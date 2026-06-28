Videón a pusztítás: hatalmas veszteség érte Oroszországot, Ukrajna ünnepelhet

Venjamin Kondratyev, a Krasznodari határterület kormányzója vasárnap a Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy tűz ütött ki a Szlavjanszk-na-Kubany-i finomítóban, egy közeli településen pedig egy ember életét vesztette, egy másik pedig megsérült. A közösségi médiában megosztott,
egyelőre független forrásból meg nem erősített felvételeken hatalmas lángok láthatók az üzem területén.
There will be even less gasoline in Russia: drones hit one of the largest Russian oil refineries in Krasnodar Krai, which was a key fuel supplier for Crimea and southern Russia. https://t.co/QKIBz7CA2d pic.twitter.com/jLRyJQQ8iZ https://t.co/QKIBz7CA2d— Slava (@Heroiam_Slava) June 28, 2026
A szlavjanszki finomító magánkézben lévő üzem, amelynek napi feldolgozó kapacitása mintegy 100 ezer hordó. A létesítmény a belföldi piacra és exportra egyaránt termel üzemanyagot.
A még nem hitelesített felvételeken egy lángoló létesítmény látható:
Ukraine continues to gut the flaming carcass of Putin's fledgling USSR 2.0, with more strikes on Russian oil infrastructure, which among today's early morning hits included the Slavyansk ECO refinery, in Slavyansk-na-Kubani, in southern Krasnodar Krai.One of the larger… pic.twitter.com/0lk2bqTSqD https://t.co/0lk2bqTSqD— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 28, 2026
Oroszország más területeiről is jelentettek támadásokat: a Moszkvától keletre fekvő Jaroszlavli terület kormányzója arról számolt be, hogy a régiót szintén dróntámadás érte, ami miatt átmeneti forgalomkorlátozásokat kellett bevezetni a főváros felé vezető egyes útszakaszokon.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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