Tetőzik a hőség, Magyar Péter bejelentést tett: ez rengeteg embert érint

Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon osztott meg egy bejegyzést, amelyben a kivételes hőségre való tekintettel különleges intézkedéseket rendel a kormány:
- A közszférákban dolgozók számára otthoni munkavégzést írnak elő,
- valamint minden munkáltató számára hasonló lépést javasolnak.
- A kinti munkavégzések elhalasztását javasolják.
Bár a posztban arról nem írt a miniszterelnök külön, hogy pontosan meddig lesz érvényben a közszférában dolgozók számára az otthoni munkavégzés, korábban hétfőről és keddről esett szó. Ezekben a napokban tetőzik a hőség az országban,
a 42 Celsius-fok sem kizárt, ami új abszolút melegrekordot jelentene Magyarországon.
Címlapkép forrása: Portfolio
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