálózati forgalom miatt nem is viselik. Ezen tényezők együttesen fenntarthatatlanná teszik a jelenlegi hálózati díjszabást.

A problémát tovább növeli a megújulók gyors térnyerése. A több mint 8,6 gigawattnyi napelemes kapacitással szemben a tavaszi és őszi napsütéses órákban a rendszerterhelés gyakran csak 4-5,5 gigawatt között alakul. A következmény jól látható az árakban: a negatív áras órák száma 2024-ben és 2025-ben is rekordot döntött a hazai áramtőzsdén, idén áprilisban pedig több napon is a technikai minimumot jelentő mínusz 500 euró/megawattóra szintig zuhantak a másnapi árak.

Fontos hangsúlyozni: ez önmagában nem a napelemes beruházások kudarca.

Éppen ellenkezőleg, a helyzet azt mutatja, hogy a termelői oldal gyorsabban fejlődött, mint a rendszer rugalmasságát biztosító elemek: a hálózatok, a szabályozási eszközök és az energiatárolási kapacitások nem tudtak azonos ütemben bővülni. Továbbá olyan támogatási rendszerek maradtak fenn döntően eredeti formájukban – így különösen a KÁT-rendszer –, amelyek nem ösztönözték a támogatott napelemes eszközök okos és rendszeregyensúlyt támogató, piaci alapú szabályozását.

Ezért vált az energiatárolás az energiapolitika egyik kulcskérdésévé. Az akkumulátoros tárolók képesek lennének mérsékelni a túltermelésből eredő problémákat, csökkenteni a hálózati terhelést és javítani az ellátásbiztonságot, a beruházások üteme azonban elmarad a szükségestől. Ennek oka elsősorban nem technológiai: a befektetők számára a legnagyobb kihívást a szabályozási bizonytalanság, a betároláskor és kitápláláskor egyaránt felmerülő kettős díjfizetés, a tárolók tisztázatlan rendszer- és törvényi szintű szerepköre és a magas finanszírozási költségek jelentik. Egy tőkeigényes infrastruktúra-ágazatban a kiszámíthatóság legalább olyan fontos, mint maga a technológia.

A magyar energiarendszernek egyszerre kellene biztosítania a megfizethető energiaárakat, az ellátásbiztonságot, a versenyképességet és a zöld átállást. Ezek a célok nem ellentétesek egymással, de a jelenlegi eszközrendszerrel egyre nehezebb őket összehangolni. A következő évek legfontosabb feladata ezért az állami szerepvállalás újragondolása, célzottá alakítása egy koherens és áttekinthető szabályozási eszközrendszer segítségével.

Elemzésünk alapján négy lépés nem halogatható tovább:

  • a rezsitámogatás célzottá tétele: rászorultsági alapú, energiahatékonysági ösztönzőket is tartalmazó rendszer kialakítása;
  • költségalapú, a tényleges hálózati költségokozást tükröző rendszerhasználati díjstruktúra bevezetése;
  • kiszámítható menetrend a szektort terhelő különadók normalizálására és a támogatási rendszerek piackonform átalakítására;
  • az energiatárolás jogi státuszának rendezése és a kettős díjfizetés megszüntetése.

A magyar villamosenergia-rendszer ma már nem a beépített kapacitás mennyiségével küzd, hanem annak összetételével és rugalmasságával: a rendszer egyes elemei egyre nehezebben illeszkednek egymáshoz. Ha ezek a feszültségek tartósan fennmaradnak, az nem csupán az energiaszektor problémája lesz.

Már jelenleg is érezhető módon a beruházásokon, a versenyképességen és a gazdasági növekedésen keresztül az egész magyar gazdaság megfizeti az árát.

Címlapkép forrása: Matt Cardy/Getty Images

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