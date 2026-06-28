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Új motort kap a magyar gazdaság - az MNB már látja az ipari fordulatot
Gazdaság

Új motort kap a magyar gazdaság - az MNB már látja az ipari fordulatot

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A hazai ipar 2022 óta először járult hozzá pozitívan a GDP-hez 2026 első negyedévében, a szektor fellendülése pedig várhatóan a következő hónapokban is folytatódik majd - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) júniusi Inflációs jelentéséből. A 4 éve szenvedő szektor talpra állását elsősorban a számítástechnikai és villamos berendezések gyártásának felfutása, valamint az új feldolgozóipari kapacitások kiépülése támogatja. Az ipari rendelésállomány áprilisban 31,6 százalékkal múlta felül a 2025-ben látott adatot, kiemelkedő növekedéssel a villamos berendezések és a járműipar terén. Az MNB előrejelzése szerint 2027-től az új exportkapacitásoknak és a javuló külső környezetnek köszönhetően nőhet Magyarország exportpiaci részesedése, amelyben várhatóan az ipar is komoly szerepet játszik majd.

A június 23-i kamatdöntés után megismert növekedési és inflációs előrejelzések után június 25-én a teljes Inflációs jelentést is bemutatta a Magyar Nemzeti Bank. Az elemzés reálgazdaságra vonatkozó része kiemelten foglalkozott a magyar gazdasági növekedés szerkezetével, azon belül pedig a tavasszal évek óta életjeleket mutató ipar kilátásaival.

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A szolgáltatások húzzák a magyar gazdaságot, de éledezik az ipar is

A friss jegybanki prognózis rögzíti, hogy a hazai GDP 2026 első negyedévében éves összevetésben 1,7 százalékkal bővült, amelyet a friss prognózisok szerint a második negyedévben egy 1,4 százalék körüli növekedés éves növekedési ütem követhet. A jegybank szakértői szerint jelenleg a magyar gazdaság fő hajtóerejét a szolgáltatások adják, de az ipar teljesítménye is nőtt az év elején, elsősorban néhány meghatározó szereplőnek köszönhetően. Ez a kedvező ipari trend az új kapacitások termelésbe lépésével az év hátralévő részében is fennmaradhat, valamint az Otthon Start Program felfutása által támogatott építőipar bővülése is folytatódhat.

A növekedés egyik legfontosabb motorja a jegybank szakértői szerint az emelkedő reálbérekhez köthető erős fogyasztás marad, amelyet a különböző költségvetési intézkedések is támogatnak. Az elmúlt évek visszaesése után idén a beruházások is újra bővülésnek indulhatnak, amihez a szolgáltatószektor, az ipar és a mezőgazdaság egyaránt hozzájárul majd.

A lakosság körében a hitelfelvételi és beruházási kedv is jelentősen megugrott a tavasszal, így a háztartások hitelállománya 2026 márciusára éves alapon 16 százalékkal nőtt, míg az új hitelek kihelyezése történelmi csúcsot ért el. Ez a dinamika az MNB előrejelzései szerint a következő két évben is kitarthat.

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A vállalati szektorban ugyanakkor óvatosabb a hangulat, mivel a konfliktusokkal terhelt nemzetközi környezet és a gyenge felvevőpiacok miatt a cégek egyelőre kivárnak, így beruházásaik és hitelállományuk az idén csak visszafogottabb mértékben emelkedik.

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A friss jegybanki prognózis szerint két évnyi visszaesés után a hazai export idén mérsékelten, 1,1 százalékkal bővülhet. Külkereskedelmi partnereink többsége ugyanakkor hozzánk hasonlóan nettó energiaimportőr, így az energiaárak emelkedése az ő gazdasági aktivitásukat is lassítja.

Ezt a gyenge külső keresletet azonban sikeresen ellensúlyozzák az idén termelésbe lépő új hazai feldolgozóipari kapacitások, amelyek iránt élénk a piaci érdeklődés

- állapítják meg az MNB közgazdászai. Ennek köszönhetően 2027-től az exportpiaci részesedésünk ismét növekedhet, a kivitel bővülése pedig a következő években elérheti a 4,4 százalékot.

