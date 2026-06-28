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Videón a pusztítás: hatalmas veszteség érte Oroszországot, Ukrajna ünnepelhet
Gazdaság

Videón a pusztítás: hatalmas veszteség érte Oroszországot, Ukrajna ünnepelhet

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Ukrán drónok mértek csapást oroszországi célpontokra az éjszaka folyamán, köztük egy olajfinomítóra a déli Krasznodari határterületen – közölték a helyi hatóságok. Kijev ezzel folytatja az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadássorozatát, amely Oroszország egyes régióiban már súlyos üzemanyaghiányt idézett elő.

Venjamin Kondratyev, a Krasznodari határterület kormányzója vasárnap a Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy tűz ütött ki a Szlavjanszk-na-Kubany-i finomítóban, egy közeli településen pedig egy ember életét vesztette, egy másik pedig megsérült. A közösségi médiában megosztott,

egyelőre független forrásból meg nem erősített felvételeken hatalmas lángok láthatók az üzem területén.

A szlavjanszki finomító magánkézben lévő üzem, amelynek napi feldolgozó kapacitása mintegy 100 ezer hordó. A létesítmény a belföldi piacra és exportra egyaránt termel üzemanyagot.

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A még nem hitelesített felvételeken egy lángoló létesítmény látható:

Oroszország más területeiről is jelentettek támadásokat: a Moszkvától keletre fekvő Jaroszlavli terület kormányzója arról számolt be, hogy a régiót szintén dróntámadás érte, ami miatt átmeneti forgalomkorlátozásokat kellett bevezetni a főváros felé vezető egyes útszakaszokon.

Forrás: Reuters

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