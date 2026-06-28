Sima lángos ezerkettőért, fagyi hatszázért – Ilyen átlagárakkal számolhatunk a strandokon

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Csak kismértékben emelkedtek a hazai fagylalt- és strandételárak az idei szezonra. Egy gombóc fagyi ára átlagban 600 forint körül mozog, míg a sima lángos egyes balatoni helyeken kb. 1200 forintba, a hamburger vagy más „strandételek” pedig 4-5000 forintba kerülnek. A Magyar Street Food Egyesület és a Magyar Cukrász Ipartestület elnökét kérdeztük, milyen árakba futhatunk bele a nyaraláskor.

Nem várható áremelés a street food piacon

A street food ételek piacán idén sem várható igazán áremelés, ahogy már tavaly sem volt – mondta a Portfolio érdeklődésére Horváth Zoltán, a Magyar Street Food Egyesület elnöke. „Az emberek ugyanis kétszer meggondolják, hogy mire költsenek egy strandon vagy fesztiválon.

Háromezer forint alatt szinte nincs street food étel, inkább négyezer forint a hamburger plusz hasábburgonya variáció.

A barbecue marhaszegy vagy halastál ugyanakkor már 5-6 ezer forintba kerül” – magyarázta Horváth Zoltán.

Elmondása szerint nem nőtt jelentősen a munkaerő- és a rezsiköltség, inkább az alapanyagárak emelkedtek. Egy-egy fesztiválon régen egy-egy vállalkozás 400 darab szendvicset adott el. A drágulás miatt azonban ez néha már visszaesik 200-250 szendvicsre. Ennél a szintél pedig már a határon mozog a streetfood cégek nyereségessége.

„Az is benne van a pakliban, hogy a rendezvények 20 százaléka nem sikerül. Ezeket hozza vissza nehezen egy-egy sikeres rendezvény, ezért sok vállalkozó elgondolkodott már azon, hogy váltson”.

A Magyar Street Food Egyesület elnöke szerint

az utóbbi évek magas inflációja egy dologban jót tett: kisebb lett az árkülönbség a rossz és a jó termék ára között.

Aki elmegy egy fesztiválra vagy strandra, az már inkább többet költ egy kicsit, hogy jót egyen.

Horváth Zoltán tapasztalatai szerint, ha egy étel 1000 forint volt régen, a prémium pedig 2000 forint, akkor kevesebben vettek jót. Most viszont, hogy a nem olyan jó minőség 4 ezer forint, a prémium pedig 5 ezer forint, inkább a drágábbat veszik az emberek.

A strandok „sztárterméke”, a lángos esetében

az alap változat átlagára a Balaton nyugati partján 1200 forint. A siófok-sóstói strand büféjében a sima változat 1150 forint,

a sajtos-tejfölös-fokhagymás verzió 1850 forint.

Minél többet pakoltatunk rá, annál inkább közelít az ára a pizzáéhoz.

Mi a helyzet a sütikkel és a fagyival?

Most éppen elfogadható szinteken mozog az infláció, de a korábbi energia- és alapanyag-áremelkedés miatt nem megúszható, hogy idén nyáron is picit drágábbak legyenek a sütik, fagyik. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke kiemelte:

az alapanyagárak nem emelkedtek jellemzően az idei évben, és az euró-forint árfolyam is kedvező a cukrászatok számára.

Nagyon sok import alapanyagot kénytelenek felhasználni a cukrászatok – a csokoládétól, a gyümölcspüréken át egészen a tejszínig szinte csak külföldi alapanyag érhető el stabil mennyiségben és állandó minőségben.

A fagylaltárak ennek köszönhetően alig emelkedtek idén, sok cukrászat a tavalyi áron kezdte el a szezont, de ez elmondható az elmúlt egy-két évről is, drasztikus fagylaltár emelkedésről nem beszélhettünk.

Egy gombóc fagyi átlagára valahol 600 forint körül mozog jelenleg, de frekventált helyeken ennél jóval magasabb áron is kínálnak fagylaltot – mondta Erdélyi Balázs. Hozzátette: nem sok helyen kínálnak már 500 forint alatt fagylaltot, ennyiért nem is lehet rentábilisan kihozni, minőségi alapanyagokból semmiképpen sem. „Ha ilyen olcsón kínálják a fagylaltot, akkor vagy a haszonról mond le a vállalkozás vagy az alapanyagon kell spórolnia. Egyik sem járható út hosszú távon” – hangsúlyozta a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke.

Budapesten egyébként találni 700 forintos gombócárat is. Általában ez a pisztáciás, vagy a cukormentes fagylaltok árazása. Egyes cukrászatok 900 forintért is árulnak gombócot, de ez a szokásos 4-5 dekagramm helyett 9 dekagrammos gombócot jelent. Tehát relatíve, még olcsóbbá is válik a fagylalt, ha valaki egy ízvilágból, többet szeretne kóstolni.

Ami pedig a süteményeket illeti, Erdélyi Balázs kiemelte: egy összetettebb torta nyersanyagára már 4-500 forintba kerül, és erre még rengeteg költség jön rá, a munkabér, a járulékok, az energiaköltségek és az adók. A szakmai szervezet elnöke kihangsúlyozta:

A haszon 10% alatti egy szelet süteményen, és a legtöbb esetben 5 és 10% között van valahol. Emiatt nagyon fontos egy cukrászda rentábilis működéséhez a fagylaltértékesítésből származó bevétel. Csak süteményeladásból a legtöbb vállalkozás nem tudna megélni.

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