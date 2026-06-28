Végleg összeomolhat a törékeny béke: újra fellángolt az amerikai-iráni háború

Alig két héttel az átmeneti megállapodás aláírása után újra kiéleződött az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus a Perzsa-öböl térségében. A négy hónapja tartó háború lezárását célzó egyezmény rendkívül ingatag lábakon áll, mivel mindkét fél a másikat vádolja a tűzszünet megsértésével, miközben a kölcsönös támadások továbbra is folytatódnak.

Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy az Egyesült Államok akár "katonai úton is befejezheti a munkát", sőt azt is kilátásba helyezte, hogy ebben az esetben

az Iráni Iszlám Köztársaság teljesen megszűnik létezni.

A politikus bejegyzése után nem sokkal Irán rakétákkal és drónokkal támadta meg a Kuvaitban és Bahreinben található amerikai katonai létesítményeket. A kuvaiti hadsereg légvédelme azonnal akcióba lépett, míg Bahreinben megszólaltak a légiriadót jelző szirénák.

Az Iráni Forradalmi Gárda közölte, hogy a csapásokat a közelmúltbeli amerikai támadásokra adott válaszként indította, és azzal fenyegetőzött, hogy a térségben található amerikai bázisok számára a következő napokban eljön a pokol. Egy amerikai tisztségviselő tájékoztatása szerint a térségben állomásozó amerikai erőket nem érte veszteség, és jelentős anyagi kár sem keletkezett. Bahrein az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli összehívását kérte.

A tizennégy pontból álló átmeneti megállapodás eredeti célja a harcok beszüntetése és a Hormuzi-szoros újranyitása lett volna, miközben a tárgyalások az olyan mélyebb kérdésekről, mint az iráni nukleáris program, tovább folytatódhatnak. A svájci közvetítéssel zajló egyeztetéseket követően Washington ugyan feloldotta a Teherán elleni szankciókat, az összecsapások azonban azóta ismét fellángoltak.

A konfliktus középpontjában a stratégiai fontosságú Hormuzi-szoros áll, amelyen a háború kirobbanása előtt a globális olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok (LNG) egyötöde haladt át. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) közölte, hogy újabb csapásokat mért iráni katonai célpontokra, miután szombaton egy iráni drón megtámadott egy panamai zászló alatt hajózó tankert. Miközben Irán a szoros feletti ellenőrzését igyekszik érvényesíteni, Washington egy déli, Omán partjai mentén húzódó útvonalat szorgalmaz, Teherán viszont az általa ellenőrzött északi átjáró használatára akarja kényszeríteni a kereskedelmi hajókat.

A háború kitörése óta több száz hajó, köztük számos olajszállító tanker rekedt a Perzsa-öbölben. Az elmúlt két hétben megindult kihajózások nyomán növekvő kínálat végül a háború előtti szintre szorította vissza a világpiaci olajárakat.

Libanonban szintén rendkívül bizonytalan a tűzszünet. Izrael közölte, hogy a Nabatije térségében végzett a Hezbollah fegyvereseivel, és megsemmisített egy rakétavetőt. Irán szerint az amerikai fél megszegte a békemegállapodásban vállalt kötelezettségét a libanoni fegyvernyugvás fenntartására. Bár az egymással közvetlenül nem tárgyaló Izrael és Libanon között több, amerikai közvetítéssel létrejött tűzszüneti megállapodás is született, ezek mindössze korlátozott eredményt hoztak, mivel Izrael ragaszkodik az elfoglalt területek megtartásához, a Hezbollah pedig elutasítja a leszerelést mindaddig, amíg izraeli csapatok állomásoznak az ország területén.

Forrás: Reuters

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