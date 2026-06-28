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Tisza-kormány: folytatódik a kihelyezett kormányülés
Gazdaság

Tisza-kormány: folytatódik a kihelyezett kormányülés

Portfolio
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A napokban újabb szakaszába lépett a Tisza-kormány államigazgatási átalakítása: pénteken a Magyar Közlönyben egyszerre 83 személyi változást hirdettek ki a minisztériumok helyettes államtitkári szintjén, miközben hét új főispán is kinevezést kapott, és nagyköveti, valamint közmédiai vezetői cserék is körvonalazódtak. Háromnapos, informális kihelyezett kormányülést tart a Tisza-kormány Pilisszentkereszten, az eseményről érkező hírekről folyamatosan beszámolunk.
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Tisza-kormány: folytatódik a kihelyezett kormányülés

Címlapkép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

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Tisza-kormány: zajlik a kormányülés, több kormánytag is megszólalt a hőség miatt

Újabb szakaszába lépett a Tisza-kormány államigazgatási átalakítása: a Magyar Közlönyben egyszerre 83 személyi változást hirdettek ki a minisztériumok helyettes államtitkári szintjén, miközben hét új főispán is kinevezést kapott, és nagyköveti, valamint közmédiai vezetői cserék is körvonalazódtak. A pénteki napot emellett az uniós források felszabadítását célzó törvény aláírása, gazdasági bejelentések, költségvetési tervek és több jelentős politikai döntés is meghatározta. Háromnapos, informális kihelyezett kormányülést tart a Tisza-kormány Pilisszentkereszten, az eseményről érkező hírekről folyamatosan beszámolunk.

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Tisza-kormány: zajlik a kormányülés, több kormánytag is megszólalt a hőség miatt

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