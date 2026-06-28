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Váratlan fordulat az autóiparban: három éve maradt a túlélésre a népszerű márkának, hatalmas fúzió jöhet
Gazdaság

Váratlan fordulat az autóiparban: három éve maradt a túlélésre a népszerű márkának, hatalmas fúzió jöhet

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A Honda pénteki éves közgyűlésén a szkeptikus részvényesek előtt méltatta a Nissannal tervezett együttműködést. A vállalat története során először zárt veszteséges üzleti évet, ami miatt komoly kritikák érték a vezetőséget - tudósított a Nikkei Asia.

A két japán autógyártó, kiegészülve a Mitsubishi Motorsszal, a tárgyalások végső szakaszába lépett az új generációs járművek elektronikus vezérlőegységeinek (ECU) egységesítéséről. Ezek az egységek alkotják a járműszoftverek alapját, és olyan kulcsfontosságú funkciókat vezérelnek, mint az önvezetés vagy a fedélzeti információs rendszerek. Bár a fejlesztési költségek megosztása és egyéb feltételek még tisztázásra várnak, a felek néhány héten belül megállapodást szeretnének kötni. Ennek köszönhetően

a közös vezérlőegységgel felszerelt modellek már 2029-ben vagy 2030-ban piacra kerülhetnek.

A Honda és a Nissan még 2024 augusztusában jelentette be, hogy öt területen, köztük a szoftveralapú járművek fejlesztésében vizsgálják az együttműködési lehetőségeket. A 2024 decemberében megkezdett fúziós tárgyalások azonban 2025 februárjában kudarcba fulladtak, így a két vállalat azóta projektenként, eseti jelleggel keresi a közös pontokat.

A partnerség egyik fő akadálya a Renault lehet, amely 15 százalékos szavazati joggal rendelkezik a Nissanban.

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A Nissan keddi közgyűlésén a francia autógyártó befolyásának is szerepe lehetett abban, hogy a részvényesek elutasították Nagai Motoo független igazgatósági taggá történő kinevezését, aki a Nissannal szoros kapcsolatot ápoló Micuho Financial Grouptól érkezett volna. Egy belső forrás szerint ez az eset rávilágított arra, hogy a Renault ellenállása meghiúsíthatja a tervezett lépéseket. Mivel a stratégiai döntésekhez, például az igazgatók kinevezéséhez, az üzletágak átadásához vagy a tőkeszövetségek létrehozásához részvényesi jóváhagyás szükséges, a Renault ellenkezése a Honda és a Nissan közötti tárgyalásokat is megakaszthatja.

A Honda közgyűlésén a részvényesek élesen bírálták a vezetőséget a Nissannal való tárgyalások lassú üteme és az elektromosjármű-stratégia módosítása miatt. A vállalat a márciusban zárult pénzügyi évben 423,9 milliárd jenes, azaz mintegy megközelítőleg 2,62 milliárd dolláros konszolidált nettó veszteséget könyvelt el, ami miatt több részvényes is az elnök lemondását követelte. A Honda a folyó pénzügyi évre 260 milliárd jen nettó nyereséget jelez előre, ám a nyereségesség visszaszerzése nagyrészt a jól teljesítő motorkerékpár-üzletágon múlik, amely ellensúlyozhatja a gyengélkedő autógyártó részleget. Részben a kínai értékesítés visszaesése miatt az üzemi marzs mindössze 2,2 százalékos. Mibe Tosihiro szerint

a vállalatnak három éven belül saját erőből kell felülkerekednie az olyan új versenytársakon, mint a kínai autógyártók, különben az autóüzletáguk komoly bajba kerülhet.

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Címlapkép forrása: Chen Zhuo/VCG via Getty Images

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