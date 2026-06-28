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Tetőzik a hőség, Magyar Péter bejelentést tett: ez rengeteg embert érint
Gazdaság

Tetőzik a hőség, Magyar Péter bejelentést tett: ez rengeteg embert érint

Portfolio
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A miniszterelnök szerint a következő napokban várható a legmelegebb az országban, ezért azonnali lépéseket tett.

Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon osztott meg egy bejegyzést, amelyben a kivételes hőségre való tekintettel különleges intézkedéseket rendel a kormány:

  • A közszférákban dolgozók számára otthoni munkavégzést írnak elő,
  • valamint minden munkáltató számára hasonló lépést javasolnak.
  • A kinti munkavégzések elhalasztását javasolják.

Bár a posztban arról nem írt a miniszterelnök külön, hogy pontosan meddig lesz érvényben a közszférában dolgozók számára az otthoni munkavégzés, korábban hétfőről és keddről esett szó. Ezekben a napokban tetőzik a hőség az országban,

a 42 Celsius-fok sem kizárt, ami új abszolút melegrekordot jelentene Magyarországon.

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