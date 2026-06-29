A rettegett klímajelenség hozhatja el a magyar naperőművek aranykorát

Az El Niño egy 2-7 évente ismétlődő természeti jelenség, amely során a passzátszelek gyengülésével a Csendes-óceán keleti medencéjének vizei felmelegednek. Ez globálisan magasabb hőmérsékletet eredményez, így egyes régiókban súlyos aszályt, máshol heves esőzéseket okoz. A tengerfelszín hőmérséklete és a légköri viszonyok azt mutatják, hogy az El Niño már folyamatban van, amint azt a világ meteorológiai szervezetei is megállapították.
A jelenlegi El Niño a lehűléssel járó La Niña-fázist felváltó semleges állapot után kezdett kifejlődni, és a szakértők már hónapokkal ezelőtt arra figyelmeztettek, hogy idén rendkívül erős, úgynevezett szuper El Niño alakulhat ki.
Ennek hatására egyes klímamodellek szerint
a globális hőmérsékletemelkedés mértéke a történelemben először akár a 2 Celsius-fokos emelkedést is meghaladhatja 2026-ban (az iparosodás előtti szinthez képest)
- ha egyelőre csak ideiglenesen is.
A jelenség a globális átlagnál csaknem kétszer olyan gyorsan melegedő Európát is súlyosan érinti: az Európai Unió Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálatának (C3S) adatai szerint az idei május volt a valaha mért második legmelegebb hónap, amelyet a klímaváltozás és a kibontakozó El Niño jelenség együttes hatása idézett elő.
Ez részben azért lehet így, mert az El Niñóval a helyi napfény-besugárzási értékek az átlag fölé emelkedhetnek, amint erre egy műholdas adatokat és mesterséges intelligencia/gépi tanulási algoritmusokat alkalmazó jelentés rávilágított. A 2009-es, 2015-ös, 2023-as El Niño-évek (július-szeptemberi) besugárzási értékeit a 2007-2025-ös időszak átlagával összevető kutatás alapján a pozitív anomália létrejötte világszerte sokfelé, egyebek mellett Közép-Európában is valószínűsíthető idén.
A pv magazine cikke megjegyzi, az elemzésben használt történelmi minták nagyjából összhangban vannak a jelenlegi szezonális régiós előrejelzések irányával, egyúttal jelezve a napenergia-termelés következő hónapokban, az esemény kibontakozása alatt valószínűsíthető trendjeit is.
Vagyis a következő hónapokban a fotovoltaikus napenergia-termelés számára kedvezőbb körülmények jöhetnek létre, a nagyobb besugárzás pedig nagyobb mennyiségű energia előállítását teheti lehetővé.
Igaz, 25 Celsius-fok felett a napelemek hatékonysága és teljesítménye minden fokkal 0,3-0,5%-kal romlik, ami extrém hőségben már a termelés érzékelhető csökkenését eredményezheti.
A Solcast pv magazine által ismertetett kutatásában kifejtett hatás már a májusi magyarországi napenergia-termelési értékekben is megmutatkozni látszik. A rendszerirányító MAVIR adatai szerint ugyanis - a Solcast által szintén előre jelzett gyengébb évkezdet után
májusban a hazai nagy napelemparkok 25,44%-os havi kihasználtságot értek el, ami a legmagasabb májusi érték a naperőművek hazai történetében.
A Solcast jelentése szerint az erősödő El Niño miatt egyebek mellett Indiában, Kelet-Ausztráliában, valamint Afrika és Közép-Amerika, illetve Európa egyes részein is a besugárzás növekedése várható, míg például Dél-Amerikában, Kelet-Ázsiában, Észak-Amerikában és Észak-Európában inkább csökkenés valószínűsíthető. Tehát az El Niño a napenergia-forrásnak nevezhető besugárzásban regionálisan eltérő irányú és mértékű változásokat idéz elő, ahelyett, hogy egyenletesen növelné vagy csökkentené azt.
A helyi hatások attól függenek, hogy a cirkuláció változásai helyileg hogyan befolyásolják a felhőképződést és a csapadékmennyiséget, így ezeknek a hatásoknak az erőssége lokálisan jelentős eltéréseket mutat. A vizsgált múltbeli erős El Niño események idején (a július-szeptemberi időszakban) a sokéves átlagtól legfeljebb nagyjából 10%-kal eltérő besugárzási anomáliák jöttek létre.
Az előrejelzés szerint Magyarországon is az átlagnál több napsugárzás várható az El Niño időtartama alatt.
A megtermelt többlet napenergia jó szolgálatot tehet a nyári kánikulai hőhullámok idején, elsősorban a hűtési igény és légkondicionáló-használat fokozódása miatt megugró villamosenergia-felhasználás és -rendszerterhelés fedezésére is, a karbonemisszió mellett leszorító hatást gyakorolva az ország áramimportjára és az akkumulátorok segítségével a nagykereskedelmi áramárakra is.
Az itthon előállított napenergia az azonnali helyben való felhasználás mellett részben nyomott - akár negatív - árú exportra, részben a gyorsan terjedő hazai akkumulátoros energiatárolókba kerül, melyeknek köszönhetően a napenergia növekvő mértékben veszi ki részét a napnyugta utáni esti fogyasztási csúcsok kielégítéséből is.
Az előrejelzési modellek folyamatos felmelegedést vetítenek előre, ezek alapján az esemény várhatóan felerősödik és az év későbbi szakaszában éri el a csúcspontját. Az El Niño jellemzően az év vége felé tetőzik, ezzel párhuzamosan pedig valószínűleg a hatások is növekedni fognak, ahogy az esemény erősödik az északi féltekén.
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