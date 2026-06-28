Tizenháromezerszeres határérték-túllépést mértek: azonnali hatállyal leállítottak egy környezetszennyező üzemet Magyarországon

A hatóság már egy február végi helyszíni ellenőrzés során észlelte, hogy a gyártóüzemnél azonosítatlan, szúrós szagú és gőzölgő anyag szivárog a talajba, amely a környező zöldterületet is elszínezte. Bár a vállalat azt állította, hogy csupán ártalmatlan kondenzvízről van szó, a kormányhivatal haladéktalanul mintavételt rendelt el.
Az akkreditált laboratórium által kiértékelt, majd május közepén a hatóságnak megküldött eredmények rendkívül súlyos szennyezést igazoltak. A szivárgással érintett terület talajvizében
az alumínium koncentrációja elérte a literenkénti 2 676 000 mikrogrammot, ami az engedélyezett 200 mikrogrammos határérték több mint tizenháromezerszerese.
A vízben emellett rendkívül nagy mennyiségű arzént, cinket, ólmot, kobaltot, kadmiumot, nikkelt, báriumot, krómot, rezet, mangánt és lítiumot is találtak. A vízügyi hatóság hangsúlyozta, hogy ezek a vegyületek nem természetes eredetűek. A kiugró határérték-túllépést annál az üzemrésznél mérték, ahol a vállalat alumínium-oxid vizes oldatát használja.
A kormányhivatal a bizonyítékok alapján május 22-én megállapította a jogsértést, a határozat indoklása szerint pedig a termelés leállítását azért kellett azonnali hatállyal elrendelni, hogy megelőzzék a környezet további károsodását egy esetleges jogorvoslati eljárás alatt. Bár a hivatal már május közepén pontos információkkal rendelkezett a környezetszennyezés rendkívüli súlyosságáról, a gyár működésének tényleges felfüggesztésére csak több mint egy hónappal később, június 24-én került sor.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Derencsényi István
A keleti nagyhatalom megoldhatta a gyilkos drónok problémáját: ez mutathatja meg, mi lesz a jövő
Egyetlen katonai is tudja hordani.
Ezt Putyin nem teszi zsebre: alaposan szétszedték az orosz győzelmi jelentéseket
Rengeteg a veszteség.
Hírszerzési jelentés: újabb területen bukkanhatnak fel Moszkva „kis zöld emberkéi”
Az oroszok tesztelni akarnak.
Kánikula: újabb agglomerációs település kényszerült lépni, korlátozást rendeltek el
Reggel hattól este tízig.
Kiakadt a volt orosz elnök: „Amit a Nyugat tett, az példátlan!”
Beavatkozást emleget.
Titkos katonai tengely bukott ki a világ egyik legfeszültebb térségében: több fegyverüzlet zajlott
Régebbi eladások kerültek elő.
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Érdemes kivárni a kamatcsökkenés miatt a lakásvásárlással?
A jegybank június 24-től 6,00 százalékra mérsékelte az alapkamatot és további csökkentéseket helyezett kilátásba. A hosszú bankközi hozamok pedig már ezen lépés előtt is érdemben mérsé
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Miért menekült meg a világ az olajválságtól?
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?
Összeesküvés-elméletek az időjárás mögött.