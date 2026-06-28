Új motort kap a magyar gazdaság - az MNB már látja az ipari fordulatot

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A június 23-i kamatdöntés után megismert növekedési és inflációs előrejelzések után június 25-én a teljes Inflációs jelentést is bemutatta a Magyar Nemzeti Bank. Az elemzés reálgazdaságra vonatkozó része kiemelten foglalkozott a magyar gazdasági növekedés szerkezetével, azon belül pedig a tavasszal évek óta életjeleket mutató ipar kilátásaival.

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A szolgáltatások húzzák a magyar gazdaságot, de éledezik az ipar is

A friss jegybanki prognózis rögzíti, hogy a hazai GDP 2026 első negyedévében éves összevetésben 1,7 százalékkal bővült, amelyet a friss prognózisok szerint a második negyedévben egy 1,4 százalék körüli növekedés éves növekedési ütem követhet. A jegybank szakértői szerint jelenleg a magyar gazdaság fő hajtóerejét a szolgáltatások adják, de az ipar teljesítménye is nőtt az év elején, elsősorban néhány meghatározó szereplőnek köszönhetően. Ez a kedvező ipari trend az új kapacitások termelésbe lépésével az év hátralévő részében is fennmaradhat, valamint az Otthon Start Program felfutása által támogatott építőipar bővülése is folytatódhat.

A növekedés egyik legfontosabb motorja a jegybank szakértői szerint az emelkedő reálbérekhez köthető erős fogyasztás marad, amelyet a különböző költségvetési intézkedések is támogatnak. Az elmúlt évek visszaesése után idén a beruházások is újra bővülésnek indulhatnak, amihez a szolgáltatószektor, az ipar és a mezőgazdaság egyaránt hozzájárul majd.

A lakosság körében a hitelfelvételi és beruházási kedv is jelentősen megugrott a tavasszal, így a háztartások hitelállománya 2026 márciusára éves alapon 16 százalékkal nőtt, míg az új hitelek kihelyezése történelmi csúcsot ért el. Ez a dinamika az MNB előrejelzései szerint a következő két évben is kitarthat.

A vállalati szektorban ugyanakkor óvatosabb a hangulat, mivel a konfliktusokkal terhelt nemzetközi környezet és a gyenge felvevőpiacok miatt a cégek egyelőre kivárnak, így beruházásaik és hitelállományuk az idén csak visszafogottabb mértékben emelkedik.

A friss jegybanki prognózis szerint két évnyi visszaesés után a hazai export idén mérsékelten, 1,1 százalékkal bővülhet. Külkereskedelmi partnereink többsége ugyanakkor hozzánk hasonlóan nettó energiaimportőr, így az energiaárak emelkedése az ő gazdasági aktivitásukat is lassítja.

Ezt a gyenge külső keresletet azonban sikeresen ellensúlyozzák az idén termelésbe lépő új hazai feldolgozóipari kapacitások, amelyek iránt élénk a piaci érdeklődés

- állapítják meg az MNB közgazdászai. Ennek köszönhetően 2027-től az exportpiaci részesedésünk ismét növekedhet, a kivitel bővülése pedig a következő években elérheti a 4,4 százalékot.

Összességében a magyar gazdaság teljesítménye 2026 elején még elmaradt a potenciális kibocsátási szintjétől, ami továbbra is dezinflációs hatású

- zárul az Inflációs jelentés reálgazdasági értékeléssel foglalkozó fejezete. Az MNB közgazdászai szerint ezt támasztja alá az is, hogy bár a feldolgozóipari vállalatok és a szolgáltató szektor kapacitáskihasználtsága az utóbbi időben javult, még mindig nem éri el a korábbi évek történelmi átlagát.

A villamos berendezések húzzák a hazai ipart, de kedvező jelek látszanak az évek óta szenvedő autógyártásban is

Az általános értékelés után az MNB júniusi Inflációs jelentése kiemelten foglalkozik a hazai ipar teljesítményét befolyásoló tényezőkkel. A keretes írás egy jelzésértékű megállapítással kezdődik:

a magyar ipar teljesítménye 2026 első negyedévében, 2022 óta először, pozitívan járult hozzá a GDP alakulásához.

A jegybank stábja szerint a fordulatot az újonnan felfutó termelőkapacitások hatásának megjelenése hozhatta el. Az ipari termelés 2026 márciusában - naptárhatásnak is köszönhetően - 6,7, áprilisban pedig 0,9 százalékkal haladta meg a 2025 ugyanezen időszakában látott szintet.

Az aggregált ipari termelést főként a 2025 júliusa óta pozitív hozzájárulást mutató számítógép-elektronika és a 2025 decembere óta folyamatosan bővülő villamos berendezések gyártása támogatja. Az MNB stábja ezután kiemeli, hogy idén márciusban és áprilisban már a legnagyobb súlyú járműipar is pozitívan járult hozzá az ipari termelés növekedéséhez.

A magyar ipar éledezését a 2025 végétől emelkedő rendelésállományok némileg már előrevetítették. 2026 áprilisában az ipari rendelések 31,6 százalékkal haladták meg a 2025 hasonló időszakában látottat, a növekedés pedig főként a villamos berendezések (+47,9 százalék) és a járművek (+45,7 százalék) terén volt kiemelkedő.

2026 január-április átlagában az Európai Unióban 33,8 százalékkal több új elektromos meghajtású autót regisztráltak az előző év azonos időszakához képest. Ezen belül

az egyik legnagyobb növekedést felmutató BYD kibocsátása 152,9 százalékkal,

kibocsátása 152,9 százalékkal, az Audié 8,6 százalékkal,

8,6 százalékkal, a BMW-é 2,6 százalékkal, míg

2,6 százalékkal, míg a Mercedes-Benzé 3,8 százalékkal bővült.

Az elektromos járművek iránti élénk kereslet hozzájárulhat a hazánkban létesülő új kapacitások további felfutásához is

- vélik az MNB közgazdászai.

Az ipari termelés év eleji növekedése Hajdú-Bihar és Komárom-Esztergom vármegyékben volt látványos, amelyben a nagy feldolgozóipari kapacitásoknak is szerepe lehetett. A legnagyobb (53,9 százalékos) bővülést mutató Hajdú-Bihar vármegyében jó eséllyel a BMW és a CATL új üzemei, míg Komárom-Esztergom vármegyében (+29,1 százalék) a számítógép-elektronika alágazat növekedése magyarázhatja a kiugró teljesítményt.

Az ipari termelés 2026 első négy hónapjában Bács-Kiskun vármegyében esett vissza legnagyobb mértékben (-18,7 százalék), amit a Mercedes-Benz gyárban sajtóhírek alapján zajló átfogó technológiai fejlesztések és az emiatt kisebb termelőkapacitás magyarázhat.

Javul a külső környezet, tartós támaszt adhat az exportorientált magyar iparnak

Az MNB előrejelzése alapján a mostanra kiépült új exportkapacitások miatt 2027-től nőhet az exportpiaci részesedésünk, és az idei év közepétől már külpiacaink is élénkülhetnek.

A fellendülés hajtóereje a kapacitáskihasználtság javulása és a külső feltételek javulása lehet.

Legnagyobb felvevőpiacunk, Németország esetében a feldolgozóipari rendelésállomány 2025 eleje óta bővülést mutatott éves alapon, és 2026. áprilisban 8,4 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszaki értékét. Az elemzői várakozások szerint a német ipari termelés 2026 közepétől enyhe mértékben bővülhet, a német hadiipari kiadások várt növelése pedig további lendületet adhat a szektornak.