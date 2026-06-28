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Tizenháromezerszeres határérték-túllépést mértek: azonnali hatállyal leállítottak egy környezetszennyező üzemet Magyarországon
Gazdaság

Tizenháromezerszeres határérték-túllépést mértek: azonnali hatállyal leállítottak egy környezetszennyező üzemet Magyarországon

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A megyei kormányhivatal június 24-én azonnali hatállyal felfüggesztette a kínai Semcorp debreceni üzemében az akkumulátorokhoz szükséges szeparátorfólia gyártását, miután bebizonyosodott, hogy a vállalat súlyos környezetszennyezést okozott - számolt be a Debreciner.

A hatóság már egy február végi helyszíni ellenőrzés során észlelte, hogy a gyártóüzemnél azonosítatlan, szúrós szagú és gőzölgő anyag szivárog a talajba, amely a környező zöldterületet is elszínezte. Bár a vállalat azt állította, hogy csupán ártalmatlan kondenzvízről van szó, a kormányhivatal haladéktalanul mintavételt rendelt el.

Az akkreditált laboratórium által kiértékelt, majd május közepén a hatóságnak megküldött eredmények rendkívül súlyos szennyezést igazoltak. A szivárgással érintett terület talajvizében

az alumínium koncentrációja elérte a literenkénti 2 676 000 mikrogrammot, ami az engedélyezett 200 mikrogrammos határérték több mint tizenháromezerszerese.

A vízben emellett rendkívül nagy mennyiségű arzént, cinket, ólmot, kobaltot, kadmiumot, nikkelt, báriumot, krómot, rezet, mangánt és lítiumot is találtak. A vízügyi hatóság hangsúlyozta, hogy ezek a vegyületek nem természetes eredetűek. A kiugró határérték-túllépést annál az üzemrésznél mérték, ahol a vállalat alumínium-oxid vizes oldatát használja.

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A kormányhivatal a bizonyítékok alapján május 22-én megállapította a jogsértést, a határozat indoklása szerint pedig a termelés leállítását azért kellett azonnali hatállyal elrendelni, hogy megelőzzék a környezet további károsodását egy esetleges jogorvoslati eljárás alatt. Bár a hivatal már május közepén pontos információkkal rendelkezett a környezetszennyezés rendkívüli súlyosságáról, a gyár működésének tényleges felfüggesztésére csak több mint egy hónappal később, június 24-én került sor.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Derencsényi István

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