Összességében a magyar gazdaság teljesítménye 2026 elején még elmaradt a potenciális kibocsátási szintjétől, ami továbbra is dezinflációs hatású

- zárul az Inflációs jelentés reálgazdasági értékeléssel foglalkozó fejezete. Az MNB közgazdászai szerint ezt támasztja alá az is, hogy bár a feldolgozóipari vállalatok és a szolgáltató szektor kapacitáskihasználtsága az utóbbi időben javult, még mindig nem éri el a korábbi évek történelmi átlagát.

A villamos berendezések húzzák a hazai ipart, de kedvező jelek látszanak az évek óta szenvedő autógyártásban is

Az általános értékelés után az MNB júniusi Inflációs jelentése kiemelten foglalkozik a hazai ipar teljesítményét befolyásoló tényezőkkel. A keretes írás egy jelzésértékű megállapítással kezdődik:

a magyar ipar teljesítménye 2026 első negyedévében, 2022 óta először, pozitívan járult hozzá a GDP alakulásához.

A jegybank stábja szerint a fordulatot az újonnan felfutó termelőkapacitások hatásának megjelenése hozhatta el. Az ipari termelés 2026 márciusában - naptárhatásnak is köszönhetően - 6,7, áprilisban pedig 0,9 százalékkal haladta meg a 2025 ugyanezen időszakában látott szintet.

Az aggregált ipari termelést főként a 2025 júliusa óta pozitív hozzájárulást mutató számítógép-elektronika és a 2025 decembere óta folyamatosan bővülő villamos berendezések gyártása támogatja. Az MNB stábja ezután kiemeli, hogy idén márciusban és áprilisban már a legnagyobb súlyú járműipar is pozitívan járult hozzá az ipari termelés növekedéséhez.

A magyar ipar éledezését a 2025 végétől emelkedő rendelésállományok némileg már előrevetítették. 2026 áprilisában az ipari rendelések 31,6 százalékkal haladták meg a 2025 hasonló időszakában látottat, a növekedés pedig főként a villamos berendezések (+47,9 százalék) és a járművek (+45,7 százalék) terén volt kiemelkedő.
2026 január-április átlagában az Európai Unióban 33,8 százalékkal több új elektromos meghajtású autót regisztráltak az előző év azonos időszakához képest. Ezen belül
  • az egyik legnagyobb növekedést felmutató BYD kibocsátása 152,9 százalékkal,
  • az Audié 8,6 százalékkal,
  • a BMW-é 2,6 százalékkal, míg
  • a Mercedes-Benzé 3,8 százalékkal bővült.

Az elektromos járművek iránti élénk kereslet hozzájárulhat a hazánkban létesülő új kapacitások további felfutásához is

- vélik az MNB közgazdászai.

Az ipari termelés év eleji növekedése Hajdú-Bihar és Komárom-Esztergom vármegyékben volt látványos, amelyben a nagy feldolgozóipari kapacitásoknak is szerepe lehetett. A legnagyobb (53,9 százalékos) bővülést mutató Hajdú-Bihar vármegyében jó eséllyel a BMW és a CATL új üzemei, míg Komárom-Esztergom vármegyében (+29,1 százalék) a számítógép-elektronika alágazat növekedése magyarázhatja a kiugró teljesítményt.

Az ipari termelés 2026 első négy hónapjában Bács-Kiskun vármegyében esett vissza legnagyobb mértékben (-18,7 százalék), amit a Mercedes-Benz gyárban sajtóhírek alapján zajló átfogó technológiai fejlesztések és az emiatt kisebb termelőkapacitás magyarázhat.

Javul a külső környezet, tartós támaszt adhat az exportorientált magyar iparnak

Az MNB előrejelzése alapján a mostanra kiépült új exportkapacitások miatt 2027-től nőhet az exportpiaci részesedésünk, és az idei év közepétől már külpiacaink is élénkülhetnek.

A fellendülés hajtóereje a kapacitáskihasználtság javulása és a külső feltételek javulása lehet.

Legnagyobb felvevőpiacunk, Németország esetében a feldolgozóipari rendelésállomány 2025 eleje óta bővülést mutatott éves alapon, és 2026. áprilisban 8,4 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszaki értékét. Az elemzői várakozások szerint a német ipari termelés 2026 közepétől enyhe mértékben bővülhet, a német hadiipari kiadások várt növelése pedig további lendületet adhat a szektornak.

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